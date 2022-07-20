Новый паркетник Citroen C3 готов к старту продаж – дешевле 400 тысяч рублей

Бюджетная «пятидверка» разработана специально для развивающихся стран. Одними из первых новинку получат индийцы, им модель будет доступна с двумя моторами на выбор и только с механической коробкой – по крайней мере, на начальном этапе.

Новый компакт C3 марка Citroen анонсировала еще осенью прошлого года: с европейской моделью у этого автомобиля из общего лишь имя, ведь свежая «пятидверка» адресована, прежде всего, Индии и странам Южной Америки, там она станет первенцем нового семейства бюджетников, известного как проект C-Cubed. Кстати, несмотря на наличие «кроссоверных» атрибутов вроде неокрашенного пластикового обвеса и рейлингов на крыше, бюджетный С3 тоже позиционируется в качестве хэтчбека. Для южноамериканского рынка новинку выпускает бразильский завод, для Индии ее производит местное предприятие, причем с заявленным уровнем локализации аж 90%. В Бразилии полноценную премьеру «пятидверки» ждут в августе, ну а в Индии предварительные заказы на нее принимают с 1 июля, но только теперь там объявлены цены и комплектации.

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Напомним, хэтч «в стиле SUV» построен на упрощенной версии платформы CMP (Common Modular Platform; на исходной платформе созданы, например, последние Citroen C4, Peugeot 208 и Opel Mokka). Длина предназначенного для индийского рынка Citroen C3 равна 3981 мм (в Индии машинам длиной до четырех метров положены налоговые льготы), ширина – 1733 мм, высота – 1586 мм, колесная база – 2540 мм. Паспортный дорожный просвет – вполне приличные 180 мм. Объем багажника – 315 литров.



Базовый Citroen C3 для Индии

Индийцам Citroen C3 предложен с двумя бензиновыми двигателям на выбор: это трехцилиндровый «атмосферник» 1.2 мощностью 82 л.с. и его турбоверсия на 110 л.с. Базовый двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой», турбомотору положена 6МКП. «Автомата» нет – по крайней мере, пока. Привод, разумеется, исключительно передний.



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В Индии у «пятидверки» на данный момент две фиксированные комплектации, плюс несколько опциональных дизайн-пакетов (цветные декоративные вставки, двухцветная окраска кузова, наклейки на крышу и т.д.). Базовый Citroen C3 Live имеет 15-дюймовые стальные колеса, пару подушек безопасности, ABS+EBD, кондиционер и задний парктроник. В версии Feel появляются рейлинги на крыше, 15-дюймовые легкосплавные диски, мультимедийная система с 10-дюймовым тачскрином (у базового хэтча вместо экрана – пустые «полки») и USB-разъемы. У богатой турбоверсии еще есть противотуманки (опция для C3 Feel с «атмосферником»). Вот, собственно, и все оборудование для индийского C3: такой хэтч лишен тахометра, центрального замка, заднего дворника, электропривода зеркал и даже обогрева заднего стекла.



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Citroen C3 с атмосферной «тройкой» стоит от 570 500 рупий, что эквивалентно примерно 390 000 рублей по актуальному курсу. Топовый – и самый нарядный – компакт с турбомотором обойдется в 805 500 рупий (около 552 000 рублей). Для сравнения, хэтч Renault Kwid аналогичного формата в Индии стоит от 464 400 рупий (примерно 320 000 рублей), но вот родственные Квиду маленькие паркетники Renault Kiger и Nissan Magnite дороже Ситроена – от 599 000 и от 597 000 рупий соответственно (где-то 412 000 и 410 000 рублей). Tata Punch тоже обойдется дороже – от 593 000 рупий (примерно 408 000 рублей). «Живые» продажи новинки Citroen начнутся в Индии в ближайшее время.



Топовый Citroen C3 для Индии

У бразильского C3, вероятно, будет своя моторная гамма, кроме того, такой хэтч может оказаться богаче индийского брата. Что же касается других машин семейства C-Cubed, то, по неофициальной информации, к хэтчбеку присоединятся седан и «полноценный» кроссовер.



Между тем ранее сообщалось о планах концерна Stellantis разработать новую массовую модель и для российского рынка. Но теперь этот проект, видимо, сдан в архив.