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  • Паркетник Fiat Pulse оказался дешевле конкурентов, включая даже Chery

Паркетник Fiat Pulse оказался дешевле конкурентов, включая даже Chery

26.10.2021 289 0 0

Пока новый компактный паркетник доступен только в Бразилии, там он предложен с двумя двигателями на выбор. Позже географию продаж расширят, хотя в Европе модель все равно можно не ждать.

 

Внешний облик нового паркетника бразильское подразделение Fiat раскрыло еще в мае, в июне было объявлено его имя – Pulse (его, к слову, выбрали путем народного голосования), а в июле показали салон и поделились подробностями об оснащении. Но полноценную презентацию модели провели лишь несколько дней назад, зато одновременно были объявлены цены и открыт прием заказов. Напомним, Пульс разработан именно в Бразилии, там же и налажено производство.

Базовый Fiat Pulse Drive
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Базовый Fiat Pulse Drive
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Базовый Fiat Pulse Drive
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В основе кроссовера лежит платформа MLA, которую концерн Stellantis (в него слились FCA и PSA) считает новой, хотя она, скорее, представляет собой модернизированную версию «тележки» MP1, лежащей в основе хэтчбека Fiat Argo и седана Cronos (причем у «пятидверки» есть кросс-версия Trekking). Длина Pulse равна 4099 мм, ширина – 1774 мм, высота – 1579 мм, колесная база – 2532 мм. Для сравнения, габариты базового хэтча Argo: 3998/1724/1503 мм, расстояние между осями – 2521 мм.

Дизайн у Пульса свой, с родственным Арго кроссовер почти не пересекается. Так, паркетнику достались новые радиаторная решетка, бамперы и оптика, а в салоне – иные передняя панель, кресла, карты дверей и блок управления «климатом». Объем багажника Fiat Pulse – 370 литров против 300 литров у хэтчбека.

Топовый Fiat Pulse Impetus
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Топовый Fiat Pulse Impetus
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Бразильцам кросс предложен с двумя моторами на выбор, оба традиционно для этой страны «питаются» как бензином, так и этанолом. Базовым назначен четырехцилиндровый 1.3 Firefly, знакомый по другим местным Фиатам, правда, его слегка модернизировали из-за новых эконорм, которые вступят в силу с 2022 года. В результате отдача урезана: теперь 98/107 л.с. (бензин/этанол; на Арго он пока еще выдает 101/109 л.с.). Второй двигатель – новая «турботройка» 1.0 Turbo 200 Flex с непосредственным впрыском, ее мощность составляет 125 или 130 л.с. в зависимости от топлива (200 в названии мотора – максимальный крутящий момент, он от топлива не зависит). Движок 1.3 сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, а турбомотор работает в паре исключительно с CVT (к слову, вариатор – тоже новинка, у Арго его нет). Полный привод кроссу не положен – только передний. С новым мотором, по данным производителя, Пульс способен набрать первую «сотню» за 9,4 секунды (версия на этаноле, показатель бензинового варианта – 9,7 секунды).

Топовый Fiat Pulse Impetus
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Топовый Fiat Pulse Impetus
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Топовый Fiat Pulse Impetus
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Fiat Pulse доступен в трех комплектациях: Drive, Audace и Impetus. При этом мотор можно выбрать лишь для начального исполнения, остальные два варианта предлагаются только с «турботройкой». В списке стандартного оборудования значатся: светодиодная оптика, 16-дюймовые колеса, четыре подушки безопасности, мультимедийная система с тачскрином диагональю 8,4 дюйма, круиз-контроль, климат-контроль. В «средней» версии появляются камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, системы автоторможения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и автоматического переключения света фар. Наконец, у топового Pulse Impetus есть противотуманки с функцией подсветки поворотов, 17-дюймовые колеса, виртуальная «приборка» и мультимедиа с экраном диагональю 10,1 дюйма. За доплату можно заказать телематическую систему.

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Цена лежит в диапазоне от 79 990 до 115 990 бразильских реалов, что эквивалентно около 993 000 – 1 440 000 рублей по актуальному курсу. Прежде местные СМИ записали в конкуренты Fiat Pulse кроссовер Creta, но больше о модели Hyundai не вспоминают. Главным же соперником теперь назван паркетник Volkswagen Nivus (что логично, ведь его ближайшим родственником является Polo-хэтч), и он дороже – от 105 120 реалов (1 305 000 рублей). Другие компакты тоже «тяжелее» Пульса – по крайней мере, «в базе». 

Fiat Pulse в средней комплектации Audace
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Fiat Pulse в средней комплектации Audace
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Fiat Pulse в средней комплектации Audace
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Например, за паркетник Chery Tiggo 3x – так в Бразилии зовется рестайлинговый Tiggo 2 – просят минимум 96 990 реалов (с учетом акции, 1 204 000 рублей). При этом дореформенная «двойка» там до сих в пор в строю, и она тоже дороже, чем Fiat: от 82 590 реалов (1 025 000 рублей). Ну а за Kia Stonic нужно будет выложить минимум 149 900 реалов (1 861 000 рублей; стартует в ноябре). Впрочем, высокая цена паркетника Kia объясняется тем, что бразильцам предложат кросс с гибридным довеском.

Позже Fiat Pulse бразильского производства доберется и до других стран Латинской Америки. А вот в остальных регионах эта модель вряд ли появится.

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