Новый кроссовер Opel Frontera пришёл на смену Crossland

В линейке Opel уже числилась модель под названием Frontera, это был рамный внедорожник (выпускался в период с 1989 по 2004 годы), который представлял собой близнеца «японца» Isuzu Mu, который в США продавался как Isuzu Amigo и Rodeo Sport в разных поколениях). Теперь имя возродили, чтобы присвоить новому компактному паркетнику, в основу которого легла версия платформы CMP (в Stellantis её также обозначили как Smart Car Platform).

Фото с презентации нового кроссовера Opel Frontera

Как мы отмечали ранее, новинка пришла на смену Opel Crossland. Её ближайшими родственниками стали актуальные европейские версии Citroen C3 и C3 Aircross. Имя и первые тизеры Opel Frontera появились в конце января текущего года, внешность и салон производитель показал в начале прошлого месяца, а теперь компания рассекретила новый кроссовер, презентация прошла в Стамбуле.



Напомним, экстерьер Frontera оформлен в соответствии с фирменным стилем Vizor: переднюю часть отличают светодиодные фары с горизонтальными полосами ходовых огней, соединённые друг с другом чёрной панелью, в центре которой располагается обновлённый логотип бренда. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован большой воздухозаборник с рисунком из сот.



Модель получила традиционные наружные зеркала и «обычные» дверные ручки. На чёрной крыше есть рейлинги такого же цвета. Задние фонари «двухэтажные», причём верхний заходит на багажную дверь, верх которой венчает довольно объёмный спойлер. У паркетника имеется пластиковый обвес по периметру кузова, включая накладки на колёсные арки.



Габариты Opel Frontera производитель по-прежнему не обнародовал. Пока что известен лишь объём багажника пятиместной версии: в компании отметили, что отделение вмещает в себя «более 450 литров», при этом со сложенными спинками второго ряда объём грузового отсека вырастает до 1600 литров. Известно, что позже появится семиместная версия кроссовера.



В салоне нового паркетника можно увидеть два близко расположенных 10-дюймовых дисплея, один из которых исполняет роль виртуального щитка приборов, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы. Также модель получила рулевое колесо с усечённым ободом, а на центральной консоли имеются физические кнопки, позволяющие управлять рядом функций автомобиля.



На фото: салон Opel Frontera

Opel Frontera на европейском рынке будет предлагаться с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. У базовой версии в основе установки лежит 100-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра, который работает в тандеме с 28-сильным электромотором и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Ещё имеется аналогичный вариант с турбомотором того же объёма, его отдача равна 136 л.с.



Подробностей о технике полностью «зелёных» версий Frontera пока практически нет. В компании рассказали только о том, что у начального исполнения паспортный запас хода на одной зарядке превышает 300 км (при расчёте по циклу WLTP), а у дальнобойного варианта показатель равен примерно 400 км.



В компании уже назвали ориентировочные стартовые цены Opel Frontera – покупка базового гибрида в Европе обойдётся примерно в 24 тыс. евро (эквивалентно около 2,38 млн рублей по текущему курсу), а стоимость начального полностью электрического паркетника составит не менее 29 тыс. евро (порядка 2,88 млн рублей).

