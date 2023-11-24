Кроссовер Leapmotor C10 готовится к выходу на мировой рынок под контролем Stellantis

В прошлом месяце Stellantis и Leapmotor объявили о долгосрочном сотрудничестве и создании совместного предприятия Leapmotor International для продажи китайских электромобилей за пределами Китая. Контрольный пакет (51%) акций Leapmotor International будет принадлежать Stellantis, гендиректора будет назначать Stellantis. Корпорация Stellantis также инвестирует1,5 млрд евро в саму компанию Leapmotor, станет владельцем 20% её акций и получит два места в её совете директоров. Прежде сделок такого уровня в мировом автопроме не было: принципиальное новшество заключается в том, сотрудничество между Stellantis и Leapmotor направлено главным образом на глобальный рынок, а не на домашний для Leapmotor китайский. Более подробно подоплёку этой сделки и историю компании Leapmotor мы рассказывали в отдельной заметке.

В родном Китае дела у Leapmotor идут неплохо: за первые десять месяцев этого года компания реализовала здесь 107 029 автомобилей, что на 13,1% больше по сравнению с АППГ. Из молодых независимых компаний больше в Китае сейчас продаёт только Li Auto (в январе-октябре реализовала 284 648 автомобилей) и Nio (126 067 шт.).



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Платформу Leap 3.0 компания Leapmotor представила в июле этого года, первым её получил среднеразмерный кроссовер Leapmotor C10. На публике Leapmotor C10 впервые появился в сентябре на автосалоне в Мюнхене, но там он стоял на стенде с наглухо затонированными стёклами. Салон кроссовера был рассекречен неделю назад в рамках автосалона в Гуанчжоу и только после этого компания Leapmotor стала постепенно раскрывать технические подробности.



Габаритная длина Leapmotor C10 — 4739 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1680 мм, колёсная база — 2825 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — многорычажная. Изготовленный из высокопрочных сталей кузов имеет жёсткость на кручение 42 500 Нм/град — это больше, чем у современного Rolls-Royce Phantom и новейшего углепластикового суперкара Lamborghini Revuelto. Электронная архитектура завязана на мощный чип Qualcomm Snapdragon 8295, он будет обслуживать автопилот и недюжинные мультимедийные возможности кроссовера.



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У Leapmotor C10 будут чисто электрические и plug-in гибридные версии типа range extender, где бензиновый ДВС используется в качестве удлинителя электрического запаса хода, то есть работает в режиме генератора. В базе китайского Минпрома заявлена пока только базовая электрическая версия с единственным электромотором на задней оси мощностью 231 л.с. и литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 69,9 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 530 км пробега по циклу CLTC. Полноприводная двухмоторная электрическая версия будет располагать мощностью в 340 л.с.



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Дизайном салона Leapmotor C10 слегка напоминает американский Fisker Ocean: физических клавиш на передней панели нет, воздуховоды редуцированы в узкую щель, мультимедийные экран имеет диагональ 14,6 дюйма. Спинки передних кресел можно откинуть назад до горизонтального положения, чтобы получились две полукровати для отдыха во время пикника и в дальних поездках.



В Китае продажи Leapmotor C10 начнутся в январе, поставки — в феврале, ожидаемый диапазон цен — от 150 000 до 200 000 юаней (от 1,85 млн до 2,47 млн рублей в переводе по текущему курсу). Продажи в Европе начнутся чуть позднее, но в течение 2024 года, и в Европе, скорее всего, будут предложены только электрические версии кроссовера.

