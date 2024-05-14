Новый кроссовер Opel Frontera пришёл на смену Crossland

В линейке Opel уже числилась модель под названием Frontera, это был рамный внедорожник (выпускался в период с 1989 по 2004 годы), который представлял собой близнеца «японца» Isuzu Mu, который в США продавался как Isuzu Amigo и Rodeo Sport в разных поколениях). Теперь имя возродили, чтобы присвоить новому компактному паркетнику, в основу которого легла версия платформы CMP (в Stellantis её также обозначили как Smart Car Platform).
Как мы отмечали ранее, новинка пришла на смену Opel Crossland. Её ближайшими родственниками стали актуальные европейские версии Citroen C3 и C3 Aircross. Имя и первые тизеры Opel Frontera появились в конце января текущего года, внешность и салон производитель показал в начале прошлого месяца, а теперь компания рассекретила новый кроссовер, презентация прошла в Стамбуле.
Напомним, экстерьер Frontera оформлен в соответствии с фирменным стилем Vizor: переднюю часть отличают светодиодные фары с горизонтальными полосами ходовых огней, соединённые друг с другом чёрной панелью, в центре которой располагается обновлённый логотип бренда. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован большой воздухозаборник с рисунком из сот.
Модель получила традиционные наружные зеркала и «обычные» дверные ручки. На чёрной крыше есть рейлинги такого же цвета. Задние фонари «двухэтажные», причём верхний заходит на багажную дверь, верх которой венчает довольно объёмный спойлер. У паркетника имеется пластиковый обвес по периметру кузова, включая накладки на колёсные арки.
Габариты Opel Frontera производитель по-прежнему не обнародовал. Пока что известен лишь объём багажника пятиместной версии: в компании отметили, что отделение вмещает в себя «более 450 литров», при этом со сложенными спинками второго ряда объём грузового отсека вырастает до 1600 литров. Известно, что позже появится семиместная версия кроссовера.
В салоне нового паркетника можно увидеть два близко расположенных 10-дюймовых дисплея, один из которых исполняет роль виртуального щитка приборов, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы. Также модель получила рулевое колесо с усечённым ободом, а на центральной консоли имеются физические кнопки, позволяющие управлять рядом функций автомобиля.
Opel Frontera на европейском рынке будет предлагаться с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. У базовой версии в основе установки лежит 100-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра, который работает в тандеме с 28-сильным электромотором и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Ещё имеется аналогичный вариант с турбомотором того же объёма, его отдача равна 136 л.с.
Подробностей о технике полностью «зелёных» версий Frontera пока практически нет. В компании рассказали только о том, что у начального исполнения паспортный запас хода на одной зарядке превышает 300 км (при расчёте по циклу WLTP), а у дальнобойного варианта показатель равен примерно 400 км.
В компании уже назвали ориентировочные стартовые цены Opel Frontera – покупка базового гибрида в Европе обойдётся примерно в 24 тыс. евро (эквивалентно около 2,38 млн рублей по текущему курсу), а стоимость начального полностью электрического паркетника составит не менее 29 тыс. евро (порядка 2,88 млн рублей).
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