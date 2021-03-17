Пассажирский Peugeot Partner возвращается в Россию: бензин или дизель, есть автомат от Aisin

«Каблучки» Peugeot Partner и Citroen Berlingo покинули наш рынок в 2019-м. Однако уже осенью 2020-го фургон Пежо вернулся – его сборку наладили на калужском заводе «ПСМА Рус». Причем речь не о свежей модели третьего поколения (ее в РФ никогда и не было), а о предшественнике. В начале этого года к прежнему Партнеру в Калуге присоединился прежний же грузовой Berlingo, более того, специально для России сделали третьего брата – Opel Combo Cargo (в Европе такой не выпускали), и он тоже получил российскую «прописку». Ну а теперь, как и ожидалось, пришла очередь пассажирских версий: начать опять решили с Peugeot, такой Partner местным офисом марки объявлен компактвэном с приставкой Crossway, дилеры уже открыли прием заявок. Как и фургон, новую модификацию производит предприятие «ПСМА Рус».
Partner Crossway представлен только в «короткой» версии диной 4380 мм (у грузового Партнера еще есть вариант длиной 4628 мм). Среди доработок для России – металлическая защита двигателя и увеличенная емкость омывателя (5 л.) Заявленный дорожный просвет – 175 мм. Пассажирский «каблучок» бывает строго пятиместным, при этом во втором ряду по умолчанию три раздельных сиденья с индивидуальными регулировками. Объем багажника – 675 литров, с опущенными спинками задних кресел этот показатель увеличивается до 3000 литров.
Модель доступна с бензиновым двигателем 1.6 VTi мощностью 115 л.с. («питается» АИ-92) или турбодизелем 1.6 HDi, выдающим 90 л.с. Оба мотора работают в паре с пятиступенчатой «механикой», а бензиновому еще положен шестиступенчатый «автомат» от Aisin (у фургона такой коробки нет). Отметим, в Европе для предыдущего бензинового Партнера 6АКП не предлагалась – там для модели была предусмотрена роботизированная коробка с одним сцеплением. Наш Partner Crossway с 1.6 VTi и «механикой» первую «сотню» наберет за 12,5 секунды, с «автоматом» — за 13,7 секунды. Дизельная версия разгоняется до 100 км/ч за 14,2 секунды.
Комплектация одна, в списке стандартного оборудования значатся: светодиодные полоски ходовых огней, кондиционер, круиз-контроль, пара подушек безопасности, правая сдвижная дверь, система контроля давления в шинах, система стабилизации, передние и задние дисковые тормоза, обогрев и электрорегулировки наружных зеркал, аудиоподготовка.
Цены Peugeot Partner Crossway:
1.6 VTi, 115 л.с., 5МКП – 1 259 000 рублей
1.6 VTi, 115 л.с., 6АКП – 1 399 000 рублей
1.6 HDi, 90 л.с., 5МКП – 1 319 000 рублей
За доплату в 30 000 рублей можно заказать вторую сдвижную дверь, в 8000 обойдется кресло водителя с регулировкой по высоте. Пакет Techno с задним парктроником, противобуксовочной системой Grip Control и электроприводом складывания зеркал оценен в 38 000 рублей, в 16 000 рублей обойдется набор Audio (бортовой компьютер и аудиосистема с CD/MP3, USB и Bluetooth).
Также Crossway можно оснастить мультимедиа-системой с 7-дюймовым дисплеем – она стоит 38 000 рублей. А за 45 000 рублей предложен пакет Comfort, в него входят кресло водителя с регулировкой по высоте, подогрев передних сидений, обогрев всей поверхности лобового стекла, передние боковые «эйрбэги», датчики света и дождя, складные столики в спинках передних сидений. Ну и, наконец, за цвет «металлик» нужно доплатить 22 000 рублей.
Для сравнения, самый навороченный рестайлинговый Lada Largus Cross сегодня стоит 968 900 рублей (5 мест), цена Fiat Doblo Panorama стартует с отметки в 1 455 000 рублей, а VW Caddy обойдется минимум в 1 669 000 рублей.
Позже пассажирские версии появятся у Citroen Berlingo и Opel Combo, их тоже будут производить на калужском заводе.
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Цена просто сказочная реально, особенно для дизеля на айсине... Думаю будут очень хорошо разбирать. Да и клиренс хороший для наших дорог.