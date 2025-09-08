Европа ×
  • Stellantis предложит европейцам хэтч Leapmotor B05 – это упрощенная версия Lafa 5 для Китая

Stellantis предложит европейцам хэтч Leapmotor B05 – это упрощенная версия Lafa 5 для Китая

08.09.2025 245 0 0

Марка Leapmotor рассекретила новую пятидверку. Причем компакт показали в двух ипостасях – для домашнего и европейского рынков. Выяснилось, что в Старом Свете будут продавать упрощенный вариант.

На открывшемся сегодня в Мюнхене автосалоне IAA Mobility состоялся публичный показ нового электрического хэтчбека бренда Leapmotor. Одновременно компания поделилась первыми вводными о версии, адресованной родному Китаю. В Старом Свете пятидверка появится под названием Leapmotor B05, там, напомним, интересы марки представляет концерн Stellantis. А в Поднебесной хэтч будут продавать под именем Lafa 5. Как ранее заявили в компании, слово «lafa» обозначает Lifestyle («образ жизни»), Attitude («отношение» или «подход»), Freedom («свобода») и Art («искусство»). 

Leapmotor B05 для Европы
1 / 2
Leapmotor B05 для Европы
2 / 2

Хэтчбек Leapmotor B05/Lafa 5 имеет фирменную для бренда оптику с отдельными светодиодными «штрихами», безрамочные двери с выдвижными ручками и 19-дюймовые колеса. В Китае у модели еще есть автопилот с лидаром над лобовым стеклом – у евроверсии лидара нет. Кроме того, на родине Leapmotor Lafa 5 будет доступен в «оспортивленной» версии Ultra. Особенности такого хэтча – более внушительный обвес и крупный раздвоенный спойлер на багажной двери. Для Европы «заряженный» вариант тоже не заявлен.

Leapmotor B05 для Европы

Длина новинки равна 4430 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1520 мм. Колесная база – те же 2735 мм, что и у электрических кроссовера Leapmotor B10 и седана Leapmotor B01, которые, судя по всему, и являются ближайшими родственниками хэтчбека.

Leapmotor Lafa 5 для Китая

Интерьер еще не продемонстрировали. Скорее всего, внутри хэтчбека установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы.

О технике пока ни слова. Не исключено, что «начинка», такая же, как у родственных паркетника и четырехдверки. Последние в Китае сегодня предложены с расположенным на задней оси электромотором мощностью 180 или 218 л.с., им положена батарея емкостью 56,2 или 67,1 кВт*ч. При этом известно, что запас хода предназначенного для домашнего рынка электрохэтча Leapmotor Lafa 5 составляет 515 или 605 км (очевидно, по местному циклу CLTC).

Leapmotor Lafa 5 Ultra для Китая
1 / 3
Leapmotor Lafa 5 Ultra для Китая
2 / 3
Leapmotor Lafa 5 Ultra для Китая
3 / 3

В Китае уже открыт прием предварительных заявок, пусть пока и без прайс-листа. Там полноценный запуск Leapmotor Lafa 5 намечен на четвертый квартал текущего года. А в Европе продажи Leapmotor B05 должны стартовать в 2026-м.

хэтчбек Китай авторынок электромобиль новинки Европа Leapmotor Leapmotor Lafa 5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Привет из прошлого: почему мы растеряли базовые ценности Минувшие выходные я провёл за рулём Subaru WRX и словно вернулся в квартиру своего детства после современного отеля. Здесь привычно и удобно, всё на своих местах. И тебя потихоньку накрывает... 1041 12 2 08.09.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Skoda Rapid II Многие уверены, что на вторичном рынке в первую очередь лучше смотреть на внедорожники и автомобили старших классов: даже в случае покупки немолодого экземпляра можно рассчитывать на вполне... 2413 10 2 07.09.2025
Статьи / История Удивительное рядом, но оно запрещено: изысканные дизайнерские решения, оставшиеся в прошлом Автомобиль за свою более чем вековую историю прошел весьма серьезный эволюционный путь. Едва ли не ежегодно на машинах появлялись интересные технические новинки, однако многое испытанием вре... 1121 4 3 06.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8863 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 8310 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 7225 7 3 04.05.2025
Обсуждаемое
20 Volvo ХС90 с пробегом: тайные проблемы кузова и электрика, которая мож...
12 Привет из прошлого: почему мы растеряли базовые ценности
10 5 причин покупать и не покупать Skoda Rapid II
Новые комментарии
Change privacy settings