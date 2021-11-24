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  • Дошли до «ручки»: Stellantis досрочно освоит в Калуге выпуск коробок передач

Дошли до «ручки»: Stellantis досрочно освоит в Калуге выпуск коробок передач

24.11.2021 31 0 0

Калужский завод ПСМА Рус анонсировал на конец 2022 года старт производства механических коробок передач для лёгких коммерческих автомобилей марок Citroen, Fiat, Opel и Peugeot. Эта мера позволит удерживать цены на более-менее комфортном для потребителя уровне.

 

Весной этого года ПСМА Рус успешно освоил производство дизельного двигателя 1.6 HDi серии DV6 — морально устаревшего, зато простого и неприхотливого. В пару этому мотору на локализованных в Калуге «каблучках» Citroen Berlingo, Opel Combo, Peugeot Partner и фургонах Citroen Jumpy, Opel Vivaro, Peugeot Expert ставится импортная 5-ступенчатая «механика» — возможно, именно она обретёт российскую прописку.

Официально пресс-служба Stellantis пока не объявляла, какую коробку передач собирается осваивать ПСМА Рус, но вариантов, мягко говорят, немного. Ясно, что «углублять» будут хорошо продающуюся коммерческую линейку, вопрос лишь в том, на какую «ручку» сделал ставку менеджмент Stellantis — на наиболее дешёвую 5-ступенчатую или более дорогую, но и более экономичную 6-ступенчатую, какая сейчас предлагается в комплекте с импортным мотором 2.0 HDi (предлагается на фургонах Citroen Jumpy, Opel Vivaro, Peugeot Expert и минивэнах Citroen SpaceTourer, Opel Zafira Life, Peugeot Traveller). Лучше бы, конечно, это была «шестиступка», прикрутить её к мотору 1.6 HDi будет несложно.

Калужский Opel Combo – эксклюзивный для России клон Citroen Berlingo и Peugeot Partner прошлого поколения.

В пресс-релизе сказано, что Специальный инвестиционный контракт (СПИК), который Groupe PSA (ныне Stellantis) заключила с российским правительством в 2019 году, предусматривал локализацию коробок передач только к 2027 году, но Stellantis решил исполнить «коробочный» пункт досрочно. Напомним, что в конце прошлого десятилетия крупнейшие российские автозаводы подписали СПИКи в обмен на комфортные условия ведения бизнеса со стороны правительства, при этом конкретные параметры каждого договора засекречены.

В целом политика такая: власти планомерно повышают порог по локализационным баллам, необходимым для получения полной компенсации утильсбора, и утильсбор тоже повышают. Если производитель не будет увеличивать степень локализации продукции, то баллов на полную компенсацию утильсбора будет не хватать, и тогда часть утильсбора придётся включать в цену автомобиля либо списывать в убыток. Такая политика с одной стороны побуждает автоконцерны производить в России основные узлы и агрегаты, но с другой ведёт к вымыванию с рынка массовых импортных моделей (покупатели премиума готовы на любые наценки), при этом локализованные машины зачастую имеют устаревшую технику, так как локализовывать новейшие узлы и агрегаты при скромных объёмах российского рынка невыгодно.

Opel Vivaro

Впрочем, даже не самые свежие комплектующие можно отправлять на экспорт, что ПСМА Рус и собирается делать: дизели 1.6 HDi поедут в страны с относительно мягкими требованиями к чистоте выхлопа, коробки тоже где-нибудь пригодятся. Кроме того, ПСМА Рус сейчас осваивает сборку полностью комплектных Citroen Jumpy, Opel Vivaro и Peugeot Expert для экспортных рынков — это позволит увеличить загрузку и эффективность предприятия. Также в ближайших планах значится запуск в производство ещё одного родственника вышеозначенного фургонного трио — «итальянца» Fiat Scudo.

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