У кроссовера Leapmotor C16 появилась дальнобойная версия

Концерн Stellantis и компания Leapmotor осенью 2023 года официально объявили о долгосрочном сотрудничестве. В итоге было создано совместное предприятие Leapmotor International: его задача – организация продаж китайских электромобилей за пределами домашнего рынка. Отметим, сейчас европейская линейка бренда насчитывает пару моделей – хэтчбек T03 и паркетник С10. Тогда как в Китае представлены ещё лифтбек С01, а также кроссоверы B10, C11 и С16.

На фото: Leapmotor C16

Leapmotor C16 появился в продаже на домашнем рынке летом прошлого года. Изначально эта модель была предложена с двумя вариантами «начинки». В первом случае это гибридная установка с 95-сильным 1,5-литровым трёхцилиндровым двигателем, тяговой батареей ёмкостью 28,4 кВт*ч и 231-сильным электродвигателем, установленным на задней оси (максимальный крутящий момент – 320 Нм). На разгон с места до «сотни» этой версии нужно 8,5 секунды. При движении только на электротяге запас хода равен 200 км, суммарный показатель – 1095 км (при расчёте по циклу CLTC).

Ранее представленная полностью «зелёная» модификация оснащается единственным электромотором, размещённым на задней оси. Его мощность равна 292 л.с., а максимальный крутящий момент – 360 Нм. Такому паркетнику на разгон от 0 до 100 км/ч требуется 6,4 секунды. Ещё в состав его «начинки» входит литий-железо-фосфатная тяговая батарея ёмкостью 67,7 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у такого Leapmotor С16 равен 520 км (по циклу CLTC).

Теперь на китайский рынок выходит новая полностью «зелёная» версия этого кроссовера. Правда, электромотор у этой модификации такой же (с прежними характеристиками), а отличается она за счёт более ёмкого литий-железо-фосфатного аккумулятора. Так, его ёмкость равна 74,9 кВт*ч. Максимальный запас хода у этого варианта (при расчёте по тому же циклу) составляет 580 км.

На фото: салон Leapmotor C16

В оснащение новой дальнобойной версии входят шторки безопасности, функции предупреждения о смене полосы движения, об открытии дверей, о возможности фронтального столкновения и удара сзади, а также автопарковщик и другие. На передней панели можно увидеть виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма и тачскрин информационно-развлекательной системы на 14,6 дюйма. Ещё в списке оборудования числятся устройство беспроводной зарядки смартфонов, рулевое колесо с подогревом, а также обогрев и вентиляция первого и второго рядов сидений.

Новый вариант кроссовера Leapmotor C16 доступен в двух комплектациях – 580 Exclusive Edition и 580 Intelligent Driving Edition. Стоимость первого исполнения равна 172 800 юаней (эквивалентно примерно 2,56 млн рублей по текущему курсу), а второго – 189 800 юаней (около 2,81 млн рублей). Для сравнения, базовая стоимость гибридного паркетника равна 150 800 юаней (около 2,22 млн рублей), а за «зелёную» версию с менее ёмкой батареей в Китае просят от 156 800 юаней (около 2,31 млн рублей).

Напомним, в конце прошлого года представленный в Европе кроссовер Leapmotor C10 получил новую модификацию. Речь идёт о plug-in гибридной версия типа range extender. Живая премьера этой новинки пройдёт в рамках Брюссельского автосалона, который стартует в конце этой недели.