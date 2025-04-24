Leapmotor B01: дешёвый, но щедро оснащённый седан на базе кроссовера B10

Всего две недели назад Leapmotor вывела на китайский рынок компактный электрический кроссовер B10, построенный на новейшей модульной платформе Leap 3.5, и вот уже готова очередная новинка — седан B01, который, по сути, является производной от этого кроссовера. При той же колёсной базе (2735 мм), седан чуть ниже и заметно длиннее кроссовера. Габаритная длина седана — 4770 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1490 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая, многорычажная. Штатные колёса — 18-дюймовые.

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Спереди Leapmotor B01 выглядит точно так же, как родственный кроссовер, задние фонари на корме — тоже один в один как у кроссовера, а вот наружные зеркала у седана более узкие. С места водителя Leapmotor B01 и Leapmotor B10 тоже похоже как близнецы-братья, но у седана всё же свои дверные карты с вертикальными поручнями. Ещё у седана свой дизайн центрального тоннеля с одним слотом беспроводной зарядки для смартфона вместо двух у кроссовера, второй слот заменён подстаканниками.

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Передние панели салона у седана и кроссовера совершенно одинаковые, со стороны пассажира на передней панели имеются открытая вещая ниша и шесть овальных отверстий для крепления различных аксессуаров — например, раскладного столика для ноутбука, держателя для смартфона или игрушки. Приборный экран — 8,8-дюймовый, центральный мультимедийный экран — 14,6-дюймовый с 2,5К-разрешением. Кресло водителя оснащено обогревом и вентиляцией. Объём багажника — 460 л.

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Leapmotor ещё не раскрыла информацию о силовых установках седана B01, но ранее в этом месяце он всплыл в электронной базе китайского Минпрома, поэтому уже известно, что единственный электромотор на задней оси будет выдавать 132 кВт (180 л.с.) либо 160 кВт (218 л.с.). Данных о ёмкости батареи пока нет, у кроссовера B10 она составляет 56,2 либо 67,1 кВт·ч. Максимальный запас хода на одной зарядке у седана будет на уровне 650 км по циклу CLTC (у кроссовера — 600 км). В базовую комплектацию войдёт богатый набор электронных ассистентов водителя, а версии подороже с лидаром над лобовым стеклом в теории могут ездить на полном автопилоте.

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Сколько будет стоить Leapmotor B01, пока неизвестно, для ориентира скажем, что кроссовер Leapmotor B10 стоит в Китае от 99 800 юаней (1,13 млн рублей). В ближайшие месяцы кроссовер B10 выйдет на европейский рынок — ожидается, что его цена здесь в базовой комплектации не превысит 30 000 евро. В 2026 году производство Leapmotor B10 для Европы будет локализовано на заводе Stellantis в Испании. Корпорация Stellantis, напомним, представляет интересы Leapmotor за пределами Большого Китая (в него входят Гонконг, Макао и Тайвань). В конце этого года Leapmotor и Stellantis планируют также запустить свой завод в Малайзии, он будет выпускать более крупный кроссовер Leapmotor C10.

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Добавим, что в прошлом году Leapmotor реализовала в мире 293 724 автомобиля, что на 103,8% больше по сравнению с продажами в 2023 году. В первом квартале этого года продажи Leapmotor составили 87 552 автомобиля (+ 162% по сравнению с АППГ). По итогам 2025 года китайская компания хочет продать не менее 600 000 машин.