Внедорожник Chevrolet Trailblazer получил новый салон после рестайлинга и стал чуть мощнее

Снаружи и внутри рамный SUV обновился по образцу родственного пикапа S10. Кроме того, модернизирован турбодизель, а на смену шестиступенчатому автомату пришел восьмиступенчатый.

Вот уже несколько лет как в гамме Chevrolet присутствуют две разные модели с именем Trailblazer: в США, Канаде и Корее продают компактный паркетник с несущим кузовом (кросс также был представлен в Китае, но там от него впоследствии отказались), а в Латинской Америке это название носит рамный вездеход. Рамник производят в Бразилии, в актуальном поколении он пребывает с 2012 года, однако марка не спешит с выпуском следующей генерации – такой Trailblazer пережил очередной рестайлинг (предыдущий провели в 2020-м). Обновленный внедорожник бразильское подразделение анонсировало в середине апреля, теперь же модель полностью рассекречена.

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Спереди Chevrolet Trailblazer повторил модернизированный родственный пикап Chevrolet S10, который дебютировал в начале текущего месяца. Если же сравнивать с дореформенным SUV, то другими стали фары, бампер, радиаторная решетка, капот и передние крылья. Корма прежняя, разве что потемнели фонари. К слову, местные профильные СМИ пишут, что внедорожник отныне доступен в единственной топовой комплектации, у которой новое название – High Country (прежде самая богатая версия носила имя Premier).



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Внутри пассажирский вездеход тоже скопировал пикап, тут аналогичные новые передняя панель и руль (он регулируется не только по высоте, но и по вылету), плюс виртуальная приборка (8 дюймов), к корпусу которой прилеплен 11-дюймовый планшет новой же мультимедийной системы (сами приборы утоплены). В Chevrolet также заявили о том, что в отделке интерьера применяются более качественные материалы, вдобавок заменили передние кресла, была доработана шумоизоляция.



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В списке оборудования Chevrolet Trailblazer еще значатся датчик дождя, беспроводная зарядка для смартфона, передний и задний парктроники, камера заднего вида, кнопка запуска мотора, системы автоторможения, слежения за разметкой, автоматического переключения света фар и предупреждения о перекрестном движении сзади.



Обновленный внедорожник Chevrolet Trailblazer

Двигатель один – модернизированный турбодизель 2.8 Duramax (таким же мотором оснащается и пикап Chevrolet S10). Отдача выросла с 200 л.с. и 500 Нм до 207 л.с. и 510 Нм. А вместо шестиступенчатого автомата полноприводный внедорожник теперь имеет восьмиступенчатый. Кроме того, были перенастроены рулевое управление и подвеска. В Chevy утверждают, что первую «сотню» рестайлинговый Trailblazer наберет за 9,5 секунды – это на 1 секунду меньше, чем требуется дореформенному SUV.



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Chevrolet Trailblazer High Country оценили в 368 550 реалов, что эквивалентно примерно 6 647 000 рублей по текущему курсу. «Живые» продажи обновленного внедорожника стартуют в Бразилии в середине мая.



Между тем рестайлинговый Trailblazer стал третьей премьерой бразильского подразделения марки в этом году: помимо упомянутого пикапа S10 на местный рынок также вышел преобразившийся компактвэн Spin. До конца 2024-го бразильцам представят еще три новинки Chevrolet, но о них официальных подробностей пока нет.