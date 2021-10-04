Бюджетный паркетник Tata Punch превзошёл Suzuki Ignis в оснащении и кое в чём ещё

Вопреки ожиданиям, новая «пятидверка» Tata предложена с одним двигателем, зато коробку можно выбрать. На домашнем рынке «живые» продажи стартуют в ближайшее время.

К появлению в своей линейке маленького кросса индийская компания Tata Motors начала готовить публику еще в 2019-м: тогда на местной выставке Auto Expo дебютировал концепт H2X. А в начале прошлого года компания представила другой шоу-кар – HBX, он был объявлен уже максимально приближенным к серийной версии. Дизайн товарной модели окончательно раскрыли в минувшем месяце, ее назвали Punch. Теперь же состоялась полноценная онлайн-презентация новинки, с объявлением характеристик и подробностями об оснащении, вдобавок в Индии открыли прием заказов.

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В основе паркетника лежит платформа ALFA (Agile Light Flexible Advanced) собственной разработки Таты, на той же «тележке» построен и хэтчбек Altroz. Длина Punch равна 3827 мм, ширина – 1742 мм, высота – 1615 мм, колесная база – 2445 мм. Дорожный просвет порожней машины заявлен весьма любопытно: 190 мм, «плюс-минус 3 мм». Впрочем, даже если учитывать «минус», а не «плюс», то это все равно больше, чем у главного конкурента кросса Таты – сделанного в том же формате Maruti Suzuki Ignis (Maruti – индийская «дочка» Suzuki): у местного Игниса этот показатель составляет 180 мм. К слову, паркетник Suzuki чуть компактнее Punch: длина – 3700 мм, колесная база – 2435 мм.



Внешне серийная «пятидверка» Таты в целом повторила концепт HBX, разве что упростили бамперы, с боков убрали рельефные накладки, ну и модель лишилась внедорожной резины. «Фишки» экстерьера – двухъярусная головная оптика, «квадратные» колесные арки и спрятанные сверху ручки задних дверей. Топовому Punch положены 16-дюймовые колеса, у остальных версий – 15-дюймовые.



В салоне отличий от предвестника еще меньше: белые и голубые декоративные вставки вместо золотых да с передней панели исчез компас. Минимальный объем багажника – 319 литров против 260 литров у Suzuki Ignis.

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Tata Punch предложен с бензиновым трехцилиндровым «атмосферником» 1.2 Revotron (86 л.с., 113 Нм), который знаком по другим моделям компании. Мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой, привод исключительно передний. Прежде индийские профильные СМИ также прочили модели турбоверсию 1.2, но такой движок компакту пока не достался. Suzuki Ignis в Индии оснащается бензиновым четырехцилиндровым мотором 1.2, выдающим 83 л.с. и 113 Нм, он тоже работает в паре с «механикой» или «роботом», индийский Игнис также бывает лишь с передним приводом, хотя в Японии у модели есть версия 4WD.



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Паркетник Таты доступен в четырех комплектациях: Pure, Adventure, Accomplished и Creative. В списке стандартного оборудования значатся пара подушек безопасности, ABS+EBD, система start/stop, центральный замок. В версии Adventure появляются аудиосистема, электрорегулировки наружных зеркал и разъем USB. Следующее по старшинству исполнение дополнительно имеет противотуманки, кнопку запуска двигателя, мультимедиа-систему с 7-дюймовым тачскрином, камеру заднего вида и круиз-контроль. Наконец, у топового Punch Creative есть «приборка» с крупным цветным дисплеем (но сами приборы – аналоговые), диодные ходовые огни, климат-контроль, датчик дождя и задний дворник. Также предусмотрено несколько опциональных пакетов: например, для базового Punch Pure можно заказать аудиосистему, для Adventure – мультимедиа и камеру, а для Accomplished – светодиодные ДХО.

Между тем в Индии у Ignis нет круиз-контроля, как и «допов», а камера идет только в самой дорогой комплектации.



Цены Tata Punch еще не объявлены, на данный момент покупателям предлагается внести депозит в размере 21 000 рупий (в рублях примерно столько же). «Живые» продажи новинки стартуют позже в этом месяце. За Maruti Suzuki Ignis в Индии сегодня просят 510 000 – 747 000 рупий (500 000 – 733 000 рублей по актуальному курсу). Не исключено, что Punch окажется немного дороже конкурента.

