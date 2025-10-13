Европа ×

Хэтчбек Leapmotor Lafa 5, он же B05 для Европы: показан интерьер

13.10.2025 98 0 0

Компания Leapmotor готовится запустить в продажу компактный электрический хэтч. Дебютным рынком для новинки станет родной Китай, а затем пятидверка доберется и до Старого Света, но под другим именем и, возможно, в упрощенном виде.

Первый публичный показ этот электрохэтч Leapmotor справил в сентябре, причем провели его вовсе не в Китае, а в Европе – на выставке IAA Mobility в Мюнхене. Впрочем, дебютным рынком для новинки все же станет Поднебесная. Там продажи модели стартуют до конца текущего года, китайцам хэтч предложат под именем Lafa 5. В Старом Свете же хэтчбек должен появиться в следующем году с индексом B05: там, напомним, интересы марки представляет концерн Stellantis. В рамках сентябрьской премьеры интерьер не показали, теперь же рассекречен и он. Но сначала вновь пробежимся по внешности.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Хэтч Leapmotor Lafa 5 имеет фирменную для бренда оптику с отдельными диодными «штрихами», безрамочные двери с выдвижными ручками и 19-дюймовые колеса. В Китае для модели также предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом, тогда как для адресованного Европе Leapmotor B05 этот комплекс не заявлен – по крайней мере, пока. А еще китайцам предложат спортивную версию с «фамилией» Ultra (серая машина на фото), фишки такой пятидверки – более внушительный обвес и крупный раздвоенный спойлер на корме.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В основе хэтчбека лежит «тележка» LEAP 3.5, на которой построены и уже продающиеся кроссовер Leapmotor B10 и седан Leapmotor B01. Длина стандартного хэтча равна 4430 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1520 мм. Колесная база – те же 2735 мм, что и у соплатформенных паркетника и четырехдверки.

Внутри Leapmotor Lafa 5 в целом повторил родственников. Тут аналогичная передняя панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува и горизонтальными «прорезями» перед передним пассажиром, отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль. Двухъярусный центральный тоннель – такой же, как у электроседана B01 (кроссоверу досталась «парящая» консоль). На тоннеле находятся площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников. В отделке интерьера хэтча могут быть использованы кожа или замша.

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

Обычный хэтч уже сертифицирован в Китае. На родине новинка будет доступна с расположенным на задней оси электромотором мощностью 180 или 218 л.с. (родственные Leapmotor B10 и седан Leapmotor B01 представлены в аналогичных модификациях). О батареях официальной информации пока нет (паркетник и седан бывают с аккумулятором на 56,2 или 67,1 кВт*ч). При этом ранее в компании заявили о том, что запас хода Lafa 5 составит 515 или 605 км по циклу CLTC.

Презентацию Leapmotor Lafa 5 проведут в КНР в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу, тогда же должны озвучить цены. «Горячий» вариант Lafa 5 Ultra там стартует в следующем году, причем местные профильные медиа прочат ему двухмоторный полный привод. Будет ли спортивная версия у предназначенного для Европы Leapmotor B05 – официально еще не объявлено.

Тем временем в Китае к премьере готовится другая новинка Leapmotor – флагманский кроссовер D19. Этот автомобиль представят 16 октября.

хэтчбек Китай авторынок электромобиль новинки Европа Leapmotor Leapmotor Lafa 5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
13.10.2025 17:13
Tetor

https://kolesa-uploads.ru/-/0b5c8665-8818-47a7-ae17-97f77ec5a074/leapmotor-lafa5-11.jpg
Даже Лада такого себе позволить не может. Кто не понимает о чём речь - посмотрите на зазоры!

13.10.2025 17:17
Tetor

https://kolesa-uploads.ru/-/0b5c8665-8818-47a7-ae17-97f77ec5a074/leapmotor-lafa5-11.jpg
Даже Лада такого себе позволить не может. Кто не понимает о чём речь - посмотрите на зазоры.

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии «Слишком жидко»: почему производители рекомендуют маловязкие масла и стоит ли этому следовать Даже несмотря на почтенный средний возраст автопарка в РФ, превысивший 15 лет, на российском рынке неуклонно растет доля так называемых энергосберегающих моторных масел. Впервые за всю истор... 904 1 1 13.10.2025
Статьи / Мнение без фильтров Да здравствует бензин: моторы, прощайте? Читаю новости и радуюсь, насколько разносторонне развит наш народ. Раньше куда ни плюнь – попадёшь в эпидемиолога. Потом – в политолога или, не дай бог, эксперта в области экономики, цифрови... 2543 2 0 13.10.2025
Статьи / Путешествия По Волоколамскому шоссе: первая ГЭС, две усадьбы и «штурмгешутц» Все-таки дорога, как бы она не называлась – трасса, шоссе, тракт, автобан, хайвей или как-то иначе, это совершенно особый и слегка мистический объект. Неслучайно возникла латинская поговорка... 862 2 3 12.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 13584 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12589 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10377 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
28 Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: ад для электрика и коррозия п...
4 Голые и смешные: Tesla представила «дешёвые» Model Y Standard и Model...
4 Ferrari показала платформу первого электромобиля: цифры воображения не...
Новые комментарии
Change privacy settings