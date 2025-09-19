Флагманский кроссовер Leapmotor D19 с мощной электроникой готовится к премьере

Китайская компания Leapmotor продолжает расширять модельную линейку как «вниз», так и «вверх»: 16 октября состоится премьера самого большого кроссовера марки, которому присвоен индекс D19, ожидается, что он будет одним из лучших предложений на рынке с точки зрения баланса цены и оснащения.

Много машины за свои деньги — это один из главных секретов успеха компании Leapmotor, которую основал в 2015 году китайский предприниматель Чжу Цзянмин, инженер-электронщик по образованию. Актуальную модельную линейку Leapmotor составляют разновеликие электромобили и plug-in гибриды тип range extender, где ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Самым крупным кроссовером в гамме на данный момент является Leapmotor C16 (вышел на рынок в прошлом году), его габаритная длина — 4915 мм, колёсная база — 2825 мм.

Грядущий Leapmotor D19 будет ощутимо крупнее: ожидается, что его габаритная длина превысит 5 м, а по части технологий он будет наиболее продвинутой на текущий момент моделью компании. Сегодня Leapmotor официально объявила, что премьера D19 состоится 16 октября и опубликовала несколько фотографий флагманского кроссовера в камуфляжной плёнке. Между тем ещё на прошлой неделе китайские СМИ распространили фотографии нового кроссовера без камуфляжа, но тогда ещё не был известен его индекс.

Leapmotor D19 имеет лаконичный, типично китайский дизайн с двухэтажной передней оптикой, верхний ярус которой представляет собой монобровь с расположенными в ней в шахматном порядке светодиодными секциями. Широкий периметр разъёма в вертикальной плоскости передка намекает на то, что у Leapmotor D19 будет вместительный передний багажник и соответственно чисто электрические версии. Подробностей о технике пока никаких нет, в электронной базе китайского Минпрома Leapmotor D19 ещё не всплывал.

В кузов Leapmotor D19 интегрированы различные органы искусственного зрения, в том числе лидар над лобовым стеклом. В оснащении заявлены сразу два мощных процессора Qualcomm Snapdragon 8797 — один будет отвечать за мультимедийные развлечения, второй — за работу электронных ассистентов водителя. Толстая хромированная окантовка боковых оконных секций подчёркивает флагманский статус кроссовера.

Китайские СМИ ожидают, что Leapmotor D19 будет стоит в диапазоне от 250 000 до 300 000 юаней (от 2,92 млн до 3,5 млн рублей в переводе по текущему курсу), но мы полагаем, что цены будут ниже. Для сравнения скажем, что Leapmotor C16 сейчас стоит в Китае от 161 800 до 181 800 юаней (от 1,89 млн до 2,12 млн рублей).

В ближайших планах Leapmotor значится также большой минивэн, который, вероятно, разделит платформу с кроссовером D19. Ранее в этом месяце состоялась премьера компактного электрического хэтчбека Leapmotor B05/Lafa 5, но будут и ещё более компактные модели — в частности грядёт замена устаревшего субкомпактного хэтчбека Leapmotor T03 на более современный по части техники и дизайна аналог, но начальная цена при этом останется на уровне 60 000 юаней (700 000 рублей).

Добавим, что за первые восемь месяцев этого года компания Leapmotor, по её собственным данным, реализовала в мире 328 859 автомобилей, что на 136,4% больше продаж в январе-августе 2024 года. Интересы Leapmotor за пределами Большого Китая (в него входят Гонконг, Макао и Тайвань) представляет корпорация Stellantis.

