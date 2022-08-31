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  • Ещё один паркетник Citroen C3: богаче «индийца», дешевле Renault Sandero Stepway

Ещё один паркетник Citroen C3: богаче «индийца», дешевле Renault Sandero Stepway

31.08.2022 879 2 2

Бюджетная «пятидверка» Citroen принялась осваивать еще один рынок. Модель предложена с двумя моторами на выбор, полный привод не предусмотрен в принципе.

 

Новый компакт Citroen C3 анонсировали еще осенью 2021-го: с европейской моделью у этого автомобиля из общего лишь имя, ведь свежая «пятидверка» адресована развивающимся странам, она является первенцем бюджетного семейства, известного как проект C-Cubed. В июле нынешнего года такой «це-третий» стартовал в Индии, там предложены машины локальной сборки. А теперь пришла очередь Южной Америки: «их» Citroen C3 производят в Бразилии, которая и стала дебютным рынком для этого региона. Любопытно, что в Индии заявлен уровень локализации аж 90%, тогда как в Бразилии – 70%. Тем не менее, южноамериканское подразделение концерна Stellantis рассчитывает на то, что вместе с C3 к 2024 году марка займет 4% бразильского рынка (сейчас – примерно 1%), а еще благодаря запуску новой модели местное предприятие вновь начинает работать в две смены.

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Внешне предназначенный для Южной Америки бюджетник в целом повторяет индийского брата. Кстати, несмотря на наличие «кроссоверных» атрибутов вроде неокрашенного пластикового обвеса и рейлингов на крыше, Citroen C3 позиционируется в качестве хэтчбека. Интерьер такой же, как в Индии, не считая, конечно, расположения руля.

Модель построена на упрощенной версии модульной платформы CMP (Common Modular Platform; на исходной «тележке» созданы, например, последние Citroen C4, Peugeot 208 и Opel Mokka). Габариты тоже совпадают с «индийцем»: длина – 3981 мм, ширина – 1733 мм, высота – 1586 мм, колесная база – 2540 мм. Объем багажника – 315 литров. Ну и отметим, что по своим размерам C3 недалеко ушел от бразильского Renault Sandero Stepway (длина – 4070 мм, расстояние между осями – 2590 мм, объем грузового отсека – 320 л).

Базовый Citroen C3
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Базовый Citroen C3
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В Индии Citroen C3 сегодня предложен в двух фиксированных комплектациях, вдобавок там модели положено несколько дизайн-пакетов. В Бразилии же «хэтч в стиле SUV» уже на старте продаж имеет четыре исполнения, включая «приветственный» лимитированный вариант First Edition. Ну и плюс «допы». У самого дешевого бразильского Citroen C3 заглушка вместо мультимедиа-системы, пара подушек безопасности, ABS+EBD, цифровые приборы, кондиционер и недоступная «индийцу» система стабилизации. В «средней» комплектации появляются мультимедийная система с 10-дюймовым тачскрином, рейлинги на крыше, задний дворник и обогрев заднего стекла (для «индийца» дворник и обогрев нельзя заказать даже за доплату). В арсенале топового хэтчбека значатся противотуманки, диодные ходовые огни, камера заднего вида, кожаный руль.

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В Бразилии Citroen C3 доступен с трехцилиндровым литровым «атмосферником» Firefly от Fiat, который на бензине выдает 71 л.с., а на распространенном в этой стране этаноле – 75 л.с. Базовый движок сочетается с «механикой». Также бразильцы могут выбрать хэтч с четырехцилиндровым атмосферным мотором 1.6 EC5 (113 или 120 л.с. – бензин/этанол), он работает в паре не только с МКП, но и с классическим шестиступенчатым «автоматом». Между тем в других странах Южной Америки фиатовского мотора пока не будет, вместо него – атмосферная «тройка» 1.2 PureTech (82 л.с.), как в Индии (там хэтч еще бывает с «турботройкой» 1.2 на 110 л.с., а «автомата» у индийской версии нет – только «механика»). Привод же в любом случае исключительно передний.

За новый Citroen C3 в Бразилии просят примерно 13 000 – 19 000 долларов. Это, конечно, гораздо дороже, чем в Индии (от 7000 долларов), но для бразильского рынка цены привлекательные: например, упомянутый выше Renault Sandero Stepway там обойдется минимум в 18 500 долларов.

Что же касается других машин семейства C-Cubed, то, по неофициальной информации, к хэтчбеку присоединятся седан и «полноценный» кроссовер. Ранее также сообщалось о планах концерна Stellantis разработать новую массовую модель и для российского рынка, но теперь этот проект, видимо, сдан в архив.

хэтчбек Бразилия авторынок новинки Citroen Citroen C3

 

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2 комментария
01.09.2022 07:45
altersin

Крета какая-то, зачем они так..

1
01.09.2022 16:11
Xanpda@gmail.com

Господи. Для даже для хетча 75 л.с. куда мы катимся

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