Ещё одна новая Hyundai Creta: с дизайном, как у российского кросса, и литровой турботройкой

Свежий паркетник добрался до Бразилии. Как и в России, там Крета предложена с двумя моторами на выбор, но при этом на смену базовому «атмосфернику» 1.6 пришел турбодвигатель от местного бюджетника HB20.

Компактный кросс Hyundai перешел во второе поколение еще в 2019-м, дебютным рынком для него стал Китай, там модель носит индекс ix25. В прошлом году новый паркетник – уже под привычным нам именем Creta – начали продавать в Индии, Мексике, странах Ближнего Востока и Африки, а в июле 2021-го такой SUV стартовал и в России. Теперь же пришла очередь Бразилии, где, как и у нас, кроссовер производят локально. Причем модель предыдущей генерации местный рынок не покинет, правда, она будет доступна в единственной версии. Но обо всем по порядку.

В плане дизайна бразильская новая Крета почти полностью повторила наш вариант, разница лишь в том, что в нижней части радиаторной решетки «их» кроссовера есть три отверстия, тогда как у российского SUV массивная плашка (у базового кросса решетка с горизонтальными полосками вместо сетчатого узора). Отличия от машин, доступных в остальных странах: решетка иной формы и другие бамперы, третий стоп стоп-сигнал у Hyundai Creta для Бразилии и РФ расположен не на багажной двери, а на спойлере сверху, вдобавок у задних фонарей появились дополнительные секции. Габариты совпадают, длина «второй» Креты равна 4300 мм, колесная база – 2610 мм, паспортный дорожный просвет нашего и бразильского паркетников – 190 мм.

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Интерьер оформлен так же, как в РФ, при этом в Бразилии салон может быть выполнен в бежевом цвете (передняя панель и карты дверей, частично – обивка кресел), тогда как для нашего кроссовера предусмотрены черный и темно-коричневый цвета. А еще «их» базовый паркетник богаче нашего. Так, у самой дешевой бразильской Креты имеются шесть подушек безопасности (у российского базового кросса два «эйрбэга») и камера заднего вида. Наполнение топовых версий в целом идентично: есть цветной 7-дюймовый дисплей в «приборке», мультимедиа-система с экраном на 10,25 дюйма («в базе» идет 8-дюймовый планшет), климат-контроль, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. Ну и в арсенале еще значится телематическая система (у нас такая тоже есть).



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В Бразилии, как и предполагали местные СМИ, «вторая» Creta предложена с новой для модели «турботройкой» 1.0 T-GDI от семейства компактов Hyundai HB20. Двигатель «питается» бензином или этанолом, его мощность составляет 120 л.с. (не зависит от типа топлива). Также в строю остался «атмосферник» 2.0, но его чуть модернизировали: отдача выросла на 1 л.с., и теперь работающая на бензине версия выдает 157 л.с., а на этаноле – 167 л.с. Двухлитровым мотором оснащается только топовый SUV. Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатым «автоматом», полного привода у «первой» бразильской Креты нет, модели новой генерации исполнение 4WD тоже не досталось.



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Между тем бразильцы могут купить паркетник и с прежним базовым «атмосферником» 1.6 (123/130 л.с., 6АКП), вот только это будет Hyundai Creta предыдущего поколения: такая модель объявлена SUV «начального» уровня, она теперь доступна лишь в одной самой простой комплектации, которую, впрочем, дополнили системами старт-стоп и мониторинга давления в шинах.



За Hyundai Creta второй генерации в Бразилии просят 107 490 – 147 990 местных реалов, что эквивалентно примерно 1 511 000 – 2 080 000 рублей по актуальному курсу. Прежний кроссовер там стоит 96 490 реалов (около 1 356 000 рублей).

Новая Hyundai Creta для Бразилии

Напомним, в России кроссовер сохранил оба «атмосферника», также у нас новую Крету можно приобрести с 6МКП или 6АКП, с передним или полным приводом. На российской версии двигатель 1.6 выдает 121 или 123 л.с. (в зависимости от привода), мощность мотора 2.0 – 149,6 л.с. Цена – от 1 199 000 до 1 990 000 рублей.

