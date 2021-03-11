Новинки ×

Новый Logan по-турецки: Renault Taliant идёт на смену седану Symbol

11.03.2021 297 0 0

Турецкое представительство Renault анонсировало новый субкомпактный седан Taliant, который отличается от родственного румынского Dacia Logan не только эмблемой. Российский Renault Logan, вероятно, будет выглядеть также, если ему вообще суждено появиться на свет.

 

Турция уникальная страна с точки зрения автобизнеса. Во-первых, в прошлом году продажи легковых автомобилей здесь, вопреки пандемии COVID-19, выросли на 61,3% до 772 788 шт., а во-вторых, на местном рынке одновременно представлены марки Renault и Dacia. Между собой они делят рынок так: Renault продаёт относительно престижные и дорогие модели (Clio, Symbol, Megane, Talisman, Capture, Kadjar, Koleos), Dacia – утилитарные (Sandero, Duster, Dokker, Lodgy).

Dacia уже вывела на турецкий рынок хэтчбек Sandero нового поколения на модульной платформе CMF-B (﻿румынский вариант﻿ дебютировал ещё осенью прошлого года, вместе с седаном Logan), а Renault пока продаёт старый Symbol, то есть турецкий Logan на платформе B0, локализованный на заводе Oyak-Renault в Бурсе. Но смена ему уже идёт. Преемнику дали имя Taliant, чтобы подчеркнуть выросший уровень потребительских качеств — мол, современная «тележка», больше комфорта и гораздо более классный дизайн.

От румынского нового Логана турецкий Taliant отличается фальшрадиаторной решёткой с фирменным реношным вырезом, более крупными фарами со светодиодными загогулинами дневных ходовых огней, более крупным вырезом в переднем бампере с хромированным декором, повторяющим таковой у фальшрадиаторной решётки, и оригинальными задними фонарями, заходящими на крышку багажника. Фотографий салона пока нет, но и в нём наверняка будут свои особенности.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В продаже Renault Taliant появится в середине текущего года, линейка двигателей пока не обнародована. Главная интрига — перейдёт ли на Taliant по наследству от Symbol экономичный и тяговитый 1,5-литровый дизель (95 л.с., 220 Нм). Новый турецкий Dacia Sandero этот мотор не предлагает, зато у него есть газовая версия.

Вслед за турецким Renault Taliant, по идее, должен дебютировать латиноамериканский: в патентных документах он «всплыл» ещё в прошлом году, но местные СМИ пишут, что из-за последний пертурбаций в Groupe Renault модель может сильно задержаться или не появиться вовсе, так как Лука де Мео, глава французской компании, хочет продвигать в этом регионе в первую очередь кроссоверы на платформе CMF-B, а они ещё не представлены даже в Румынии (новый Duster и его более крупный собрат Bigster).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В России ситуация ещё более туманная. Напомним, что в середине января было объявлено о сращивании марок Dacia и Renault в единое бизнес-подразделение и перевод их модельных рядов на платформу CMF-B. По сути, наш новый Logan – это новая Lada, которая придёт на смену Granta и Vesta в 2023 году. Вряд ли беднеющий российский рынок готов принять ещё одну новинку в том же классе, но уже под маркой Renault и по более высокой цене. Впрочем, посмотрим.

Напомним также, что в 2018 году шеф-дизайнер французской компании ﻿Лоренс ван ден Акер﻿ рассказал о грядущем уходе Логана из России и Латинской Америки. Российское представительство Renault тогда опровергло этот вброс, но сегодня слова шеф-дизайнера кажутся всё более пророческими.

седан новинки Renault Renault Taliant Renault Logan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Land Rover Defender с пробегом: тормоза боятся воды, а мотор 2,2 погибает из-за маслонасоса Из первой части обзора проблем бэушных Дефендеров мы узнали о множественных потенциальных проблемах кузова, который довольно интенсивно гниёт, особенно если машина активно ездит по бездоро... 890 0 1 10.03.2021
Статьи / Авто недели Не Pajero Sport, зато почти не дешевеет: стоит ли покупать Mitsubishi L200 за миллион рублей В нашей стране пикап – зачастую автомобиль не только функциональный, но и имиджевый. Особенно если это какая-нибудь нетипичная Honda Ridgeline с несущим кузовом и независимыми подвесками по... 5978 7 1 09.03.2021
Статьи / Популярные вопросы Велодорожка: можно ли на нее выезжать и каков штраф за нарушение Мы уже привыкли, что вероятность встретить в городе оборудованную велодорожку крайне невысока, и обычно велосипедисты, соблюдая ПДД, в ее отсутствие движутся по тротуару или правому краю про... 1063 0 16 08.03.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 123190 28 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 115085 30 19 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 69235 29 21 18.12.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings