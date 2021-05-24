Преемник Renault Logan выходит на рынок: дизель седану Taliant так и не достался

Под материнской маркой Рено эта «четырехдверка» пока доступна только в одной стране. Модель предложена с двумя бензиновыми моторами на выбор, кроме того, можно приобрести газовую модификацию.

В Европе седан Dacia Logan и хэтчбек Sandero перешли в новое поколение в прошлом году, они переехали с платформы B0 на «тележку» CMF-B. В марте 2021-го свежую «четырехдверку» анонсировала и материнская Renault: такая модель пока заявлена только для Турции, причем там она сменила еще и имя – теперь это Taliant. Кстати, предыдущий турецкий седан тоже вовсе не Логан, а Symbol. В апреле появилось первое изображение салона новинки Рено, ну а сегодня, 24 мая, Taliant полностью рассекретили, вдобавок объявлены комплектации и цены.

Renault Taliant

В Renault подтвердили, что в основе их седана тоже лежит CMF-B, благодаря чему были внедрены современные системы безопасности. Ну и еще в компании заявили об улучшенной шумоизоляции. Габариты Renault Taliant и европейского Dacia Logan идентичны: длина равна 4396 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1501 мм, колесная база – 2649 мм. Вот только в пресс-релизе для Taliant заявлен объем багажника аж 628 литров против 528 литров у нового Логана. Впрочем, не исключено, что это просто опечатка или же турецкое подразделение Renault использует какую-то другую методику измерения. Для сравнения, размеры прежнего Renault Symbol для Турции: 4354/1733/1517 мм, расстояние между осями – 2635 мм, объем грузового отсека – 510 литров.



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Внешне новый турецкий седан довольно серьезно отличается от «старосветского» Dacia Logan: модели Renault достались иные капот, радиаторная решетка и бамперы, фары сделали в фирменном стиле французского бренда (у них появились светодиодные загогулины дневных ходовых огней), а бока у «четырехдверки» не такие раздутые, как у Dacia. Задние фонари тоже другие – с секциями, заплывающими на крышку багажника. В салоне Taliant – иная передняя панель, хотя она тоже «многослойная». Также «четырехдверка» Рено получила другие рулевое колесо и дефлекторы обдува, чуть иначе оформлена центральная консоль.



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Моторную гамму Taliant разделил с европейским Dacia Logan, то есть и в Турции модель лишилась дизеля: новый седан предложен с бензиновыми трехцилиндровыми атмосферным 1.0 SCe (65 л.с.) и турбомотором 1.0 TCe (90 л.с.), плюс газовая версия «турботройки» — Eco LPG (100 л.с.). «Атмосферник» и газовый двигатель сочетаются только с пятиступенчатой «механикой», турбомотору 1.0 TCe положены 6МКП или вариатор X-Tronic. Уходящий Renault Symbol доступен с бензиновой 900-кубовой «турботройкой» TCe (90 л.с.) и четырехцилиндровым дизелем 1.5 Blue dCi (95 л.с.), оба работают в паре с 5МКП.



Renault Taliant

Как и у предшественника, в Турции у Taliant две комплектации – Joy и Touch. Если сравнивать с Symbol, то оснащение базовой версии почти не изменилось, в списке оборудования самого дешевого нового седана значатся: 15-дюймовые колеса, передние и боковые подушки безопасности, ESP, круиз-контроль, датчик света, аудиосистема, держатель для смартфона (можно скачать специальное приложение и использовать телефон в качестве мультимедиа). В варианте Touch появляются: противотуманки, 16-дюймовые колеса, задний парктроник, датчик дождя, климат-контроль, обогрев наружных зеркал, кожаное рулевое колесо, встроенные в спинки передних кресел откидные столики, мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay (у Dacia Logan тоже дисплей на 8”, но еще есть Android Auto, а у Symbol «простая» мультимедиа с 7-дюймовым экраном).



Renault Taliant

За доплату для Taliant Touch доступны три пакета опций. В один из наборов входят электрический «ручник» и система громкой связи; в другом пакете значатся система мониторинга «слепых» зон (у Symbol такой системы нет), передний и задний датчики парковки, камера заднего вида; а пакет «Навигация» включает в себя, соответственно, навигатор и беспроводное подключение Apple CarPlay. Для базовой версии Joy опционально предлагаются (по отдельности) противотуманки, мультимедиа-система и задний парктроник.



Отметим, у Dacia Logan в Европе «в базе» шесть подушек безопасности. Впрочем, в родной для марки Румынии, например, базовый Логан идет с черными бамперами...

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Renault Taliant с «атмосферником» стоит от 179 900 турецких лир (около 1 580 000 рублей по текущему курсу), с турбомотором и «механикой» – от 193 900 лир (1 703 000 рублей), с 1.0 TCe и вариатором – от 212 900 лир (1 870 000 рублей). Наконец, седан с газовым двигателем обойдется минимум в 218 900 лир (1 923 000 рублей). При этом первым покупателям обещаны «специальные цены», то есть скидки в размере 12 000 – 16 000 лир (в зависимости от версии; 105 000 – 140 000 рублей).



Прайс-лист прежнего Renault Symbol с турецкого сайта уже убрали, в конфигураторе модели тоже нет. Если верить местным сайтам, то еще зимой цена этого седана (вероятно, со скидками) начиналась с отметки где-то в 140 000 — 145 000 лир (1 230 000 – 1 274 000 рублей).

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В Турции новый Taliant стартует завтра, 25 мая. Между тем марка Dacia там тоже представлена, под ней на турецком рынке продают Sandero и Sandero Stepway: хэтчи нового поколения уже давно у дилеров, за стандартную «пятидверку» просят минимум 160 000 лир (1 402 000 рублей), а кросс-версия стоит от 196 000 лир (1 718 000 рублей).

В Renault пока не сообщали, появится ли седан с именем Taliant в других странах. Что же касается России, то наш Логан вряд ли сменит поколение в ближайшее время.