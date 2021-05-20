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Stellantis начал в Калуге серийный выпуск дизельных двигателей

20.05.2021 544 3 0

Калужский завод «ПСМА РУС» успешно освоил предусмотренное СПИКом производство 1,6-литрвовых дизелей. Часть собранных в России моторов отправятся на экспорт.

 

Подготовку к выпуску дизелей серии DV6 «ПСМА РУС» начал ещё осенью прошлого года, в феврале изготовил первый испытательный образец, а теперь перешёл к полноценному выпуску.

Локализация производства основных узлов и агрегатов – одно из ключевых условий Специального инвестиционного контракта (СПИКа), который Groupe PSA (ныне Stellantis) заключила с российским правительством в 2019 году. Чем больше компонентов производитель локализует в России, тем больше баллов за это он получает от российского правительства. Баллы дают право на полную компенсацию утилизационного сбора, размер которого регулярно повышается, чтобы стимулировать производителей увеличивать глубину локализации. Если баллов мало, то и компенсация будет маленькой – в таком случае часть утильсбор придётся включать в цену автомобиля или записывать в сопутствующие расходы, ухудшающие финансовую отчётность.

Калужский Opel Combo – это эксклюзивный для России клон Citroen Berlingo и Peugeot Partner прошлого поколения. Всей троице в нашей стране уготована долгая жизнь.

Выбранная правительством стратегия стимулирования развития автопрома, очевидно, ведёт к сокращению модельных рядов и их устареванию – производителям просто невыгодно часто вкладываться в оборудование и осваивать новинки, проще продавать модели второй свежести, к которым в полной мере относятся собираемые в Калуге «каблучки» Citroen Berlingo, Opel Combo и Peugeot Partner и седаны Peugeot 408 и Citroen С4.

Двигатель DV6 тоже, мягко говоря, немолод: его конструкция была заложена ещё в конце прошлого века, разработка велась совместно с компанией Ford. Европе с её дикими экологическими требованиями этот мотор уже не нужен, а вот на развивающихся рынках типа нашего – очень даже нужен. К тому же за двадцатилетнюю историю этот дизель «вылизали» и оптимизировали по максимуму, агрегат проверенный и надёжный, степень форсировки небольшая: максимальная мощность – всего 90 л.с., максимальный крутящий момент – 230 Нм.

DV6 стал первым двигателем, производство которого освоил «ПСМА РУС». Будут ли другие, мы пока не знаем. Мотор 1.6 HDi будет предлагаться на всех машин калужской сборки, в том числе на вполне ещё свежих фургонах Citroen Jumpy, Opel Vivaro, Peugeot Expert и микроавтобусах Citroen SpaceTourer, Opel Zafira Life, Peugeot Traveller.

Окупить затраты на производство двигателя при текущем спросе на продукцию Stellantis в России будет сложно, а потому часть собранных в Калуге дизелей отправятся на экспорт – в страны с относительно мягким экологическим законодательством. Список стран и предполагаемые объёмы экспорта пока не названы.

Ожидать снижения цен на машины калужской сборки в связи с освоением производства дизелей не стоит – это, повторимся, мера для того, чтобы эти цены как можно дольше не повышать. Как говорится, и на том спасибо.

дизель Россия двигатели заводы Opel Citroen Peugeot

 

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3 комментария
20.05.2021 19:07
Алексей Москвичев

Отличная новость, цена хоть и не снизиться. Но зато сможет зафиксироваться. Французские дизеля показывают себя только с лучшей стороны, никаких проблем нет с ними. Который год езжу на С4 седане, машина не подводит совсем

1
20.05.2021 20:22
Алексей

Да, дизель этот отличный.

20.05.2021 22:41
Snakebyte

Поднять продажи это все равно не поможет.
В сегменте каблучков есть гораздо более дешевый "Ларгус", древние седаны С-класса никому не нужны, а переднеприводные хэтчбэки, замаскированные под кроссоверы, импортные, на их цене локализация дизеля никак не скажется.

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