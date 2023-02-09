Кроссовер Chevrolet Trailblazer стал богаче после рестайлинга

Снаружи и внутри паркетник обновился по подобию Trax/Seeker, кроме того, был расширен список оборудования. Технику же реформы не затронули.

С 2019 года Chevrolet Trailblazer – это не только рамный внедорожник, но и компактный кросс с несущим кузовом. Вездеход сегодня представлен в Латинской Америке, паркетник же продают в США, Канаде, Корее и некоторых странах Юго-Восточной Азии. К слову, дебютировал Trailblazer-кроссовер в Китае, но там модель с треском провалилась (за все время присутствия в КНР реализовано около 10 000 единиц), и в прошлом году местное предприятие SAIC-GM прекратило ее выпуск. Так что теперь единственной производственной площадкой остался корейский завод. Ну а первым рестайлинг пережил Chevrolet Trailblazer, предназначенный для Северной Америки.

Дореформенный и обновленный Chevrolet Trailblazer в версии Activ

Внешне кросс подтянулся к свежей модели Chevrolet Trax (в Китае это Seeker): ходовые огни стали у́же, расположенные ниже блоки основных фар теперь компактнее, плюс Trailblazer обрел новую радиаторную решетку с хромированной икс-образной вставкой. Также заменили передний бампер. Задние фонари сохранили свою форму, но у них новая начинка. Наконец, была расширена палитра цветов кузова.



Базовый обновленный Chevrolet Trailblazer

Как и прежде, в гамму еще входят «внедорожная» версия Activ и «оспортивленный» вариант RS. У каждого из этих исполнений свой обвес и опциональная двухцветная окраска, вдобавок кроссовер «под спорт» имеет оригинальную решетку, черный наружный декор, 19-дюймовые колеса и круглые патрубки выпускной системы вместо трапециевидных, а у «внедорожного» Trailblazer «зубастая» резина, иные пружины и амортизаторы.



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В салоне – новая передняя панель (опять же, как у Trax/Seeker). Кроме того, Chevrolet Trailblazer отныне по умолчанию имеет виртуальную приборку на 8 дюймов (у дореформенного кросса аналоговые шкалы) и мультимедийную систему с 11-дюймовым планшетом, который возвышается над панелью (у предшественника экран встроен в переднюю панель, его размер – 7 или 8 дюймов). В списке стандартного оборудования также значатся камера заднего вида, круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой. Среди опций – беспроводная зарядка для смартфона и адаптивный «круиз».



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Вся техника прежняя. В США паркетник доступен с бензиновыми «турботройками» 1.2 (139 л.с.) и 1.3 (157 л.с.). Кросс с младшим мотором комплектуется вариатором, такой Trailblazer бывает только переднеприводным. Модели с турбомотором 1.3 и 2WD тоже положен CVT, а полноприводный паркетник с этим двигателем оснащен девятиступенчатым «автоматом».



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В Штатах продажи рестайлингового Chevrolet Trailblazer стартуют осенью, цена – от 23 100 долларов, тогда как дореформенный кросс там сегодня стоит от 22 100 долларов (все цены указаны без учета налогов и доставки).



Напомним, до России паркетник Trailblazer добрался в 2021-м, но в прошлом году – после начала всем известных событий – концерн General Motors покинул российский рынок. И если модель и представлена у кого-то из дилеров, то это либо остатки старых запасов, либо параллельный импорт.