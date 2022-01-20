Обновлённый Renault Kwid лишился «простой» версии, но остался одной из самых доступных моделей

Представлен рестайлинговый «бюджетник», предназначенный для стран Латинской Америки. Модель довольно серьезно преобразилась снаружи, внутри тоже есть обновки, но они скромнее. Кроме того, модернизирован мотор.

Маленький хэтчбек Kwid с дизайном в «стиле SUV» в гамме Renault появился в 2015 году, дебютным рынком для него стала Индия, там продают машины локальной сборки. А два года спустя модель также прописалась в Бразилии, откуда ее поставляют и в другие страны Латинской Америки, причем такой компакт доработали в плане безопасности (в частности, была усилена силовая структура кузова). Индийский Kwid пережил полноценный рестайлинг еще в 2019-м, теперь же пришла очередь латиноамериканского хэтча: в этом регионе первыми обновленную «пятидверку», разумеется, получат бразильцы.

Обновленный Renault Kwid для Бразилии, ставшая базовой версия Zen 1 / 3 Обновленный Renault Kwid для Бразилии, ставшая базовой версия Zen 2 / 3 Обновленный Renault Kwid для Бразилии, ставшая базовой версия Zen 3 / 3

Внешне бразильский Kwid изменился так же, как в Индии. Компакту достались двухъярусная головная оптика (сверху расположены светодиодные ходовые огни), новые радиаторная решетка и передний бампер (в заднем появились светоотражатели). У фонарей иная начинка. Еще изменен дизайн дисков, но при этом Квиду все так же положены только 14-дюймовые колеса.



Обновленный Renault Kwid для Бразилии, топ-версия Outsider 1 / 6 Обновленный Renault Kwid для Бразилии, топ-версия Outsider 2 / 6 Обновленный Renault Kwid для Бразилии, топ-версия Outsider 3 / 6 Обновленный Renault Kwid для Бразилии, топ-версия Outsider 4 / 6 Обновленный Renault Kwid для Бразилии, топ-версия Outsider 5 / 6 Обновленный Renault Kwid для Бразилии, топ-версия Outsider 6 / 6

Дорожный просвет увеличен на 5 мм до 185 мм, остальные габариты прежние: длина – 3680 мм, ширина – 1579 мм, высота – 1498 мм, колесная база – 2423 мм. Объем багажника тоже прежний – 290 литров.



В салоне обновок меньше – восьмидюймовый тачскрин мультимедиа-системы вместо семидюймового, другая «приборка» (с цифровым спидометром), плюс заменили материалы отделки.

Обновленный Renault Kwid для Бразилии, топ-версия Outsider 1 / 2 Обновленный Renault Kwid для Бразилии, топ-версия Outsider 2 / 2

Трехцилиндровый «атмосферник» 1.0 SCe модернизирован, в Renault утверждают, что он стал экономичнее (к слову, рестайлинговый Kwid по умолчанию имеет систему старт-стоп). Кроме того, слегка увеличена мощность: на распространенном в Бразилии этаноле мотор теперь выдает 71 л.с. и 98 Нм вместо 70 л.с. и 96 Нм, отдача на бензине – 68 против 66 л.с., но в этом случае максимальный крутящий момент прежний (92 Нм). Как и прежде, в Бразилии хэтч доступен исключительно с пятиступенчатой «механикой», хотя в Индии для модели еще предусмотрена простенькая роботизированная коробка. Привод, конечно, только передний.



Обновленный Renault Kwid для Бразилии, средняя комплектация Intense с опциональной черной крышей 1 / 5 Обновленный Renault Kwid для Бразилии, средняя комплектация Intense с опциональной черной крышей 2 / 5 Обновленный Renault Kwid для Бразилии, средняя комплектация Intense с опциональной черной крышей 3 / 5 Обновленный Renault Kwid для Бразилии, средняя комплектация Intense с опциональной черной крышей 4 / 5 Обновленный Renault Kwid для Бразилии, средняя комплектация Intense с опциональной черной крышей 5 / 5

Бразильскому Квиду урезали линейку комплектаций – отказались от самого простого исполнения Life, у которого не было ни кондиционера, ни радио. Теперь у компакта три версии: Zen, Intense и Outsider. В список стандартного оборудования входят светодиодные ДХО, четыре подушки безопасности (они были у латиноамериканского хэтча изначально, тогда как у индийского лишь два «эйрбэга»), ESP и система помощи при подъеме (новинки для модели), пресловутые «кондер» (климат-контроль не предусмотрен в принципе) и аудиосистема. В «средней» комплектации появляются мультимедиа и камера заднего вида, а за доплату можно заказать черную крышу. У топового Renault Kwid – рейлинги на крыше, серебристые накладки на бамперах и черные выпуклые молдинги на дверях.



Дореформенный бразильский Renault Kwid Outsider 1 / 3 Дореформенный бразильский Renault Kwid Outsider 2 / 3 Дореформенный бразильский Renault Kwid Outsider 3 / 3

Лишившись старой «базы», хэтч подорожал, однако он все равно остался одной из самых доступных моделей бразильского рынка: за обновленный компакт просят 59 890 – 67 690 местных реалов, что эквивалентно примерно 827 000 – 935 000 рублей по актуальному курсу. К примеру, старший хэтчбек Renault Sandero там обойдется минимум в 80 790 реалов (1 115 000 рублей). Ну а главный конкурент Квида – Fiat Mobi – стоит от 60 990 реалов (842 000 рублей).



А еще бразильский офис Renault анонсировал электрический Kwid E-Tech: «зеленый» вариант выйдет на местный рынок в середине текущего года, о начинке расскажут ближе к старту продаж. Скорее всего, такой хэтч повторит евроверсию, которую выпускают и продают как Dacia Spring.