Первенец нового бюджетного семейства Citroen: производство началось

Дебютным рынком для компактной «пятидверки» станет Бразилия. Позже подтянутся еще две недорогие (по местным меркам, конечно) модели.

Дизайн хэтча Citroen C3 (с европейской одноименной моделью у него ничего общего нет) рассекретили осенью прошлого года. Новинка пока адресована лишь Индии и Южной Америке, и это первенец бюджетного семейства, известного как проект C-Cubed. А первыми «пятидверку», как выяснилось, получат бразильцы: местный завод уже приступил к производству. К слову, на C3 альянс Stellantis, в который входит марка Citroen, возлагает большие надежды, что подтверждает присутствие на церемонии запуска главы автогиганта Карлоса Тавареса.

Официально объявлено, что в основе хэтчбека лежит платформа CMP (Common Modular Platform). Если точнее, то, по предварительным данным, Citroen C3 построен на упрощенной версии этой «тележки», то есть у него не будет сложной электроники. Напомним, на исходной платформе базируются, например, последние Citroen C4, Peugeot 208 и Opel Mokka.

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Да, C3 позиционируется именно как хэтчбек, а не в качестве кроссовера, хотя у компакта есть и неокрашенный пластиковый обвес, и рейлинги. Передок оформили в стиле других новых Ситроенов: «це-третьему» тоже достались многоярусная оптика и диодные полоски, которые являются как бы «продолжением» фирменного двойного шеврона. Для модели предусмотрена двухцветная окраска. Пока озвучены размеры лишь версии для Индии, но «бразилец», вероятно, недалеко ушел от брата. Длина «индийца» — 3,98 м, колесная база – 2,54 м, дорожный просвет – 180 мм.



Внутри – усеченное рулевое колесо и вертикальные боковые дефлекторы обдува, плюс для передней панели можно будет заказать цветные вставки. Также новый Citroen С3 получил мультимедийную систему с 10-дюймовым тачскрином, возвышающимся над панелью.



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Про моторы все еще ни слова. Бразильские СМИ прочат кросс-хэтчу двигатель 1.6 мощностью 118 л.с. или трехцилиндровый 1.0 (77 л.с.). Привод же в любом случае только передний.



В Бразилии продажи начнутся в ближайшее время, затем Citroen C3 бразильской сборки появится в Аргентине, Чили, Колумбии, Перу, Уругвае и Эквадоре. В Индии кросс-хэтч также стартует уже в этом году, там тоже будет локальное производство, а вот моторная гамма может оказаться иной.

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Что же касается других моделей семейства C-Cubed, то, по неофициальной информации, это будут седан и «полноценный» кроссовер.



Между тем ранее сообщалось о планах Stellantis разработать новую массовую модель и для российского рынка. Но теперь, по понятным причинам, этот проект под большим вопросом.