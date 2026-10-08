Двойная премьера: представлены обновлённые кроссоверы Chevrolet Trax и Trailblazer

Паркетнику Chevrolet Trax изменили внешность и интерьер. А у модели Trailblazer появилась новая «внедорожная» версия. Кроме того, оба кросса стали безопаснее.

Марка Chevrolet представила в США обновленные версии своих самых доступных кроссоверов – Trax и Trailblazer (не путать с южноамериканским внедорожником Trailblazer). Напомним, что в Штатах Трэкс актуального второго поколения присутствует с 2023 года, он является клоном уже почившего Chevrolet Seeker для Китая. Нынешний рестайлинг – первый полноценный для этой модели. А Trailblazer в виде паркетника вышел на американский рынок в 2020-м, ему дизайн поменяли три года назад, и на этот раз у него обновок меньше. В США оба кроссовера пользуются отменным спросом, хотя продажи Chevrolet Trax чуть просели: по итогам января-сентября текущего года реализовано 167 910 шт. (-1%). Результат Chevrolet Trailblazer – 90 891 шт. (+21%). Начнем с обновленного Трэкса.

Обновленный Chevrolet Trax, базовая версия

Chevy Trax сохранил двухэтажную головную оптику, но расположенные сверху секции дневных ходовых огней – новые, а фары сделали в виде узких горизонтальных плашек, тогда как у дореформенной модели они помещены в вертикальные блоки. Другой стала и багажная дверь, еще заменили задние фонари и подретушировали бамперы.

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Радиаторная решетка тоже новая – со своим узором для каждой комплектации. Кстати, линейка версий Chevrolet Trax после рестайлинга усохла, их три вместо пяти у дореформенного паркетника. Обновленный Trax предложат в исполнении LT, «оспортивленном» варианте RS и «внедорожном» Activ. Все версии отныне лишены «усиков» спереди (прежде их не было только у топового Trax Activ). Любопытно, что базовому и самому дорогому кроссоверам досталась антенна-плавник, а вот «спортсмен» на фирменных картинках почему-то с прежней торчащей антенной. Наконец, пересмотрен дизайн дисков и расширена палитра цветов кузова.

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В салоне Trax – модернизированная передняя панель и новый блок управления «климатом». Если дореформенный кроссовер в базе имеет аналоговые приборы и скромный 8-дюймовый планшет мультимедийной системы, то после рестайлинга во всех версиях идут виртуальная приборка и крупный дисплей мультимедиа, причем они стали больше: 11 и 11,3 дюйма соответственно. Мультимедиа – с ассистентом Google на базе искусственного интеллекта. Chevrolet Trax также стал безопаснее, в списке стандартного оборудования есть системы автоторможения при движении задним ходом (в том числе, при поперечном движении) и автоторможения на перекрестке, система предупреждения о велосипедистах сбоку. Ну и еще паркетник впервые получил электропривод багажной двери.

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О технике Chevrolet Trax 2027 модельного года пока не рассказали, в компании лишь уточнили, что кроссовер все так же будет представлен исключительно с передним приводом. Скорее всего, начинка прежняя. Дореформенный паркетник в США доступен с бензиновой турботройкой 1.3 мощностью 139 л.с. и шестиступенчатым автоматом.

Обновленный Chevrolet Trax

Кроссовер Chevrolet Trailblazer нового модельного года тоже будет доступен с урезанной гаммой – три комплектации вместо четырех у дореформенного паркетника. Trailblazer предложат в версиях LT, RS и новой «внедорожной» модификации Z71. У первых двух прежний дизайн экстерьера, а третья, по сути, пришла на смену исполнению Activ. Фишки Chevrolet Trailblazer Z71 – собственная радиаторная решетка, перенастроенная подвеска, дополнительная защита днища. И да, у этого паркетника тоже пересмотрена палитра цветов кузова.

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Как и рестайлинговый Trax, модернизированный Trailblazer во всех версиях имеет увеличенные экраны, ему тоже достались новый блок управления климат-контролем и аналогичные системы безопасности. А еще у Chevrolet Trailblazer теперь нет привычного селектора коробки. Вместо него – подрулевой рычажок.

Chevrolet Trailblazer RS 2027 модельного года 1 / 3 Chevrolet Trailblazer RS 2027 модельного года 2 / 3 Базовый Chevrolet Trailblazer 2027 модельного года 3 / 3

Трехцилиндровый турбомотор 1.2 (139 л.с.) из линейки Chevrolet Trailblazer-2027 исключен. Паркетник нового модельного года будет доступен только со старшей бензиновой турботройкой 1.3 (157 л.с.). Дореформенный кросс с этим мотором и передним приводом комплектуется вариатором, полноприводным версиям положен девятиступенчатый автомат. В новой комплектации Z71 кроссовер по умолчанию имеет полный привод.

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Цены обновленных Chevrolet Trax и Chevrolet Trailblazer еще не объявлены, ведь старт продаж таких паркетников намечен лишь на весну следующего года. Дорестайлинговый Трэкс 2026 модельного года без учета налогов и доставки сегодня стоит от 21 700 долларов (примерно 1,85 млн рублей по текущему курсу), Trailblazer-2026 – от 23 600 долларов (2 млн рублей).