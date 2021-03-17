Пассажирский Peugeot Partner возвращается в Россию: бензин или дизель, есть автомат от Aisin

В отличие от грузового Партнера, пассажирский доступен только в «короткой» версии. В списке стандартного оборудования из благ цивилизации – кондиционер да круиз-контроль, за остальное придется доплачивать. Зато два мотора на выбор.

«Каблучки» Peugeot Partner и Citroen Berlingo покинули наш рынок в 2019-м. Однако уже осенью 2020-го фургон Пежо вернулся – его сборку наладили на калужском заводе «ПСМА Рус». Причем речь не о свежей модели третьего поколения (ее в РФ никогда и не было), а о предшественнике. В начале этого года к прежнему Партнеру в Калуге присоединился прежний же грузовой Berlingo, более того, специально для России сделали третьего брата – Opel Combo Cargo (в Европе такой не выпускали), и он тоже получил российскую «прописку». Ну а теперь, как и ожидалось, пришла очередь пассажирских версий: начать опять решили с Peugeot, такой Partner местным офисом марки объявлен компактвэном с приставкой Crossway, дилеры уже открыли прием заявок. Как и фургон, новую модификацию производит предприятие «ПСМА Рус».

Partner Crossway представлен только в «короткой» версии диной 4380 мм (у грузового Партнера еще есть вариант длиной 4628 мм). Среди доработок для России – металлическая защита двигателя и увеличенная емкость омывателя (5 л.) Заявленный дорожный просвет – 175 мм. Пассажирский «каблучок» бывает строго пятиместным, при этом во втором ряду по умолчанию три раздельных сиденья с индивидуальными регулировками. Объем багажника – 675 литров, с опущенными спинками задних кресел этот показатель увеличивается до 3000 литров.

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Модель доступна с бензиновым двигателем 1.6 VTi мощностью 115 л.с. («питается» АИ-92) или турбодизелем 1.6 HDi, выдающим 90 л.с. Оба мотора работают в паре с пятиступенчатой «механикой», а бензиновому еще положен шестиступенчатый «автомат» от Aisin (у фургона такой коробки нет). Отметим, в Европе для предыдущего бензинового Партнера 6АКП не предлагалась – там для модели была предусмотрена роботизированная коробка с одним сцеплением. Наш Partner Crossway с 1.6 VTi и «механикой» первую «сотню» наберет за 12,5 секунды, с «автоматом» — за 13,7 секунды. Дизельная версия разгоняется до 100 км/ч за 14,2 секунды.



Комплектация одна, в списке стандартного оборудования значатся: светодиодные полоски ходовых огней, кондиционер, круиз-контроль, пара подушек безопасности, правая сдвижная дверь, система контроля давления в шинах, система стабилизации, передние и задние дисковые тормоза, обогрев и электрорегулировки наружных зеркал, аудиоподготовка.

Цены Peugeot Partner Crossway:

1.6 VTi, 115 л.с., 5МКП – 1 259 000 рублей

1.6 VTi, 115 л.с., 6АКП – 1 399 000 рублей

1.6 HDi, 90 л.с., 5МКП – 1 319 000 рублей

За доплату в 30 000 рублей можно заказать вторую сдвижную дверь, в 8000 обойдется кресло водителя с регулировкой по высоте. Пакет Techno с задним парктроником, противобуксовочной системой Grip Control и электроприводом складывания зеркал оценен в 38 000 рублей, в 16 000 рублей обойдется набор Audio (бортовой компьютер и аудиосистема с CD/MP3, USB и Bluetooth).

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Также Crossway можно оснастить мультимедиа-системой с 7-дюймовым дисплеем – она стоит 38 000 рублей. А за 45 000 рублей предложен пакет Comfort, в него входят кресло водителя с регулировкой по высоте, подогрев передних сидений, обогрев всей поверхности лобового стекла, передние боковые «эйрбэги», датчики света и дождя, складные столики в спинках передних сидений. Ну и, наконец, за цвет «металлик» нужно доплатить 22 000 рублей.



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Для сравнения, самый навороченный рестайлинговый Lada Largus Cross сегодня стоит 968 900 рублей (5 мест), цена Fiat Doblo Panorama стартует с отметки в 1 455 000 рублей, а VW Caddy обойдется минимум в 1 669 000 рублей.



Позже пассажирские версии появятся у Citroen Berlingo и Opel Combo, их тоже будут производить на калужском заводе.