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  • Обновлённый Renault Kwid лишился «простой» версии, но остался одной из самых доступных моделей

Обновлённый Renault Kwid лишился «простой» версии, но остался одной из самых доступных моделей

20.01.2022 182 0 0

Представлен рестайлинговый «бюджетник», предназначенный для стран Латинской Америки. Модель довольно серьезно преобразилась снаружи, внутри тоже есть обновки, но они скромнее. Кроме того, модернизирован мотор.

 

Маленький хэтчбек Kwid с дизайном в «стиле SUV» в гамме Renault появился в 2015 году, дебютным рынком для него стала Индия, там продают машины локальной сборки. А два года спустя модель также прописалась в Бразилии, откуда ее поставляют и в другие страны Латинской Америки, причем такой компакт доработали в плане безопасности (в частности, была усилена силовая структура кузова). Индийский Kwid пережил полноценный рестайлинг еще в 2019-м, теперь же пришла очередь латиноамериканского хэтча: в этом регионе первыми обновленную «пятидверку», разумеется, получат бразильцы.

Обновленный Renault Kwid для Бразилии, ставшая базовой версия Zen
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Обновленный Renault Kwid для Бразилии, ставшая базовой версия Zen
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Обновленный Renault Kwid для Бразилии, ставшая базовой версия Zen
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Внешне бразильский Kwid изменился так же, как в Индии. Компакту достались двухъярусная головная оптика (сверху расположены светодиодные ходовые огни), новые радиаторная решетка и передний бампер (в заднем появились светоотражатели). У фонарей иная начинка. Еще изменен дизайн дисков, но при этом Квиду все так же положены только 14-дюймовые колеса.

Обновленный Renault Kwid для Бразилии, топ-версия Outsider
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Обновленный Renault Kwid для Бразилии, топ-версия Outsider
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Обновленный Renault Kwid для Бразилии, топ-версия Outsider
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Обновленный Renault Kwid для Бразилии, топ-версия Outsider
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Обновленный Renault Kwid для Бразилии, топ-версия Outsider
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Обновленный Renault Kwid для Бразилии, топ-версия Outsider
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Дорожный просвет увеличен на 5 мм до 185 мм, остальные габариты прежние: длина – 3680 мм, ширина – 1579 мм, высота – 1498 мм, колесная база – 2423 мм. Объем багажника тоже прежний – 290 литров.

В салоне обновок меньше – восьмидюймовый тачскрин мультимедиа-системы вместо семидюймового, другая «приборка» (с цифровым спидометром), плюс заменили материалы отделки.

Обновленный Renault Kwid для Бразилии, топ-версия Outsider
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Обновленный Renault Kwid для Бразилии, топ-версия Outsider
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Трехцилиндровый «атмосферник» 1.0 SCe модернизирован, в Renault утверждают, что он стал экономичнее (к слову, рестайлинговый Kwid по умолчанию имеет систему старт-стоп). Кроме того, слегка увеличена мощность: на распространенном в Бразилии этаноле мотор теперь выдает 71 л.с. и 98 Нм вместо 70 л.с. и 96 Нм, отдача на бензине – 68 против 66 л.с., но в этом случае максимальный крутящий момент прежний (92 Нм). Как и прежде, в Бразилии хэтч доступен исключительно с пятиступенчатой «механикой», хотя в Индии для модели еще предусмотрена простенькая роботизированная коробка. Привод, конечно, только передний.

Обновленный Renault Kwid для Бразилии, средняя комплектация Intense с опциональной черной крышей
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Обновленный Renault Kwid для Бразилии, средняя комплектация Intense с опциональной черной крышей
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Обновленный Renault Kwid для Бразилии, средняя комплектация Intense с опциональной черной крышей
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Обновленный Renault Kwid для Бразилии, средняя комплектация Intense с опциональной черной крышей
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Обновленный Renault Kwid для Бразилии, средняя комплектация Intense с опциональной черной крышей
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Бразильскому Квиду урезали линейку комплектаций – отказались от самого простого исполнения Life, у которого не было ни кондиционера, ни радио. Теперь у компакта три версии: Zen, Intense и Outsider. В список стандартного оборудования входят светодиодные ДХО, четыре подушки безопасности (они были у латиноамериканского хэтча изначально, тогда как у индийского лишь два «эйрбэга»), ESP и система помощи при подъеме (новинки для модели), пресловутые «кондер» (климат-контроль не предусмотрен в принципе) и аудиосистема. В «средней» комплектации появляются мультимедиа и камера заднего вида, а за доплату можно заказать черную крышу. У топового Renault Kwid – рейлинги на крыше, серебристые накладки на бамперах и черные выпуклые молдинги на дверях.

Дореформенный бразильский Renault Kwid Outsider
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Дореформенный бразильский Renault Kwid Outsider
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Дореформенный бразильский Renault Kwid Outsider
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Лишившись старой «базы», хэтч подорожал, однако он все равно остался одной из самых доступных моделей бразильского рынка: за обновленный компакт просят 59 890 – 67 690 местных реалов, что эквивалентно примерно 827 000 – 935 000 рублей по актуальному курсу. К примеру, старший хэтчбек Renault Sandero там обойдется минимум в 80 790 реалов (1 115 000 рублей). Ну а главный конкурент Квида – Fiat Mobi – стоит от 60 990 реалов (842 000 рублей).

А еще бразильский офис Renault анонсировал электрический Kwid E-Tech: «зеленый» вариант выйдет на местный рынок в середине текущего года, о начинке расскажут ближе к старту продаж. Скорее всего, такой хэтч повторит евроверсию, которую выпускают и продают как Dacia Spring.

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