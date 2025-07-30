Европа ×
  • Leapmotor B10 выходит на европейский рынок по недосягаемой для конкурентов цене

Leapmotor B10 выходит на европейский рынок по недосягаемой для конкурентов цене

30.07.2025 248 0 0

В Европе стартовали продажи китайского компактного электрического кроссовера Leapmotor B10: в базовой, но отнюдь не бедной комплектации он стоит 29 900 евро. В следующем году производство Leapmotor B10 будет налажено в Испании.

Leapmotor B10 — совсем свежая модель, на китайский рынок он вышел в апреле этого года и сразу стал хитом: в одном только июне, по данным CAAM, продано 14 312 экземпляров этого кроссовера. Успех Leapmotor B10 обеспечили новейшая модульная платформа Leap 3.5, богатое оснащение системами активной безопасности, премиальный дизайн и очень доступные цены. В Китае Leapmotor B10 стоит от 99 800 до 129 800 юаней (от 1,1 млн до 1,44 млн рублей в переводе по текущему курсу).

1 / 2
2 / 2

Габаритная длина Leapmotor B10 — 4515 мм, ширина — 1885 мм, высота — 1655 мм, колёсная база — 2735 мм, дорожный просвет — 170 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Кузов на 79% состоит из высокопрочных сталей, заявленная жёсткость на кручение — 36 300 Нм/градус. Ячейки литий-железо-фосфатной батареи упакованы в общий корпус, а не разбиты на блоки. Единственный электромотор расположен на задней оси и вращает задние колёса.

В Европе интересы Leapmotor представляет корпорация Stellantis, сегодня её пресс-служба объявила о старте продаж Leapmotor B10: минимальная цена, как и было ранее обещано, составила менее 30 000 евро, а именно 29 900 евро (2,84 млн рублей). Это действительно низкая цена, особенно с учётом введённых в прошлом году Евросоюзом повышенных пошлин на электромобили китайского производства. Для сравнения скажем, что близкий по размерам электрический кроссовер Skoda Elroq стоит в Германии от 33 900 евро, Kia EV3 — от 35 990 евро, Volvo EX30 — от 38 490 евро, Volkswagen ID.4 — от 40 335 евро, Renault Scenic — от 40 400 евро.

1 / 2
2 / 2

В Европе максимальная отдача электромотора Leapmotor B10 составляет только 218 л.с. и 240 Нм (в Китае есть также менее мощная версия), разгон до 100 км/ч занимает 8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч. Ёмкость батареи — 56,2 либо 67,1 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 361 и 434 км по циклу WLTP соответственно. Максимальная мощность зарядки батареи постоянным током — 168 кВт, пополнить на ней заряд от 30% до 80% можно за 20 минут.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В базовое оснащение Leapmotor B10 для Европы входит полный набор электронных ассистентов водителя (17 систем), панорамная стеклянная крыша площадью 1,8 м2, 14,6-дюймовый мультимедийный экран с 2,5К-разрешением и процессором Qualcomm Snapdragon 8155. Пресс-служба Stellantis особо подчёркивает просторный салон китайского кроссовера, в котором предусмотрены 22 ниши для хранения мелких вещей. В это число входит открытая вещевая полка на передней панели со стороны пассажира с шестью овальными отверстиями для крепления различных аксессуаров — например, раскладного столика для ноутбука.

Ещё в марте стало известно о том, что в следующем году производство Leapmotor B10 будет налажено на заводе Stellantis в испанской провинции Сарагоса, эта мера позволит обойти пошлины Евросоюза и увеличить доход с каждой проданной машины, но вряд ли приведёт к снижению цен на Leapmotor B10 — так дёшево, как в Китае, может быть только в Китае.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки Европа Leapmotor Leapmotor B10

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика С потолка вода: что ломается в механизме автомобильного люка и что с этим делать Люк в машине – это та опция, о которой наверняка мечтает огромное количество автолюбителей. Однако, получив это достижение цивилизации и вдоволь с ним наигравшись, многие про него благополуч... 173 0 0 30.07.2025
Статьи / Путешествия Автомобильное путешествие по России: подготовка к дальнему маршруту Автомобильные путешествия становятся всё более популярными. И это логично, потому что нет лучшего способа познакомиться с новыми для себя местами нашей Родины. Однако дальние маршруты требую... 760 1 0 29.07.2025
Статьи / Мнение без фильтров Честный знак: сколько на самом деле стоит и так ли эффективен Рынок автозапчастей, технических жидкостей и сопутствующих товаров переполнен подделками – это бесспорный факт. Бороться с ними надо. Это тоже ни у кого не вызывает сомнения. А вот сможет ли... 604 4 0 28.07.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 7932 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 7390 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 6431 7 6 18.04.2025
Обсуждаемое
13 Любовь через боль: опыт владения купе BMW 650i F13
5 Падение по всем ключевым показателям: корпорация Stellantis стала убыт...
4 Социализм на экспорт: история о том, как автопром Югославии почти заво...
Новые комментарии
Change privacy settings