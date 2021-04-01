Эксклюзивный для РФ пассажирский Opel Combo: богаче и дороже братьев от Peugeot и Citroen

Как и родственники, модель Opel доступна на нашем рынке с бензиновым или дизельным моторами, причем первому положена не только «механика», но и «автомат».

«Каблучки» французских марок перешли в новое поколение еще в 2018-м, переехав на платформу EMP2. Но в России решили оставить модели предыдущей генерации, построенные на «тележке» PF2: под конец 2020-го к нам вернулся Peugeot Partner, в этом году к нему присоединились Citroen Berlingo, пассажирские Partner Crossway (экс-Tepee) и Berlingo Multispace (оба семейства покидали РФ в 2019-м). Более того, у прежних «французов» появился третий брат – Opel Combo, причем такую модель сделали специально для российского рынка. Дело в том, что Опель на платформе PF2 прежде не выпускали: предыдущий Combo был близнецом Fiat Doblo, а модель нового поколения – это клон уже последних Partner/Berlingo, она также дебютировала три года назад. Грузовой Opel Combo Cargo стартовал на нашем рынке в марте, а теперь представлен пассажирский вариант Combo Life, объявленный компактвэном. Все наши «каблучки» производят на калужском заводе «ПСМА Рус».

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В плане дизайна от Partner Crossway и Berlingo Multispace пассажирский Opel отличается лишь радиаторной решеткой да эмблемами. Combo Life тоже доступен только в «короткой» пятиместной версии длиной 4380 мм (у фургонов еще есть варианты длиной 4628 мм), заявленный дорожный просвет – 175 мм, объем багажника – 675 литров, а со сложенными спинками задних кресел он увеличится до 3000 литров.



Моторную гамму вэн немецкой марки, разумеется, разделил с братьями: Combo Life оснащается бензиновым двигателем 1.6 VTi мощностью 115 л.с. или турбодизелем 1.6 HDi, выдающим 90 л.с., оба работают в паре с пятиступенчатой «механикой», а бензиновому еще положен шестиступенчатый «автомат» от Aisin (у фургонов такой коробки нет). Кстати, в Европе бензиновым «французам» предыдущей генерации 6АКП не была положена – там модели комплектовались роботизированной коробкой с одним сцеплением.

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Первую «сотню» Opel Combo Life с бензиновым мотором и 5МКП наберет за 13,6 секунды, с 6АКП – за 14,6 секунды. Дизельный вариант разгоняется с места до 100 км/ч за 15,4 секунды. У Citroen Berlingo Multispace те же показатели, а вот Peugeot Partner Crossway проворнее (12,5 секунды, 13,7 секунды и 14,2 секунды соответственно).



Цены Opel Combo Life:

1.6 VTi, 115 л.с., 5МКП – 1 334 000 рублей

1.6 VTi, 115 л.с., 6АКП – 1 474 000 рублей

1.6 HDi, 90 л.с., 5МКП – 1 394 000 рублей

Как и у «французов», у Опеля одна комплектация, в списке стандартного оборудования значатся: светодиодные полоски ходовых огней, фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль, кондиционер, система контроля давления в шинах, система стабилизации, передние и задние дисковые тормоза, обогрев и электрорегулировки наружных зеркал, аудиоподготовка, металлическая защита картера. Но при этом у Combo Life уже «в базе» также имеются боковые «эйрбэги», две сдвижные двери, сиденье водителя с регулировкой по высоте, подогрев передних кресел, датчики дождя и света, обогрев лобового стекла и складные столики во втором ряду – для Peugeot и Citroen это все опции. То есть нет ничего удивительного в том, что Опель оказался дороже братьев – перечисленные «допы» для Partner Crossway и Berlingo Multispace обойдутся в те 75 000 рублей, которые «прибавили» к ценам Combo Life.

Впрочем, остальные «наборы», предусмотренные для Opel, стоят столько же, сколько для его близнецов. Например, за 16 000 рублей можно заказать пакет Audio с аудиосистемой и бортовым компьютером, мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином и доступом к интернету обойдется в 38 000 рублей, ту же сумму просят за пакет Techno, в который входят задний парктроник, противобуксовочная система Grip Control и электропривод складывания зеркал.



Дилеры уже принимают заявки на Opel Combo Life, «живые» продажи стартуют до конца весны.