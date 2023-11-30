Ещё один бюджетный Citroen C3 Aircross поступил в продажу: чуть богаче и с другим мотором

На новом рынке паркетник предложен с турбодвигателем от Fiat. Там модель французской марки пока доступна с пятиместным салоном, позже появится семиместная версия.

В актуальной линейке Citroen две модели с именем C3 Aircross: в Европе продают субкомпакт на старой платформе PF1 (такой автомобиль был доступен и в России), а весной концерн Stellantis представил кроссовер на «тележке» CMP, адресованный развивающимся странам, производство свежего паркетника налажено в Индии и Бразилии. На индийский рынок Citroen C3 Aircross вышел в сентябре, теперь же о старте продаж объявило и бразильское подразделение Stellantis.

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В плане дизайна предназначенные для разных регионов бюджетники повторяют друг друга. При этом новый C3 Aircross унифицирован с соплатформеннным простеньким хэтчбэком C3 (не путать с европейской моделью): кроссу достались такие же головная оптика, капот и ручки дверей, аналогичным образом оформлена и передняя часть интерьера.



Длина бразильского паркетника равна 4320 мм, ширина – 1720 мм, высота – 1663 мм (с учетом рейлингов на крыше), колесная база – 2675 мм. В промо-материалах марки указан дорожный просвет 233 мм, однако местные профильные медиа пишут про 200 мм. Как и в Индии, «бразилец» бывает с пяти- или семиместным салоном (причем дополнительные кресла можно демонтировать самостоятельно), но сейчас к заказу доступен только пятиместный вариант: трехрядный паркетник доберется до дилеров в следующем году. Объем багажника двухрядного кроссовера для Бразилии – 493 литра по стандарту VDA.



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В Индии Citroen C3 Aircross оснащается бензиновой турботройкой 1.2 (110 л.с., 190 Нм) семейства PureTech, которая сочетается исключительно с шестиступенчатой механикой. А вот у южноамериканского кроссовера иная техника – модели достался трехцилиндровый турбомотор 1.0 Turbo T200 от Fiat: двигатель производят локально, его также ставят, например, на паркетники Fiat Pulse и Fiat Fastback (кстати, фиатовским движком оснащается еще один «француз» — хэтчбек Peugeot 208 аргентинской сборки). В Бразилии мотор традиционно для этой страны работает как на бензине (125 л.с.), так и на этаноле (130 л.с.), максимальный крутящий момент един для обоих вариантов (200 Нм). Коробка одна – вариатор. Привод у кроссовера Citroen в любом случае только передний.



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C3 Aircross предложен в трех комплектациях – Feel, Feel Pack и Shine. «База» богаче, чем у «индийца». Так, в Бразилии в арсенале самого дешевого кроссовера значатся не только пара подушек безопасности, ESP и кондиционер, но также светодиодные ходовые огни, рейлинги на крыше и мультимедийная система с 10-дюймовым тачскрином.

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В следующем по старшинству исполнении появляются боковые «эйрбэги» (в Индии в принципе не предусмотрены), цифровая приборка, задний парктроник и электропривод зеркал. Топ-версия – это 17-дюймовые колеса вместо 16-дюймовых, противотуманки и камера заднего вида. У семиместных машин (вне зависимости от комплектации) будет климатическая установка с расположенным на потолке отдельным блоком дефлекторов. Среди опций – двухцветная окраска кузова и защита картера.



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Цена бразильского Citroen C3 Aircross лежит в диапазоне от 112 990 до 129 990 местных реалов, что эквивалентно около 2 055 000 – 2 365 000 рублей по текущему курсу (для Бразилии это довольно привлекательный прайс-лист). Что же касается конкурентов, то, например, Nissan Kicks «в базе» стоит столько же, а Hyundai Creta первого поколения (да, такой кросс там до сих пор в строю) обойдется минимум в 116 900 реалов (2 128 000 рублей).



Позже C3 Aircross бразильского производства доберется и до остальных стран Южной Америки. Между тем европейский одноименный паркетник готовится перейти в следующее поколение, но это будет совсем другая модель.