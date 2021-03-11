Новый Logan по-турецки: Renault Taliant идёт на смену седану Symbol

Турецкое представительство Renault анонсировало новый субкомпактный седан Taliant, который отличается от родственного румынского Dacia Logan не только эмблемой. Российский Renault Logan, вероятно, будет выглядеть также, если ему вообще суждено появиться на свет.

Турция уникальная страна с точки зрения автобизнеса. Во-первых, в прошлом году продажи легковых автомобилей здесь, вопреки пандемии COVID-19, выросли на 61,3% до 772 788 шт., а во-вторых, на местном рынке одновременно представлены марки Renault и Dacia. Между собой они делят рынок так: Renault продаёт относительно престижные и дорогие модели (Clio, Symbol, Megane, Talisman, Capture, Kadjar, Koleos), Dacia – утилитарные (Sandero, Duster, Dokker, Lodgy).

Dacia уже вывела на турецкий рынок хэтчбек Sandero нового поколения на модульной платформе CMF-B (﻿румынский вариант﻿ дебютировал ещё осенью прошлого года, вместе с седаном Logan), а Renault пока продаёт старый Symbol, то есть турецкий Logan на платформе B0, локализованный на заводе Oyak-Renault в Бурсе. Но смена ему уже идёт. Преемнику дали имя Taliant, чтобы подчеркнуть выросший уровень потребительских качеств — мол, современная «тележка», больше комфорта и гораздо более классный дизайн.

От румынского нового Логана турецкий Taliant отличается фальшрадиаторной решёткой с фирменным реношным вырезом, более крупными фарами со светодиодными загогулинами дневных ходовых огней, более крупным вырезом в переднем бампере с хромированным декором, повторяющим таковой у фальшрадиаторной решётки, и оригинальными задними фонарями, заходящими на крышку багажника. Фотографий салона пока нет, но и в нём наверняка будут свои особенности.



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В продаже Renault Taliant появится в середине текущего года, линейка двигателей пока не обнародована. Главная интрига — перейдёт ли на Taliant по наследству от Symbol экономичный и тяговитый 1,5-литровый дизель (95 л.с., 220 Нм). Новый турецкий Dacia Sandero этот мотор не предлагает, зато у него есть газовая версия.



Вслед за турецким Renault Taliant, по идее, должен дебютировать латиноамериканский: в патентных документах он «всплыл» ещё в прошлом году, но местные СМИ пишут, что из-за последний пертурбаций в Groupe Renault модель может сильно задержаться или не появиться вовсе, так как Лука де Мео, глава французской компании, хочет продвигать в этом регионе в первую очередь кроссоверы на платформе CMF-B, а они ещё не представлены даже в Румынии (новый Duster и его более крупный собрат Bigster).

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В России ситуация ещё более туманная. Напомним, что в середине января было объявлено о сращивании марок Dacia и Renault в единое бизнес-подразделение и перевод их модельных рядов на платформу CMF-B. По сути, наш новый Logan – это новая Lada, которая придёт на смену Granta и Vesta в 2023 году. Вряд ли беднеющий российский рынок готов принять ещё одну новинку в том же классе, но уже под маркой Renault и по более высокой цене. Впрочем, посмотрим.



Напомним также, что в 2018 году шеф-дизайнер французской компании ﻿Лоренс ван ден Акер﻿ рассказал о грядущем уходе Логана из России и Латинской Америки. Российское представительство Renault тогда опровергло этот вброс, но сегодня слова шеф-дизайнера кажутся всё более пророческими.

