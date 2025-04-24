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  • Leapmotor B01: дешёвый, но щедро оснащённый седан на базе кроссовера B10

Leapmotor B01: дешёвый, но щедро оснащённый седан на базе кроссовера B10

24.04.2025 121 0 1

Быстро растущая китайская компания Leapmotor представила в рамках Шанхайского автосалона свою очередную новую модель — компактный электрический седан B01, на китайский рынок он выйдет ближайшим летом.

Всего две недели назад Leapmotor вывела на китайский рынок компактный электрический кроссовер B10, построенный на новейшей модульной платформе Leap 3.5, и вот уже готова очередная новинка — седан B01, который, по сути, является производной от этого кроссовера. При той же колёсной базе (2735 мм), седан чуть ниже и заметно длиннее кроссовера. Габаритная длина седана — 4770 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1490 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая, многорычажная. Штатные колёса — 18-дюймовые.

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Спереди Leapmotor B01 выглядит точно так же, как родственный кроссовер, задние фонари на корме — тоже один в один как у кроссовера, а вот наружные зеркала у седана более узкие. С места водителя Leapmotor B01 и Leapmotor B10 тоже похоже как близнецы-братья, но у седана всё же свои дверные карты с вертикальными поручнями. Ещё у седана свой дизайн центрального тоннеля с одним слотом беспроводной зарядки для смартфона вместо двух у кроссовера, второй слот заменён подстаканниками.

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Передние панели салона у седана и кроссовера совершенно одинаковые, со стороны пассажира на передней панели имеются открытая вещая ниша и шесть овальных отверстий для крепления различных аксессуаров — например, раскладного столика для ноутбука, держателя для смартфона или игрушки. Приборный экран — 8,8-дюймовый, центральный мультимедийный экран — 14,6-дюймовый с 2,5К-разрешением. Кресло водителя оснащено обогревом и вентиляцией. Объём багажника — 460 л.

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Leapmotor ещё не раскрыла информацию о силовых установках седана B01, но ранее в этом месяце он всплыл в электронной базе китайского Минпрома, поэтому уже известно, что единственный электромотор на задней оси будет выдавать 132 кВт (180 л.с.) либо 160 кВт (218 л.с.). Данных о ёмкости батареи пока нет, у кроссовера B10 она составляет 56,2 либо 67,1 кВт·ч. Максимальный запас хода на одной зарядке у седана будет на уровне 650 км по циклу CLTC (у кроссовера — 600 км). В базовую комплектацию войдёт богатый набор электронных ассистентов водителя, а версии подороже с лидаром над лобовым стеклом в теории могут ездить на полном автопилоте.

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Сколько будет стоить Leapmotor B01, пока неизвестно, для ориентира скажем, что кроссовер Leapmotor B10 стоит в Китае от 99 800 юаней (1,13 млн рублей). В ближайшие месяцы кроссовер B10 выйдет на европейский рынок — ожидается, что его цена здесь в базовой комплектации не превысит 30 000 евро. В 2026 году производство Leapmotor B10 для Европы будет локализовано на заводе Stellantis в Испании. Корпорация Stellantis, напомним, представляет интересы Leapmotor за пределами Большого Китая (в него входят Гонконг, Макао и Тайвань). В конце этого года Leapmotor и Stellantis планируют также запустить свой завод в Малайзии, он будет выпускать более крупный кроссовер Leapmotor C10.

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Добавим, что в прошлом году Leapmotor реализовала в мире 293 724 автомобиля, что на 103,8% больше по сравнению с продажами в 2023 году. В первом квартале этого года продажи Leapmotor составили 87 552 автомобиля (+ 162% по сравнению с АППГ). По итогам 2025 года китайская компания хочет продать не менее 600 000 машин.

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