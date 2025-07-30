Leapmotor B10 выходит на европейский рынок по недосягаемой для конкурентов цене

В Европе стартовали продажи китайского компактного электрического кроссовера Leapmotor B10: в базовой, но отнюдь не бедной комплектации он стоит 29 900 евро. В следующем году производство Leapmotor B10 будет налажено в Испании.

Leapmotor B10 — совсем свежая модель, на китайский рынок он вышел в апреле этого года и сразу стал хитом: в одном только июне, по данным CAAM, продано 14 312 экземпляров этого кроссовера. Успех Leapmotor B10 обеспечили новейшая модульная платформа Leap 3.5, богатое оснащение системами активной безопасности, премиальный дизайн и очень доступные цены. В Китае Leapmotor B10 стоит от 99 800 до 129 800 юаней (от 1,1 млн до 1,44 млн рублей в переводе по текущему курсу).

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Габаритная длина Leapmotor B10 — 4515 мм, ширина — 1885 мм, высота — 1655 мм, колёсная база — 2735 мм, дорожный просвет — 170 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Кузов на 79% состоит из высокопрочных сталей, заявленная жёсткость на кручение — 36 300 Нм/градус. Ячейки литий-железо-фосфатной батареи упакованы в общий корпус, а не разбиты на блоки. Единственный электромотор расположен на задней оси и вращает задние колёса.

В Европе интересы Leapmotor представляет корпорация Stellantis, сегодня её пресс-служба объявила о старте продаж Leapmotor B10: минимальная цена, как и было ранее обещано, составила менее 30 000 евро, а именно 29 900 евро (2,84 млн рублей). Это действительно низкая цена, особенно с учётом введённых в прошлом году Евросоюзом повышенных пошлин на электромобили китайского производства. Для сравнения скажем, что близкий по размерам электрический кроссовер Skoda Elroq стоит в Германии от 33 900 евро, Kia EV3 — от 35 990 евро, Volvo EX30 — от 38 490 евро, Volkswagen ID.4 — от 40 335 евро, Renault Scenic — от 40 400 евро.

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В Европе максимальная отдача электромотора Leapmotor B10 составляет только 218 л.с. и 240 Нм (в Китае есть также менее мощная версия), разгон до 100 км/ч занимает 8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч. Ёмкость батареи — 56,2 либо 67,1 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 361 и 434 км по циклу WLTP соответственно. Максимальная мощность зарядки батареи постоянным током — 168 кВт, пополнить на ней заряд от 30% до 80% можно за 20 минут.

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В базовое оснащение Leapmotor B10 для Европы входит полный набор электронных ассистентов водителя (17 систем), панорамная стеклянная крыша площадью 1,8 м2, 14,6-дюймовый мультимедийный экран с 2,5К-разрешением и процессором Qualcomm Snapdragon 8155. Пресс-служба Stellantis особо подчёркивает просторный салон китайского кроссовера, в котором предусмотрены 22 ниши для хранения мелких вещей. В это число входит открытая вещевая полка на передней панели со стороны пассажира с шестью овальными отверстиями для крепления различных аксессуаров — например, раскладного столика для ноутбука.

Ещё в марте стало известно о том, что в следующем году производство Leapmotor B10 будет налажено на заводе Stellantis в испанской провинции Сарагоса, эта мера позволит обойти пошлины Евросоюза и увеличить доход с каждой проданной машины, но вряд ли приведёт к снижению цен на Leapmotor B10 — так дёшево, как в Китае, может быть только в Китае.