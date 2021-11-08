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  • «Другой» Renault Sandero обрёл ещё одну версию «под спорт» перед грядущей отставкой

«Другой» Renault Sandero обрёл ещё одну версию «под спорт» перед грядущей отставкой

08.11.2021 132 0 0

По предварительным данным, бюджетные седан и хэтчбек Рено покинут южноамериканский рынок. Но пока обе модели там еще в строю, вдобавок кое-где «пятидверка» получила новую «подогретую» версию с дизайном, как у старшей модификации RS.

 

В сентябре текущего года бразильское издание Quatro Rodas сообщило о том, что семейство Renault Logan/Sandero третьего поколения не доберется до Южной Америки: мол, вместо седана и хэтча для этого региона готовят новые кроссоверы. Любопытно, что решение об отказе от традиционных легковушек было принято уже после того, как запатентовали дизайн локальных свежих Логана и Сандеро. Тем не менее, бюджетники второй генерации продержатся на конвейере еще два-три года (выпуск налажен в Бразилии, Аргентине и Колумбии), причем бразильское подразделение марки объявило о появлении у Sandero новой версии: «пятидверка» теперь доступна в еще одном «оспортивленном» варианте – S Edition. Кстати, южноамериканские машины второго поколения пережили рестайлинг позже, чем в других странах, и такие Logan/Sandero заметно отличаются от глобальных моделей: в частности, у хэтчбека иной дизайн кормы.

Renault Sandero S Edition для Бразилии
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Renault Sandero S Edition для Бразилии
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Renault Sandero S Edition для Бразилии
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Итак, S Edition – это уже третье исполнение «под спорт» в линейке актуальной бразильской «пятидверки», оно присоединилось к версиям GT Line и RS. «Фишка» нового варианта – передок в стиле топовой «эрэски». Так, Sandero S Edition получил аналогичный бампер с горизонтальными диодными полосками ходовых огней, еще у такого хэтча нижняя решетка с крупной сеткой. Другие особенности экстерьера – затемненные задние фонари и полностью окрашенный в цвет кузова задний бампер.

В салоне Renault Sandero S Edition – черные глянцевые вставки, черный же потолок, плюс передние кресла с развитой боковой поддержкой. В списке стандартного оборудования также значатся кондиционер, четыре подушки безопасности, мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином.

Renault Sandero S Edition для Бразилии
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Renault Sandero S Edition для Бразилии
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Renault Sandero S Edition для Бразилии
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Двигатель один, и он перешел с базовой модели. Речь идет о литровой «тройке» SCe, которая традиционно для Бразилии «питается» как бензином, так и этанолом: в первом случае мотор выдает 79 л.с., во втором – 82 л.с. Движок комплектуется только пятиступенчатой «механикой». Версии GT Line положены те же мотор и коробка, а вот Sandero RS оснащен четырехцилиндровым двигателем 2.0 (145 л.с. на бензине и 150 л.с. на этаноле) и 6МКП. У Sandero S Edition и GT Line стандартная подвеска, тогда как для «эрэски» ее перенастроили.

Renault Sandero S Edition для Бразилии
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Renault Sandero S Edition для Бразилии
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Отметим, на момент публикации новости на главной странице бразильского сайта Renault обычного Сандеро не было, хотя если постараться, то в онлайн-каталоге еще можно найти самый простой хэтч в версии Zen. Судя по всему, S Edition вскоре станет базовой комплектацией, хотя он и выглядит, как топовый RS. За новую версию просят минимум 76 790 бразильских реалов (около 989 000 рублей по текущему курсу; столько же стоит и Sandero Zen со стандартным дизайном), Sandero GT Line стоит от 79 690 реалов (1 026 000 рублей), цена Sandero RS – от 98 790 реалов (1 272 000 рублей). Кросс-хэтч Stepway никуда не делся, он предложен с четырехцилиндровым мотором 1.6 SCe (115 или 118 л.с.), кроме того, «кроссовер» можно купить не только с 5МКП, но и с вариатором (прежде 1.6 и CVT были и у обычного бразильского Сандеро, но их из гаммы давно убрали). Цена Renault Sandero Stepway – от 90 190 реалов (1 162 000 рублей).

Синий хэтч — бразильский Renault Sandero GT Line, красный — Sandero RS
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Синий хэтч — бразильский Renault Sandero GT Line, красный — Sandero RS
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Синий хэтч — бразильский Renault Sandero GT Line, красный — Sandero RS
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Синий хэтч — бразильский Renault Sandero GT Line, красный — Sandero RS
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Позже Sandero S Edition, вероятно, появится и в других странах Южной Америки.

Что же касается России, то у нас все чаще ловят тестовые прототипы «третьих» Logan и Sandero, стало быть, с нашего рынка модели не исчезнут. При этом седан, как ожидается, окажется аналогом турецкого Renault Taliant.

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