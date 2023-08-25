Fisker Ocean Force E: превращение кроссовера во внедорожник обойдётся в 14 000 долларов

Американская компания Fisker, возглавляемая датским дизайнером и предпринимателем Хенриком Фискером, опубликовала новые фотографии и подробности об оффроудном пакете Force E для электрического кроссовера Ocean, этот пакет адресован любителям отдыха на дикой природе.

Хенрик Фискер обещал оффроудную версию Океана ещё на стадии его разработки, официально такая версия была анонсирована в мае — тогда она получила имя Force E. Живьём Fisker Ocean Force E показали в начале августа на мероприятии Fisker Product Vision Day 2023 вместе с тремя другими новинками, а теперь обнародованы некоторые подробности и стартовал приём предзаказов.

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Пакет Force E совместим только с двухмоторными полноприводными версиями Океана в комплектациях One и Extreme, позже он будет доступен также для комплектации Ultra. В комплектациях One и Extreme максимальная отдача силовой установки кроссовера составляет 564 л.с. и 696 Нм, разгон до 100 км/ч занимает менее 4 с, максимальная скорость ограничена на отметке 205 км/ч. Полного заряда батареи ёмкостью 113 кВт·ч (из них потребителю доступны 106,5 кВт·ч) хватит на 707 км пробега по циклу WLTP или 579 км по циклу EPA. С пакетом Force E запас хода, конечно, будет меньше из-за ухудшенных допоборудованием аэродинамических характеристик кузова и 33-дюймовых шин Yokohama Geolandar M/T G003 размерности 295/55 R 20.



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Пакет Force E разработало британское подразделение Fisker Magic Works, которым руководит вице-президент компании Fisker Дэвид Кинг, опытный автогонщик и инженер, в прошлом работавший в Aston Martin. Заказать пакет Force E можно вместе с новым автомобилем — тогда его установят прямо на заводе, либо как дополнительное оборудование к уже имеющемуся кроссоверу. Доплата за пакет Force E составит около 14 000 долларов (точная сумма будет объявлена позднее), а для оформления предзаказа нужно перечислить в компанию депозит в размере 250 долларов. Поставки начнутся в следующем году. Стандартный Ocean в комплектациях One и Extreme стоит в США от 68 999 долларов, то есть кроссовер с установленным пакетом Force E обойдётся примерно в 83 000 долларов.



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Помимо «зубастых» шин в пакет Force E входят прочные колёса особого дизайна, увеличенный дорожные просвет, новые энергоёмкие амортизаторы, усиленная защита днища, новые бамперы с выставленными напоказ буксирными проушинами, расширители колёсных арок с сотовым 3D-орнаментом, наклейки Force E на кузов и специальный оффроудный ездовой режим, который будет загружен в систему через беспроводное обновление. Экспедиционный багажник-корзина на крышу будет предлагаться за дополнительную плату.



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Напомним, что производство Fisker Ocean стартовало в ноябре прошлого года на заводе Magna Steyr в австрийском Граце. Выпуск трёх других моделей Fisker должен начаться в 2025 году — это пикап Alaska, 1000-сильный купе-кабриолет Ronin и городской кроссовер Pear, подробности о котором мы ожидаем получить в ближайшие дни или недели.

