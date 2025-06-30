Седан B01 от марки Leapmotor, продвигаемой Stellantis, предложен с привлекательными ценами

Компания Leapmotor начала принимать заказы на новую электрическую четырехдверку. Модель доступна исключительно с задним приводом, при этом у электромотора два варианта мощности.

Мировую премьеру электроседан Leapmotor B01 справил в апреле на Шанхайском автосалоне. А в минувшие выходные в Китае были объявлены предварительные цены и открыт прием заявок. «Живые» продажи там стартуют в июле. Впоследствии же четырехдверка вполне может добраться до Европы, ведь за пределами домашнего рынка интересы «поднебесной» компании представляет автогигант Stellantis.

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В основе Leapmotor B01 лежит платформа Leap 3.5, на которой построен и кроссовер Leapmotor B10. К слову, паркетник точно доберется до Старого Света – более того, выпуск родственного SUV планируют наладить на испанском заводе Stellantis. Передняя подвеска четырехдверки – типа McPherson, сзади – многорычажка.

Длина B01 равна 4770 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1490 мм. Для сравнения, размеры кроссовера B10: 4515/1885/1655 мм. Колесная база у машин совпадает – 2735 мм. Объем багажника седана – 460 литров против 420 литров у паркетника.

«Личико» у седана практически такое же, как у кроссовера. Но задний бампер – оригинальный. Среди других особенностей внешности Leapmotor B01 – выдвижные ручки дверей и монофонарь. Четырехдверка по умолчанию имеет 18-дюймовые колеса.

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Внутри Leapmotor B01 также во многом повторил паркетник. В салоне установлены аналогичные двухспицевый руль и передняя панель с вертикальными боковыми воздуховодами. Для переднего пассажира еще предусмотрен откидной столик. Собственная фишка четырехдверки – полноценный двухэтажный центральный тоннель, тогда как кроссовер имеет «парящую» консоль.

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Технику седан тоже разделил с паркетником, обе модели доступны исключительно с задним приводом. Самый дешевый Leapmotor B01 оснащен 180-сильным электромотором, у остальных исполнений – 218-сильный мотор. А всего у седана пять комплектаций, три из которых имеют батарею емкостью 56,2 кВт*ч, остальным положен аккумулятор на 67,1 кВт*ч. Запас хода – 550 и 650 км соответственно (по китайскому циклу CLTC).

В списке стандартного оборудования значатся: виртуальная приборка на 8,8 дюйма и мультимедиа с планшетом диагональю 14,6 дюйма, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль. Дорогие версии – это подогрев руля и передних сидений, панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона и расширенный комплекс водительских ассистентов (есть и лидар).

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Сейчас за Leapmotor B01 просят 105 800 – 135 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,16 млн – 1,5 млн рублей по текущему курсу. Но прайс, как мы помним, предварительный, а это значит, что цены реальные наверняка окажутся чуть ниже. Родственный электрокроссовер Leapmotor B10 сегодня стоит 99 800 – 129 800 юаней (1,09 млн – 1,4 млн рублей).