Представленный в Европе кроссовер Leapmotor C10 получил новую версию

О начале долгосрочного сотрудничества автогиганта Stellantis и китайской компании Leapmotor стало известно осенью 2023 года. В рамках этого партнёрства было создано совместное предприятие Leapmotor International, в задачи которого входит организация продаж электромобилей поднебесной марки за пределами домашнего рынка. При этом контрольный пакет акций СП – 51% – находится у Стеллантиса (ранее он инвестировал 1,5 млрд евро в компанию Leapmotor).

На фото: Leapmotor C10 (версия для европейского рынка)

«Старосветская» линейка бренда на сегодняшний день включает в себя две модели – хэтчбек T03, дебютировавший в Европе в конце сентября этого года, а также кроссовер С10, который изначально появился только с полностью электрической техникой. Стоит отметить, что продажи «зелёных» машин здесь оказались не столь высоки, как ожидали производители, так что сейчас многим пришлось «переобуться» и сделать упор на гибриды.

Leapmotor ещё на презентации паркетника С10 обещал, что позже на рынок выйдет plug-in гибридная версия типа range extender. Теперь в компании рассказали об этой модификации подробнее. Leapmotor C10 REEV оснастили системой, в которую входит бензиновый 1,5-литровый двигатель, который используется в качестве удлинителя электрического запаса хода (то есть работает в режиме генератора), а также батарея ёмкостью 28,4 кВт*ч и 215-сильный электромотор.

На фото: салон Leapmotor C10 (версии для европейского рынка)

Известно, что при движении с использованием только тягового аккумулятора запас хода у Leapmotor C10 REEV составляет 145 км (при расчёте по циклу WLTP), а совокупная дальнобойность (с учётом работы ДВС) равна 950 км. Известно, что в комбинированном режиме расход топлива у этого кроссовера составляет 0,4 литра на 100 км. При этом есть возможность обеспечить запас хода примерно на 72,5 км за 18 минут при использовании быстрой зарядки постоянного тока.

Отметим, актуальный полностью электрический кроссовер Leapmotor C10, представленный на европейском рынке, оснащается 218-сильным электромотором, расположенным на передней оси. Ёмкость тяговой батареи, вмонтированной в пол, равна 69,9 кВт*ч, запас хода без подзарядки – 420 км (по циклу WLTP). На разгон с места до 50 км/ч этот паркетник тратит 3,9 секунды (показатель до «сотни» не указан).

Ожидается, что изменений в экстерьере и интерьере у Leapmotor C10 REEV практически не будет. Так что кроссовер, очевидно, получит светодиодную оптику, выдвижные дверные ручки, панорамную стеклянную крышу и колёсные диски размером 18 или 20 дюймов. В салоне предусмотрены передние сиденья с электроприводом (а также с подогревом и вентиляцией, в зависимости от версии), тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 14,6 дюймов, акустика с 12 динамиками.

Живая премьера Leapmotor C10 REEV пройдёт в рамках Брюссельского автосалона, который пройдет с 10 по 19 января 2025 года. Цены новинки станут известны позже. Отметим, стоимость актуального Leapmotor C10 на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стартует с отметки 36 400 евро (эквивалентно примерно 3,77 млн рублей по текущему курсу).