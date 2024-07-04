Европа ×

Opel Frontera в виде кроссовера: продажи начались

04.07.2024 58 0 0

Покупатели могут выбрать гибрида или полноценный электрокар. На старте продаж модель доступна всего в двух комплектациях.

Когда-то имя Frontera носил рамный внедорожник Opel – близнец Isuzu Rodeo. А теперь так называется компактный паркетник, ближайший родственник «француза» Citroen C3 Aircross нового поколения. Дизайн кроссовера Opel Frontera раскрыли в апреле, в мае провели презентацию. Теперь же в Европе опубликован прайс-лист и открыт прием заказов.

Базовая версия
1 / 2
Базовая версия
2 / 2

Длина паркетника Opel равна 4385 мм, ширина – 1795 мм, высота – 1635 мм, колесная база – 2650 мм. Заявленный объем багажника – 460 литров, со сложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1594 литров. За доплату компакт может быть семиместным: в этом случае Frontera фактически лишится грузового отсека.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

На данный момент европейцам кроссовер доступен в виде гибрида или полноценного электрокара. Первая модификация имеет бензиновую турботройку 1.2 и встроенный в шестиступенчатую роботизированную коробку 48-вольтовый электромотор. У гибрида два варианта мощности – 101 или 136 л.с. Электрическая Frontera оснащается 113-сильным мотором и батареей емкостью 44 кВт*ч, запас хода – «до 305 км» по циклу WLTP. Позже у электрокара появится исполнение Long Range с дальнобойностью 400 км. Отметим, родственный Citroen C3 Aircross еще предложен в чисто бензиновой версии – не исключено, что аналогичный вариант впоследствии достанется и Opel Frontera.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
Базовая версия
5 / 6
Базовая версия
6 / 6

Сейчас у паркетника всего две комплектации. Базовая Edition включает 16-дюймовые колеса, светодиодные фары, обычный кондиционер, виртуальную приборку (10 дюймов), системы автоторможения и удержания в полосе движения. Мультимедиа начальной версии положена лишь за доплату, вместо нее – держатель для смартфона. Планшет диагональю 10 дюймов появляется в комплектации GS, в списке оборудования этого исполнения также значатся 17-дюймовые диски, камера заднего вида, подогрев сидений, климат-контроль, система мониторинга «слепых» зон. Среди опций – более комфортные передние кресла, обогрев лобового стекла и подогрев руля.

В Германии гибридный кроссовер Opel Frontera стоит от 23 900 евро (около 2,26 млн рублей по текущему курсу), электрокар обойдется минимум в 28 990 евро (2,74 млн рублей). К примеру, цена электрического Citroen C3 Aircross там же начинается с отметки 26 490 евро (2,5 млн рублей).

кроссовер авторынок новинки Европа Opel Opel Frontera

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Прокачка амортизаторов перед установкой: нужно ли это делать и откуда появился этот миф Строгое требование о прокачке новых амортизаторов перед установкой – одна из старейших и популярнейших автомобильных традиций. Давайте разберемся, откуда растут ноги этой гаражной легенды и... 108 0 0 04.07.2024
Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz SL V (R230) с пробегом: сложности SBC, дорогая подвеска и мрак новых моторов В первой части материала о Mercedes-Benz SL пятого поколения мы выяснили, что сегодняшнее состояние машины наполовину зависит от того, где ее хранили, а еще наполовину – от того, как обслужи... 399 0 1 03.07.2024
Статьи / Практика С Фольксвагена Поло на Гранту: дауншифтинг в лоукосте? Опыт владения Lada Granta Так ли ужасен самый распространенный автомобиль на современном российском авторынке? И можно ли на него пересесть с иномарки, не потеряв веру в человечество и самоуважение? 2750 6 1 02.07.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 99090 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 13662 20 172 14.03.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Знакомая внешность, панорамная крыша и старые недостатки: тест-драйв обновленного Haval Jolion Этот автомобиль не нуждается в особом представлении: в 2023 году Haval Jolion разошелся в количестве 55 549 единиц и уверенно занял второе место в рейтинге самых востребованных легковых авто... 7804 7 4 04.03.2024
Change privacy settings