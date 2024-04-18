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Новый Citroen C3 Aircross для Европы: до 7 мест, дешёвая платформа и дорогой дизайн

18.04.2024 450 0 0

Французская марка Citroen, входящая в состав корпорации Stellantis, рассекретила дизайн субкомпактного кроссовера C3 Aircross второго поколения для европейского рынка, он заметно отличается от дизайна одноимённых моделей для развивающихся стран.

Citroen C3 Aircross второго поколения — это очередной отпрыск бюджетной модульной платформы Smart Car, изначальной разработанной для развивающихся рынков, первенцем этой платформы стал новый кросс-хэтчбек Citroen C3, что производится с 2022 года в Индии и Бразилии. У нового Citroen C3 индийской сборки, судя по краш-тестам Global NCAP, прямо-таки беда с безопасностью, но европейский вариант этой же модели, справивший премьеру осенью прошлого года, должен быть в плане безопасности получше — ждём результатов испытаний Euro NCAP.

Citroen C3 Aircross второго поколения для развивающихся рынков
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Citroen C3 Aircross второго поколения для развивающихся рынков
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Citroen C3 Aircross второго поколения для развивающихся рынков
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Citroen C3 Aircross второго поколения для развивающихся рынков
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Citroen C3 Aircross второго поколения для развивающихся рынков
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Кроссовер Citroen C3 Aircross второго поколения для развивающихся рынков дебютировал в прошлом году, он также производится в Индии и Бразилии, у него та же платформа Smart Car, только немного растянутая, чтобы в салон поместились три ряда кресел, при этом третий ряд откровенно детский, с низкими подушками и короткими спинками. Бразильско-индийский Citroen C3 Aircross нового поколения исполнен ещё в прежнем стиле французской марки и носит эмблемы устаревшего образца. Европейский Citroen C3 Aircross второго поколения демонстрирует уже обновлённый стиль Citroen и носит модные овальные эмблемы.

Citroen C3 Aircross второго поколения для Европы
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Citroen C3 Aircross второго поколения для Европы
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Citroen C3 Aircross второго поколения для Европы
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По части внешности новый европейский Citroen C3 Aircross во многом унифицирован с родственным европейским кросс-хэтчбеком Citroen C3, обе модели прописались на заводе Stellantis в словацком городе Трнава, здесь же будут собирать ещё одного родственничка на платформе Smart Car — представленный на прошлой неделе кроссовер Opel Frontera. Габаритная длина европейского Citroen C3 Aircross — 4,39 м против 4,32 м у бразильско-индийских одноимённых кроссоверов, другие размеры пока не раскрыты.

Интерьер европейского кросс-хэтчбека Citroen C3 с бензиновым двигателем
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Интерьер европейского кросс-хэтчбека Citroen C3 с бензиновым двигателем
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Дизайн интерьера европейского Citroen C3 Aircross пока не рассекречен. Возможно, он будет таким же, как у европейского кросс-хэтчбека Citroen C3, а французская газета L’argus, ссылаясь на «надёжный источник» сообщает, что по части интерьера Citroen C3 Aircross будет максимально унифицирован с родственным кроссовером Opel Frontera. Что будет на самом деле, узнаем ближе к лету, когда новый Citroen C3 Aircross поступит в продажу.

Citroen C3 Aircross второго поколения для Европы
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Citroen C3 Aircross второго поколения для Европы
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Официальный пресс-релиз марки Citroen сообщает, что новый C3 Aircross будет предлагаться в бензиновых, гибридных и полностью электрических версиях, подробностей о них пока нет. L’argus добавляет, что гибридная версия на базе 1,2-литровой бензиновой «турботройки» PureTech будет выдавать 136 л.с., электрические версии будут предлагаться с электромотором мощностью 136 и 156 л.с., запас хода на одной зарядке у электрических версий составит 300-400 км по циклу WLTP в зависимости от модификации. Привод у всех версий передний.

Citroen C3 Aircross второго поколения для Европы

Добавим, что платформа Smart Car понадобилась корпорации Stellantis в Европе, чтобы обеспечить доступные цены для новых младших моделей Citroen, Fiat и Opel. Например, новый кросс-хэтчбек Citroen C3 с 1,2-литровым бензиновым турбомотором PureTech мощностью 100 л.с. и 6-ступенчатой «механикой» стоит в Германии от 14 990 евро, электрический Citroen e-C3 с двигателем мощностью 113 л.с. — от 23 300 евро. Для сравнения скажем, что бензиновый хэтчбек Opel Corsa на более дорогой платформе CMP стоит в Германии от 20 800 евро, электрический — от 34 350 евро. Бензиновый кроссовер Citroen C3 Aircross первого поколения на платформе PF1 пока ещё есть в продаже и стоит от 19 100 евро.

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