Недорогой китайский кроссовер Leapmotor B10 получит испанскую прописку

Корпорация Stellantis, представляющая интересы китайской компании Leapmotor за пределами так называемого Большого Китая (в него входят Гонконг, Макао и Тайвань), выбрала Испанию для локализации в Европе электрического кроссовера Leapmotor B10 как страну, нейтральную по отношению к торговой войне между Евросоюзом и Китаем, производство китайской модели начнётся в следующем году в провинции Сарагоса.

В 2023 году Leapmotor и Stellantis создали совместное предприятие Leapmotor International, через него корпорация Stellantis стала эксклюзивным представителем марки Leapmotor за пределами Большого Китая. В прошлом году на заводе Stellantis в польском городе Тыхы началось производство дешёвого электрического хэтчбека Leapmotor T03, здесь же планировалось организовать выпуск компактного кроссовера Leapmotor B10, который только что вышел на китайский рынок, однако этим планам помешали политики.

Летом прошлого года Евросоюз ввёл повышенные пошлины на электромобили китайского производства, дабы защитить свой рынок от дешёвых китайских «электричек», с которыми модели местного, европейского производства не могут конкурировать по цене. Не все входящие в ЕС страны поддержали эту меру. Германия, Венгрия, Словакия, Словения и Мальта высказались против пошлин на китайские «электрички». Поддержали пошлины Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Ирландия, Дания, Болгария, Эстония, Латвия и Литва. Остальные страны-члены ЕС, в том числе Испания, воздержались от принятия решения по этому вопросу.

Министерство коммерции КНР в качестве ответной меры настоятельно рекомендовало китайским автопроизводителям прекратить инвестиции в те страны, которые поддержали введение повышенных пошлин на китайские электромобили. После этой директивы корпорации Stellantis пришлось искать для локализации Leapmotor B10 другую площадку: в качестве вариантов рассматривались заводы Opel в Германии и Словакии, но в итоге была выбрана Испания.

Leapmotor B10

Как сообщает Reuters со ссылкой на посольство Китая в Испании, Stellantis инвестирует 200 млн долларов в свой завод в Сарагосе, чтобы в 2026 году начать на нём производство Leapmotor B10. Конкретная площадка не называется, но очевидно, что речь идёт о заводе в городе Фигуэлас, на котором производятся актуальный Opel Corsa (поколение F) и соплатформенный хэтчбек Lancia Ypsilon. Мощность этого завода составляет не менее полумиллиона машин в год, так что место для китайского кроссовера найдётся.

Leapmotor B10

Ожидается, что начальная цена на Leapmotor B10 не превысит 30 000 евро с учётом того, что испанская сборка позволит не платить пошлины на эту модель, с таким ценником китайский кроссовер может стать одним из лучших предложений в своём классе.

Leapmotor B10

Добавим, что в конце прошлого года Stellantis и CATL выбрали Сарагосу для строительства Гигафабрики мощностью 50 ГВт·ч, она будет производить относительно дешёвые литий-железо-фосфатные ячейки для компактных и субкомпактных электромобилей, объём инвестиций в это предприятие составляет 4,1 млрд евро, пуск намечен на конец 2026 года.

Также в Испании в прошлом году на бывшем заводе Nissan было локализовано производство кроссоверов Chery под маркой Ebro, так что автомобильная промышленность этой страны находится на подъёме, в отличие от всей остальной Европы. Одним из главных преимуществ Испании является более дешёвая, чем в Центральной Европе, экологически чистая энергия, получаемая от солнечных электростанций и ветряков.

