Хэтчбек Leapmotor Lafa 5, он же B05 для Европы: показан интерьер

Компания Leapmotor готовится запустить в продажу компактный электрический хэтч. Дебютным рынком для новинки станет родной Китай, а затем пятидверка доберется и до Старого Света, но под другим именем и, возможно, в упрощенном виде.

Первый публичный показ этот электрохэтч Leapmotor справил в сентябре, причем провели его вовсе не в Китае, а в Европе – на выставке IAA Mobility в Мюнхене. Впрочем, дебютным рынком для новинки все же станет Поднебесная. Там продажи модели стартуют до конца текущего года, китайцам хэтч предложат под именем Lafa 5. В Старом Свете же хэтчбек должен появиться в следующем году с индексом B05: там, напомним, интересы марки представляет концерн Stellantis. В рамках сентябрьской премьеры интерьер не показали, теперь же рассекречен и он. Но сначала вновь пробежимся по внешности.

Хэтч Leapmotor Lafa 5 имеет фирменную для бренда оптику с отдельными диодными «штрихами», безрамочные двери с выдвижными ручками и 19-дюймовые колеса. В Китае для модели также предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом, тогда как для адресованного Европе Leapmotor B05 этот комплекс не заявлен – по крайней мере, пока. А еще китайцам предложат спортивную версию с «фамилией» Ultra (серая машина на фото), фишки такой пятидверки – более внушительный обвес и крупный раздвоенный спойлер на корме.

В основе хэтчбека лежит «тележка» LEAP 3.5, на которой построены и уже продающиеся кроссовер Leapmotor B10 и седан Leapmotor B01. Длина стандартного хэтча равна 4430 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1520 мм. Колесная база – те же 2735 мм, что и у соплатформенных паркетника и четырехдверки.

Внутри Leapmotor Lafa 5 в целом повторил родственников. Тут аналогичная передняя панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува и горизонтальными «прорезями» перед передним пассажиром, отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль. Двухъярусный центральный тоннель – такой же, как у электроседана B01 (кроссоверу досталась «парящая» консоль). На тоннеле находятся площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников. В отделке интерьера хэтча могут быть использованы кожа или замша.

Обычный хэтч уже сертифицирован в Китае. На родине новинка будет доступна с расположенным на задней оси электромотором мощностью 180 или 218 л.с. (родственные Leapmotor B10 и седан Leapmotor B01 представлены в аналогичных модификациях). О батареях официальной информации пока нет (паркетник и седан бывают с аккумулятором на 56,2 или 67,1 кВт*ч). При этом ранее в компании заявили о том, что запас хода Lafa 5 составит 515 или 605 км по циклу CLTC.

Презентацию Leapmotor Lafa 5 проведут в КНР в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу, тогда же должны озвучить цены. «Горячий» вариант Lafa 5 Ultra там стартует в следующем году, причем местные профильные медиа прочат ему двухмоторный полный привод. Будет ли спортивная версия у предназначенного для Европы Leapmotor B05 – официально еще не объявлено.

Тем временем в Китае к премьере готовится другая новинка Leapmotor – флагманский кроссовер D19. Этот автомобиль представят 16 октября.