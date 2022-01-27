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  • Stellantis готовит бюджетную модель для России: официальный комментарий

Stellantis готовит бюджетную модель для России: официальный комментарий

27.01.2022 392 1 0

25 января корпорация Stellantis провела в Москве пресс-конференцию, посвящённую итогам работы на российском рынке в 2021 году и планам на 2022-й. О ближайших новинках, анонсированных в официальной части презентации, мы уже опубликовали заметку, а была ещё неофициальная часть, где говорилось о чуть более отдалённых планах по организации в Калуге выпуска бюджетной модели, которая в теории может стать по-настоящему массовой и войти в список бестселлеров российского рынка.

 

Citroen, Peugeot и Opel закончили 2021 год в России в плюсе и с оптимизмом сморят в будущее, несмотря на известные трудности, обусловленные госрегулированием рынка, утильсбором, охраняемыми гостайной СПИКами и отсутствием подлинной, свободной конкуренции. Эффективный GR-менеджмент Stellantis привёл к тому, что калужский завод ПСМА Рус оперативно осваивает выпуск пусть не самых новых, зато проверенных временем и востребованных рынком моделей, узлов и агрегатов, вроде прошлого поколения «каблучков» Citroen Berlingo, Opel Combo, Peugeot Partner, 1,6-литровых дизелей серии DV6 и 5-ступенчатых механических коробок передач (старт их производства намечен на конец 2022 года).

Между тем максимальную нагрузку заводу ПСМА Рус, рассчитанному на 125 тысяч машин в год, в состоянии дать лишь по-настоящему массовая, недорогая, народная модель, и, как оказалось, возможность выпуска такой модели в Калуге сейчас действительно рассматривается, о чём в интервью порталу Дром заявил Алексей Володин, управляющий директор брендов Citroen, Peugeot и Opel в России. В том же интервью он сообщил, что правильной ценой базовой версии этой массовой модели в сегодняшних реалиях был бы 1 млн рублей, но в будущем она, конечно, может измениться — прежде всего, из-за непредсказуемого биржевого курса российской валюты.

Мы отправили в пресс-службу Stellantis запрос по поводу этой весьма важной для российского авторынка новости, которая почему-то не вошла в официальную часть презентации 25 января. Из полученного ответа следует, что проект новой массовой модели для России с локальной сборкой действительно прорабатывается, но ни сроков, ни подробностей компания пока раскрыть не готова (в материале Дрома утверждается, что старт производства намечен на 2024 год и что «народная машина» будет продаваться под марками Citroen и Opel).

Кросс-хэтчбек Citroen C3 для Латинской Америки
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Кросс-хэтчбек Citroen C3 для Латинской Америки
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Кросс-хэтчбек Citroen C3 для Латинской Америки
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Добавим, что в статье Дрома автор Сергей Арбузов характеризует новинку как «нечто среднее между хэтчбеком повышенной вместимости и кроссовером», и Алексей Володин соглашается с такой формулировкой. В таком случае, вычислить грядущую российскую новинку, на наш взгляд, не так уж сложно: скорее всего, речь идёт о российской версии субкомпактного (габаритная длина — чуть менее 4 м) кросс-хэтчбека Citroen C3, анонсированного в сентябре прошлого года для Индии и Латинской Америки, то есть для так называемых развивающихся рынков, к которым в полной мере можно отнести и российский.

Кросс-хэтчбек Citroen C3 для Латинской Америки
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Кросс-хэтчбек Citroen C3 для Латинской Америки
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Кросс-хэтчбек Citroen C3 для Латинской Америки
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Кросс-хэтчбек Citroen C3 для Латинской Америки
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Кросс-хэтчбек Citroen C3 для Латинской Америки
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Будущий Citroen C3 для развивающихся рынков роднит с европейским одноимённым хэтчбеком только название и общий фирменный стиль, но с точки зрения техники у тёзок будет мало общего: если европейская модель построена на старой платформа PF1, то в основе «колониального» кросс-хэтча, по слухам, лежит более современная «тележка» CMP, позволяющая выпускать в том числе электромобили, что весьма важно с точки зрения педалирования индийским правительством экологической повестки и принятой в августе 2021 года российском правительством «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года». То есть, вполне возможно, «народный автомобиль» от Stellantis будет предлагаться в нашей стране в том числе в виде электромобиля. Подчеркнём, что пока это лишь наше предположение.

Кросс-хэтчбек Citroen C3 для Индии
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Кросс-хэтчбек Citroen C3 для Индии
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Кросс-хэтчбек Citroen C3 для Индии
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Добавим, что Citroen готовит для развивающихся рынков целое семейство недорогих легковушек, которое будет полностью сформировано к 2024 году и включать не мене трёх моделей, так что перспективы для развития завода ПСМА Рус весьма хорошие — быть может, даже придётся наращивать производственные мощности.

хэтчбек кроссовер Россия новинки Citroen Citroen C3

 

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1 комментарий
27.01.2022 12:55
Komarov Vitaliy

Непросто будет "стеллантису" толкаться среди Рено Сандеро (стпевей), Лады Икс Рей, а может быть и новыми китайцами.

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