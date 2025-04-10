Leapmotor B10 выходит рынок: высокотехнологичный кроссовер по цене Лады

В Китае стартовали продажи компактного электрического кроссовера Leapmotor B10, он предлагает одно из лучших на рынке соотношений цена/оснащение и готовится к покорению Европы — в следующем году производство Leapmotor B10 начнётся в Испании.

Leapmotor — одна из самых быстро развивающихся независимых китайских компаний: в первом квартале этого года она реализовала 87 552 автомобиля, что на 162% больше продаж в январе-марте 2024 года. В прошлом месяце основатель и гендиректор Leapmotor Чжу Цзянмин заявил, что по итогам 2025 года компания хочет реализовать 600 000 машин. Кроссовер Leapmotor B10 должен стать одним из главных драйверов роста.

Первый публичный показ Leapmotor B10 состоялся ещё в октябре прошлого года на Парижском автосалоне, поскольку Европа будет для него одним из основных рынков. Напомним, что интересы Leapmotor за пределам Большого Китая (в него входят Гонконг, Макао и Тайвань) представляет корпорация Stellantis, в следующем году она начнёт производство Leapmotor B10 на своём заводе в испанской провинции Сарагоса — ожидается, что начальная цена китайского кроссовера в Европе не превысит 30 000 евро.

В Китае цены гораздо ниже: в «базе» Leapmotor B10 стоит 99 800 юаней (1,16 млн рублей или 12 210 евро в переводе по текущему курсу), что примерно на 9% ниже цены, объявленной месяц назад на старте предварительного приёма заказов. «На полном фарше» младший кроссовер Leapmotor обойдётся в 129 800 юаней (1,51 млн рублей или 15 880 евро).

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В основе Leapmotor B10 лежит новейшая модульная платформа Leap 3.5. Ячейки литий-железо-фосфатной батареи здесь упакованы в общий корпус, а не разбиты на блоки. Кузов на 79% состоит из высокопрочных сталей, заявленная жёсткость на кручение — 36 300 Нм/градус. Габаритная длина кроссовера — 4515 мм, ширина — 1885 мм, высота — 1655 мм, колёсная база — 2735 мм, дорожный просвет — 170 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая, многорычажная. Штатные колёса — 18-дюймовые. Снаряженная масса — от 1670 до 1756 кг в зависимости от модификации.

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Leapmotor B10 пока предлагается только с электрическими силовыми установками, хотя в теории в будущем могут появиться и plug-in гибридные. Единственный электромотор установлен на задней оси и вращает задние колёса, его максимальная отдача у базовой версии составляет 132 кВт (180 л.с.) и 175 Нм, у всех остальных версий — 160 кВт (218 л.с.) и 240 Нм. Кроссовер со 180-сильным электромотором разгоняется до 100 км/ч за 9,3 с, максимальная скорость — 160 км/ч. Версии с 218-сильным электромотором набирают первую «сотню» за 6,8 с, максимальная скорость — 170 км/ч. Ёмкость батареи — 56,2 либо 67,1 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 510 и 600 км по циклу CLTC соответственно.

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Уже в «базе» Leapmotor B10 имеет богатый набор электронных ассистентов водителя, а при цене от 119 800 юаней (1,39 млн рублей или 14 660 евро) он получает вдобавок лидар над лобовым стеклом, процессор Qualcomm Snapdragon 8295 и прочее «железо», необходимое для работы полноценного автопилота, но поскольку полноценный автопилот в Китае не легализован, лидар и прочее мощное оборудование используются для работы наиболее продвинутых ассистентов водителя.

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Интерьер Leapmotor B10 отделан дорогими на вид материалами, «позолоченные» дефлекторы системы вентиляции снабжены подсветкой. Между передними креслами установлена многофункциональная тумба-подлокотник с 15-ваттной беспроводной зарядкой для смартфона. Передняя панель со стороны пассажира имеет открытую вещевую нишу и шесть овальных отверстий для крепления различных аксессуаров — например, раскладного столика для ноутбука. Приборный экран — 8,8-дюймовый, центральный мультимедийный экран — 14,6-дюймовыйс 2,5К-разрешением. Топовая аудиосистема насчитывает 12 динамиков (в «базе» 6 динамиков). Объём багажника — 420 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1415 л.

Спустя всего час после старта продаж кроссовера B10 компания Leapmotor получила на него более 10 000 оплаченных заказов. Одним из главных конкурентов Leapmotor B10 в Китае будет компактный электрический кроссовер Toyota bZ3X, продажи которого начались в прошлом месяце с аналогичным ажиотажем, потому что очень дёшево: китайский «японец» стоит от 109 800 юаней (1,28 млн рублей или 13 440 евро).