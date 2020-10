Бюджетник Fiat Mobi вновь прикинулся кроссовером и кое в чём превзошёл конкурента от Renault

В линейке Fiat бюджетный хэтчбек Mobi длиной 3,56 метра появился в 2016-м. Основным рынком для компакта является Бразилия, там же налажено производство, но при этом модель поставляют и в другие страны Латинской Америки. На исторической родине спрос на хэтч Fiat есть, несмотря на то, что с весны текущего года он предлагался там всего в двух комплектациях. Более того, в ковидном 2020-м Mobi смог сократить отставание от своего главного конкурента – Renault Kwid. Так, если в 2019-м модель французской марки разошлась по Бразилии тиражом в 85 000 экземпляров, а Mobi обрел 53 400 владельцев, то по итогам января-сентября результат Квида – около 34 000 единиц, компакта Fiat – примерно 30 000 штук. Ну а плановый рестайлинг призван еще сильнее взбодрить интерес к «малышу» итальянского бренда, ведь версий теперь больше.

Обновленный Fiat Mobi, базовая версия Easy

Следом за сменившим поколение пикапом Strada и хэтчбеком Argo компакт получил новую эмблему Fiat – в виде надписи крупными буквами. Также на решетке и в салоне появился значок с итальянским флагом. Сама решетка – тоже новая, с горизонтальными полосками без «зазубрин». Бразильцам Mobi-2021 доступен в трех вариантах исполнения: к Easy и Like присоединилась кросс-версия Trekking. Так вот в средней комплектации у хэтча новый передний бампер – как у «внедорожного» Mobi. Плюс на колесных арках Mobi Like тоже теперь имеются накладки из черного пластика.



Что же касается кросс-версии, то такая у модели уже была, только звалась она Way. Передний бампер Mobi Trekking достался от предшественника, другие особенности – черные крыша и рейлинги на ней, такого же цвета наклейка на капоте и молдинги на дверях, затемненные 14-дюймовые колеса. А еще у хэтча увеличили дорожный просвет, причем вроде бы во всех вариантах: теперь 190 мм (у дореформенного стандартного Mobi было 156 мм). К слову, у Renault Kwid этот показатель составляет 180 мм.

Обновленный Fiat Mobi, средняя комплектация Like 1 / 5 Обновленный Fiat Mobi, средняя комплектация Like 2 / 5 Обновленный Fiat Mobi, средняя комплектация Like 3 / 5 Обновленный Fiat Mobi, средняя комплектация Like 4 / 5 Обновленный Fiat Mobi, средняя комплектация Like 5 / 5

Главная обновка в салоне Mobi-2021 – мультимедийная система Uconnect c 7-дюймовым тачскрином, навигатором, функцией распознавания голоса и беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Правда, это опция, да и та лишь для Like и Trekking. «База» у модели совсем уже скромная: 13-дюймовые колеса, пара подушек безопасности, ABS и EBD. Начиная с версии Like появляется кондиционер. Для средней комплектации за доплату еще положена регулировка рулевого колеса по высоте, а для кросс-версии опционально можно заказать противотуманки, зеркала с электрорегулировкой и задний парктроник.



Относительно свежий трехцилиндровый мотор 1.0 Firefly (максимум 77 л.с.) и роботизированную коробку в Бразилии в отставку отправили еще весной – видимо, чтобы снизить цены. Так что Fiat Mobi доступен лишь со старым четырехцилиндровым двигателем 1.0 Fire Evo Flex: его бензиновая версия выдает 73 л.с., мощность варианта, работающего на этаноле, составляет 75 л.с. Мотор сочетается исключительно с пятиступенчатой «механикой», привод – только передний.

Обновленный Fiat Mobi, кросс-версия Trekking 1 / 6 Обновленный Fiat Mobi, кросс-версия Trekking 2 / 6 Обновленный Fiat Mobi, кросс-версия Trekking 3 / 6 Обновленный Fiat Mobi, кросс-версия Trekking 4 / 6 Обновленный Fiat Mobi, кросс-версия Trekking 5 / 6 Обновленный Fiat Mobi, кросс-версия Trekking 6 / 6

Базовый обновленный Fiat Mobi стоит от 38 990 реалов (около 540 000 рублей по текущему курсу), за кросс-версию Trekking просят минимум 47 390 реалов (657 000 рублей). Для сравнения, цена бразильского Renault Kwid лежит в диапазоне от 38 690 до 49 290 реалов (536 000 – 683 000 рублей).



Продавать Mobi вне пределов Латинской Америки концерн FCA не собирается.