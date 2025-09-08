Stellantis предложит европейцам хэтч Leapmotor B05 – это упрощенная версия Lafa 5 для Китая

Марка Leapmotor рассекретила новую пятидверку. Причем компакт показали в двух ипостасях – для домашнего и европейского рынков. Выяснилось, что в Старом Свете будут продавать упрощенный вариант.

На открывшемся сегодня в Мюнхене автосалоне IAA Mobility состоялся публичный показ нового электрического хэтчбека бренда Leapmotor. Одновременно компания поделилась первыми вводными о версии, адресованной родному Китаю. В Старом Свете пятидверка появится под названием Leapmotor B05, там, напомним, интересы марки представляет концерн Stellantis. А в Поднебесной хэтч будут продавать под именем Lafa 5. Как ранее заявили в компании, слово «lafa» обозначает Lifestyle («образ жизни»), Attitude («отношение» или «подход»), Freedom («свобода») и Art («искусство»).

Leapmotor B05 для Европы 1 / 2 Leapmotor B05 для Европы 2 / 2

Хэтчбек Leapmotor B05/Lafa 5 имеет фирменную для бренда оптику с отдельными светодиодными «штрихами», безрамочные двери с выдвижными ручками и 19-дюймовые колеса. В Китае у модели еще есть автопилот с лидаром над лобовым стеклом – у евроверсии лидара нет. Кроме того, на родине Leapmotor Lafa 5 будет доступен в «оспортивленной» версии Ultra. Особенности такого хэтча – более внушительный обвес и крупный раздвоенный спойлер на багажной двери. Для Европы «заряженный» вариант тоже не заявлен.

Leapmotor B05 для Европы

Длина новинки равна 4430 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1520 мм. Колесная база – те же 2735 мм, что и у электрических кроссовера Leapmotor B10 и седана Leapmotor B01, которые, судя по всему, и являются ближайшими родственниками хэтчбека.

Leapmotor Lafa 5 для Китая

Интерьер еще не продемонстрировали. Скорее всего, внутри хэтчбека установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы.

О технике пока ни слова. Не исключено, что «начинка», такая же, как у родственных паркетника и четырехдверки. Последние в Китае сегодня предложены с расположенным на задней оси электромотором мощностью 180 или 218 л.с., им положена батарея емкостью 56,2 или 67,1 кВт*ч. При этом известно, что запас хода предназначенного для домашнего рынка электрохэтча Leapmotor Lafa 5 составляет 515 или 605 км (очевидно, по местному циклу CLTC).

Leapmotor Lafa 5 Ultra для Китая 1 / 3 Leapmotor Lafa 5 Ultra для Китая 2 / 3 Leapmotor Lafa 5 Ultra для Китая 3 / 3

В Китае уже открыт прием предварительных заявок, пусть пока и без прайс-листа. Там полноценный запуск Leapmotor Lafa 5 намечен на четвертый квартал текущего года. А в Европе продажи Leapmotor B05 должны стартовать в 2026-м.