Новый Logan по-турецки: Renault Taliant идёт на смену седану Symbol

Турция уникальная страна с точки зрения автобизнеса. Во-первых, в прошлом году продажи легковых автомобилей здесь, вопреки пандемии COVID-19, выросли на 61,3% до 772 788 шт., а во-вторых, на местном рынке одновременно представлены марки Renault и Dacia. Между собой они делят рынок так: Renault продаёт относительно престижные и дорогие модели (Clio, Symbol, Megane, Talisman, Capture, Kadjar, Koleos), Dacia – утилитарные (Sandero, Duster, Dokker, Lodgy).
Dacia уже вывела на турецкий рынок хэтчбек Sandero нового поколения на модульной платформе CMF-B (румынский вариант дебютировал ещё осенью прошлого года, вместе с седаном Logan), а Renault пока продаёт старый Symbol, то есть турецкий Logan на платформе B0, локализованный на заводе Oyak-Renault в Бурсе. Но смена ему уже идёт. Преемнику дали имя Taliant, чтобы подчеркнуть выросший уровень потребительских качеств — мол, современная «тележка», больше комфорта и гораздо более классный дизайн.
От румынского нового Логана турецкий Taliant отличается фальшрадиаторной решёткой с фирменным реношным вырезом, более крупными фарами со светодиодными загогулинами дневных ходовых огней, более крупным вырезом в переднем бампере с хромированным декором, повторяющим таковой у фальшрадиаторной решётки, и оригинальными задними фонарями, заходящими на крышку багажника. Фотографий салона пока нет, но и в нём наверняка будут свои особенности.
В продаже Renault Taliant появится в середине текущего года, линейка двигателей пока не обнародована. Главная интрига — перейдёт ли на Taliant по наследству от Symbol экономичный и тяговитый 1,5-литровый дизель (95 л.с., 220 Нм). Новый турецкий Dacia Sandero этот мотор не предлагает, зато у него есть газовая версия.
Вслед за турецким Renault Taliant, по идее, должен дебютировать латиноамериканский: в патентных документах он «всплыл» ещё в прошлом году, но местные СМИ пишут, что из-за последний пертурбаций в Groupe Renault модель может сильно задержаться или не появиться вовсе, так как Лука де Мео, глава французской компании, хочет продвигать в этом регионе в первую очередь кроссоверы на платформе CMF-B, а они ещё не представлены даже в Румынии (новый Duster и его более крупный собрат Bigster).
В России ситуация ещё более туманная. Напомним, что в середине января было объявлено о сращивании марок Dacia и Renault в единое бизнес-подразделение и перевод их модельных рядов на платформу CMF-B. По сути, наш новый Logan – это новая Lada, которая придёт на смену Granta и Vesta в 2023 году. Вряд ли беднеющий российский рынок готов принять ещё одну новинку в том же классе, но уже под маркой Renault и по более высокой цене. Впрочем, посмотрим.
Напомним также, что в 2018 году шеф-дизайнер французской компании Лоренс ван ден Акер рассказал о грядущем уходе Логана из России и Латинской Америки. Российское представительство Renault тогда опровергло этот вброс, но сегодня слова шеф-дизайнера кажутся всё более пророческими.
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