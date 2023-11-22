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  • Кроссовер Fisker Ocean Sport оказался дальнобойнее стартовой версии Tesla Model Y

Кроссовер Fisker Ocean Sport оказался дальнобойнее стартовой версии Tesla Model Y

22.11.2023 97 0 0

По итогам испытаний стало известно, что запас хода на одной зарядке у паркетника в начальном исполнении больше, чем было заявлено производителем изначально.

Fisker – это американский электромобильный стартап со штаб-квартирой в Калифорнии, основанный в 2016 году. Его возглавляет датский дизайнер и предприниматель Хенрик Фискер. Основными рынками для бренда являются Северная Америка и Европа. Производство среднеразмерного кроссовера Ocean стартовало в ноябре 2022 года, выпуск полностью «зелёного» SUV налажен на заводе Magna Steyr в австрийском Граце.

На фото: Fisker Ocean

Паркетник Fisker Ocean представлен в нескольких версиях, стартовой является Sport. Изначально в компании сообщали о том, что запас хода на одной зарядке у такого электрокроссовера составит 402 км. Однако недавно была проведена новая серия испытаний: как оказалось, оснащённый 20-дюймовыми колёсами SUV может проехать без подзарядки 464 км (при расчёте по используемому в Европе циклу WLTP).

Отметим, дальнобойность Fisker Ocean Sport превышает показатель стартовой версии Tesla Model Y: такой кроссовер американского бренда может проехать без подзарядки 455 км (при расчёте по тому же циклу).

При этом базовый паркетник Fisker, к примеру, на британском рынке можно купить за 36 900 фунтов стерлингов, тогда как покупка начальной версии кроссовера Tesla обойдётся здесь минимум в 44 990 фунтов стерлингов. Разница составляет 8090 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 895 тыс. рублей по текущему курсу).

На фото: салон Fisker Ocean

Fisker Ocean Sport оснащается единственным 279-сильным электромотором, размещённым на передней оси. Также в состав системы входит тяговая батарея ёмкостью 80 кВт*ч. При использовании устройства для быстрой зарядки аккумулятор может зарядиться для пробега в 302 км за полчаса. На разгон с места до «сотни» Fisker Ocean Sport требуется 7,4 секунды.

У модели есть и полноприводные версии – One, Extreme и Ultra. Отдача их двухмоторной силовой установки составляет 475 л.с. (572 л.с. в режиме boost). В состав системы входит также тяговый аккумулятор ёмкостью 113 кВт*ч, максимальный запас хода без подзарядки у первых двух перечисленных исполнений составляет 708 км (при расчёте по циклу WLTP), показатель варианта Ultra станет известен позднее. На разгон с места до «сотни» One и Extreme требуется 4,0 секунды, а версии Ultra – 4,2 секунды. Максимальная скорость едина для всех исполнений, включая Sport – она составляет 205 км/ч.

Отметим, минувшим летом компания провела мероприятие Fisker Product Vision Day, в рамках которого было представлено несколько новинок. В списке оказались: кроссовер Fisker Ocean с внедорожным пакетом Force E, четырёхдверный спортивный кабриолет Ronin, городской паркетник Pear и пикап Alaska. Производство трёх последних перечисленных моделей по плану должно начаться в 2025 году.

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