Новинки ×
  • Флагманский кроссовер Leapmotor D19 с мощной электроникой готовится к премьере

Флагманский кроссовер Leapmotor D19 с мощной электроникой готовится к премьере

19.09.2025 159 0 0

Китайская компания Leapmotor продолжает расширять модельную линейку как «вниз», так и «вверх»: 16 октября состоится премьера самого большого кроссовера марки, которому присвоен индекс D19, ожидается, что он будет одним из лучших предложений на рынке с точки зрения баланса цены и оснащения.

Много машины за свои деньги — это один из главных секретов успеха компании Leapmotor, которую основал в 2015 году китайский предприниматель Чжу Цзянмин, инженер-электронщик по образованию. Актуальную модельную линейку Leapmotor составляют разновеликие электромобили и plug-in гибриды тип range extender, где ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Самым крупным кроссовером в гамме на данный момент является Leapmotor C16 (вышел на рынок в прошлом году), его габаритная длина — 4915 мм, колёсная база — 2825 мм.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Грядущий Leapmotor D19 будет ощутимо крупнее: ожидается, что его габаритная длина превысит 5 м, а по части технологий он будет наиболее продвинутой на текущий момент моделью компании. Сегодня Leapmotor официально объявила, что премьера D19 состоится 16 октября и опубликовала несколько фотографий флагманского кроссовера в камуфляжной плёнке. Между тем ещё на прошлой неделе китайские СМИ распространили фотографии нового кроссовера без камуфляжа, но тогда ещё не был известен его индекс.

1 / 2
2 / 2

Leapmotor D19 имеет лаконичный, типично китайский дизайн с двухэтажной передней оптикой, верхний ярус которой представляет собой монобровь с расположенными в ней в шахматном порядке светодиодными секциями. Широкий периметр разъёма в вертикальной плоскости передка намекает на то, что у Leapmotor D19 будет вместительный передний багажник и соответственно чисто электрические версии. Подробностей о технике пока никаких нет, в электронной базе китайского Минпрома Leapmotor D19 ещё не всплывал.

1 / 2
2 / 2

В кузов Leapmotor D19 интегрированы различные органы искусственного зрения, в том числе лидар над лобовым стеклом. В оснащении заявлены сразу два мощных процессора Qualcomm Snapdragon 8797 — один будет отвечать за мультимедийные развлечения, второй — за работу электронных ассистентов водителя. Толстая хромированная окантовка боковых оконных секций подчёркивает флагманский статус кроссовера.

Китайские СМИ ожидают, что Leapmotor D19 будет стоит в диапазоне от 250 000 до 300 000 юаней (от 2,92 млн до 3,5 млн рублей в переводе по текущему курсу), но мы полагаем, что цены будут ниже. Для сравнения скажем, что Leapmotor C16 сейчас стоит в Китае от 161 800 до 181 800 юаней (от 1,89 млн до 2,12 млн рублей).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В ближайших планах Leapmotor значится также большой минивэн, который, вероятно, разделит платформу с кроссовером D19. Ранее в этом месяце состоялась премьера компактного электрического хэтчбека Leapmotor B05/Lafa 5, но будут и ещё более компактные модели — в частности грядёт замена устаревшего субкомпактного хэтчбека Leapmotor T03 на более современный по части техники и дизайна аналог, но начальная цена при этом останется на уровне 60 000 юаней (700 000 рублей).

Добавим, что за первые восемь месяцев этого года компания Leapmotor, по её собственным данным, реализовала в мире 328 859 автомобилей, что на 136,4% больше продаж в январе-августе 2024 года. Интересы Leapmotor за пределами Большого Китая (в него входят Гонконг, Макао и Тайвань) представляет корпорация Stellantis.

кроссовер Китай новинки Leapmotor Leapmotor D19
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Редкие, но меткие: малотиражные советские автомобили, о которых многие забыли О Жигулях, Волгах и Москвичах написаны тысячи статей и сотни книг. А вот о малотиражных советских машинах информации не так много. Хотя среди них встречались весьма самобытные и интересные к... 326 0 1 19.09.2025
Статьи / Тест-драйв Отнюдь не элементарно: опыт владения Honda Element Эта немного чудная машинка встречается на российских дорогах нечасто, однако до сих пор удерживает вокруг себя дружное сообщество поклонников. Многие уважают её за выдающуюся рационализацию... 1588 6 1 18.09.2025
Статьи / Авто с пробегом Volvo ХС90 с пробегом: подарок от GM и ремень, который отправляет мотор в капитальный ремонт Многие считают, что Volvo ХС90 – отличный автомобиль, которые не ржавеет и не ломается, а лучший мотор у него – атмосферный. В первой части нашего обзора мы уже часть мифов развенчали: гниё... 5333 8 2 17.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9334 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 8023 8 3 04.05.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Немцы бросили, китайцы подхватили: тест-драйв Haval F7x Как известно, во втором поколении кроссовера F7 версия с буквой «икс» вообще не предполагалась – дизайнеры Haval и так сделали базовую модель достаточно купеобразной. Тем не менее она всё-та... 6648 7 3 12.08.2025
Обсуждаемое
17 Диагноз твоей жизни – никому не нужен: когда наиграются с электричеств...
8 Volvo ХС90 с пробегом: подарок от GM и ремень, который отправляет мото...
7 5 причин покупать и не покупать Opel Meriva B
Новые комментарии
Change privacy settings