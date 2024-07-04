Opel Frontera в виде кроссовера: продажи начались

Покупатели могут выбрать гибрида или полноценный электрокар. На старте продаж модель доступна всего в двух комплектациях.

Когда-то имя Frontera носил рамный внедорожник Opel – близнец Isuzu Rodeo. А теперь так называется компактный паркетник, ближайший родственник «француза» Citroen C3 Aircross нового поколения. Дизайн кроссовера Opel Frontera раскрыли в апреле, в мае провели презентацию. Теперь же в Европе опубликован прайс-лист и открыт прием заказов.

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Длина паркетника Opel равна 4385 мм, ширина – 1795 мм, высота – 1635 мм, колесная база – 2650 мм. Заявленный объем багажника – 460 литров, со сложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1594 литров. За доплату компакт может быть семиместным: в этом случае Frontera фактически лишится грузового отсека.



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На данный момент европейцам кроссовер доступен в виде гибрида или полноценного электрокара. Первая модификация имеет бензиновую турботройку 1.2 и встроенный в шестиступенчатую роботизированную коробку 48-вольтовый электромотор. У гибрида два варианта мощности – 101 или 136 л.с. Электрическая Frontera оснащается 113-сильным мотором и батареей емкостью 44 кВт*ч, запас хода – «до 305 км» по циклу WLTP. Позже у электрокара появится исполнение Long Range с дальнобойностью 400 км. Отметим, родственный Citroen C3 Aircross еще предложен в чисто бензиновой версии – не исключено, что аналогичный вариант впоследствии достанется и Opel Frontera.



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Сейчас у паркетника всего две комплектации. Базовая Edition включает 16-дюймовые колеса, светодиодные фары, обычный кондиционер, виртуальную приборку (10 дюймов), системы автоторможения и удержания в полосе движения. Мультимедиа начальной версии положена лишь за доплату, вместо нее – держатель для смартфона. Планшет диагональю 10 дюймов появляется в комплектации GS, в списке оборудования этого исполнения также значатся 17-дюймовые диски, камера заднего вида, подогрев сидений, климат-контроль, система мониторинга «слепых» зон. Среди опций – более комфортные передние кресла, обогрев лобового стекла и подогрев руля.



В Германии гибридный кроссовер Opel Frontera стоит от 23 900 евро (около 2,26 млн рублей по текущему курсу), электрокар обойдется минимум в 28 990 евро (2,74 млн рублей). К примеру, цена электрического Citroen C3 Aircross там же начинается с отметки 26 490 евро (2,5 млн рублей).

