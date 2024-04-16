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Обновлённый внедорожник Chevrolet Trailblazer показался на видео

16.04.2024 116 0 0

Рестайлинг SUV, предназначенного для южноамериканского рынка, прошёл по тому же сценарию, что и недавно представленный пикап Chevrolet S10.

Производство рамного внедорожника Chevrolet Trailblazer и родственного пикапа S10 для южноамериканского рынка налажено в Бразилии, и именно здесь уже дебютировал обновлённый грузовик (его рассекретили в начале текущего месяца), а в ближайшее время за ним последует и «рамник», которому тоже подготовили очередную рестайлинговую версию.

Напомним, Trailblazer актуального второго поколения выпускается ещё с 2012 года, первый серьёзный рестайлинг модель пережила в 2016-м, второй – в 2020 году. Теперь, казалось бы, пришло время для смены генерации, однако в компании решили обойтись ещё одним обновлением. Полностью новинка будет рассекречена позже, а пока что в компании показали посвежевший внедорожник на видео.

Обновлённый внедорожник Chevrolet Trailblazer
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Обновлённый внедорожник Chevrolet Trailblazer
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​Впрочем, ролик мало чем может удивить: большую часть обновок уже успел примерить на себя рестайлинговый пикап Chevrolet S10. Во всяком случае, оформление передней части внедорожника аналогичное: у него тоже есть рельефные выштамповки на капоте, новая головная оптика более узкой формы и с иной «начинкой». Ещё у внедорожника больше нет надписи с названием бренда на перемычке между фарами, а также по-другому теперь оформлены противотуманки.

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Chevrolet Trailblazer стал выглядеть брутальнее из-за двухэтажной радиаторной решётки другой формы и с иным рисунком, который создан из горизонтальных изогнутых линий. Фирменный знак в виде «галстука-бабочки» теперь расположен не сбоку, а по центру – на перемычке между верхней и нижней частями «гриля». Корму рамного внедорожника менять не стали: фонари, светоотражатели, хромированная планка и логотип бренда остались такими же, как у версии 2020 года, и на тех же местах.

Интерьер у обновлённого Trailblazer такой же, как у посвежевшего пикапа S10. Внедорожник в ходе обновления получил иное рулевое колесо (с регулировкой по высоте и по вылету), другую переднюю панель с цифровой приборкой диагональю 8 дюймов и 11-дюймовым тачскрином информационно-развлекательной системы MyLink. В списке отличий от грузовика числится разве что наличие третьего ряда с парой дополнительных сидений.

Салон рестайлингового внедорожника Chevrolet Trailblazer
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Салон рестайлингового внедорожника Chevrolet Trailblazer
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Техника у родственных моделей тоже одинаковая, так что под капотом у рестайлингового «рамника» находится модернизированный четырёхцилиндровый турбодизель Duramax, объём которого равен 2,8 литра. Его отдача выросла на 7 лошадиных сил и теперь составляет 207 л.с., а максимальный крутящий момент увеличился на 10 Нм до 510 Нм. Кроме того, мотор работает в паре с восьмиступенчатым автоматом, тогда как дореформенный внедорожник оснащался 6АКП.

На фото: дореформенный внедорожник Chevrolet Trailblazer
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На фото: дореформенный внедорожник Chevrolet Trailblazer
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Обновлённый Chevrolet Trailblazer поступит в продажу на южноамериканском рынке в июне текущего года. Ожидается, что компания сохранит стартовую цену модели на прежнем уровне. Отметим, актуальный рамный внедорожник в Бразилии можно купить минимум за 368 550 реалов (эквивалентно примерно 6,5 млн рублей по текущему курсу).

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