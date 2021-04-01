Новинки ×
  • Эксклюзивный для РФ пассажирский Opel Combo: богаче и дороже братьев от Peugeot и Citroen

Эксклюзивный для РФ пассажирский Opel Combo: богаче и дороже братьев от Peugeot и Citroen

01.04.2021 111 0 0

Как и родственники, модель Opel доступна на нашем рынке с бензиновым или дизельным моторами, причем первому положена не только «механика», но и «автомат».

 

«Каблучки» французских марок перешли в новое поколение еще в 2018-м, переехав на платформу EMP2. Но в России решили оставить модели предыдущей генерации, построенные на «тележке» PF2: под конец 2020-го к нам вернулся Peugeot Partner, в этом году к нему присоединились Citroen Berlingo, пассажирские Partner Crossway (экс-Tepee) и Berlingo Multispace (оба семейства покидали РФ в 2019-м). Более того, у прежних «французов» появился третий брат – Opel Combo, причем такую модель сделали специально для российского рынка. Дело в том, что Опель на платформе PF2 прежде не выпускали: предыдущий Combo был близнецом Fiat Doblo, а модель нового поколения – это клон уже последних Partner/Berlingo, она также дебютировала три года назад. Грузовой Opel Combo Cargo стартовал на нашем рынке в марте, а теперь представлен пассажирский вариант Combo Life, объявленный компактвэном. Все наши «каблучки» производят на калужском заводе «ПСМА Рус».

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В плане дизайна от Partner Crossway и Berlingo Multispace пассажирский Opel отличается лишь радиаторной решеткой да эмблемами. Combo Life тоже доступен только в «короткой» пятиместной версии длиной 4380 мм (у фургонов еще есть варианты длиной 4628 мм), заявленный дорожный просвет – 175 мм, объем багажника – 675 литров, а со сложенными спинками задних кресел он увеличится до 3000 литров.

Моторную гамму вэн немецкой марки, разумеется, разделил с братьями: Combo Life оснащается бензиновым двигателем 1.6 VTi мощностью 115 л.с. или турбодизелем 1.6 HDi, выдающим 90 л.с., оба работают в паре с пятиступенчатой «механикой», а бензиновому еще положен шестиступенчатый «автомат» от Aisin (у фургонов такой коробки нет). Кстати, в Европе бензиновым «французам» предыдущей генерации 6АКП не была положена – там модели комплектовались роботизированной коробкой с одним сцеплением.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Первую «сотню» Opel Combo Life с бензиновым мотором и 5МКП наберет за 13,6 секунды, с 6АКП – за 14,6 секунды. Дизельный вариант разгоняется с места до 100 км/ч за 15,4 секунды. У Citroen Berlingo Multispace те же показатели, а вот Peugeot Partner Crossway проворнее (12,5 секунды, 13,7 секунды и 14,2 секунды соответственно).

Цены Opel Combo Life:

1.6 VTi, 115 л.с., 5МКП – 1 334 000 рублей

1.6 VTi, 115 л.с., 6АКП – 1 474 000 рублей

1.6 HDi, 90 л.с., 5МКП – 1 394 000 рублей

Как и у «французов», у Опеля одна комплектация, в списке стандартного оборудования значатся: светодиодные полоски ходовых огней, фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль, кондиционер, система контроля давления в шинах, система стабилизации, передние и задние дисковые тормоза, обогрев и электрорегулировки наружных зеркал, аудиоподготовка, металлическая защита картера. Но при этом у Combo Life уже «в базе» также имеются боковые «эйрбэги», две сдвижные двери, сиденье водителя с регулировкой по высоте, подогрев передних кресел, датчики дождя и света, обогрев лобового стекла и складные столики во втором ряду – для Peugeot и Citroen это все опции. То есть нет ничего удивительного в том, что Опель оказался дороже братьев – перечисленные «допы» для Partner Crossway и Berlingo Multispace обойдутся в те 75 000 рублей, которые «прибавили» к ценам Combo Life.

Впрочем, остальные «наборы», предусмотренные для Opel, стоят столько же, сколько для его близнецов. Например, за 16 000 рублей можно заказать пакет Audio с аудиосистемой и бортовым компьютером, мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином и доступом к интернету обойдется в 38 000 рублей, ту же сумму просят за пакет Techno, в который входят задний парктроник, противобуксовочная система Grip Control и электропривод складывания зеркал.

Дилеры уже принимают заявки на Opel Combo Life, «живые» продажи стартуют до конца весны.

компактвэн Россия авторынок новинки Opel Opel Combo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Технологии Новый 8-клапанник ВАЗ-11182: как он устроен, за счёт чего подняли мощность и момент Когда АвтоВАЗ официально объявил, что обновленная модель Lada Largus будет оснащаться новым восьмиклапанным двигателем мощностью 90 л.с. вместо 87, соцсети наполнили ехидные комментарии: вот... 2612 1 1 31.03.2021
Статьи / Авто с пробегом Fiat 500 c пробегом: идеальные атмосферники и 1001 проблема робота «Чинквиченто» – машина в России редкая и покупается в основном в имиджевых целях сравнительно задорого. Чего, кстати, не скажешь об исторической родине, где это очень массовая и в общем недо... 666 4 1 31.03.2021
Статьи / Авто недели Сплошная асимметрия: стоит ли покупать Hyundai Veloster I за 900 тысяч рублей Необычные вещи в России покупают неохотно. Посмотреть – всегда пожалуйста, но когда дело доходит до открытия кошелька и расставания с собственными деньгами, все обычно кончается какой-нибудь... 4708 1 1 30.03.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 146529 33 26 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 121964 32 21 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 75639 29 21 18.12.2020
Обсуждаемое
87 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings