Кросс Chery начального уровня в РФ: «наполнение» выберут после опроса потенциальных клиентов

Китайская марка готовится вывести на наш рынок рестайлинговый паркетник Tiggo 2. О технике российской версии сам производитель пока не рассказал, но примерное представление уже есть, ведь модель сертифицировали еще в прошлом году.

«Пятидверку» Chery длиной 4200 мм в Китае выпускают с 2016-го, на родине она известна под именем Tiggo 3x (и там она открывает кросс-линейку марки), а у нас ее продавали как Tiggo 2. Российский рынок паркетник покинул пару лет назад, однако уже в 2020-м для нашей страны анонсировали Tiggo 2 Pro, то есть модернизированную «двойку», причем анонс сделали еще до того, как такой кросс представили в Китае, где он, к слову, обрел приставку Plus. В РФ Pro-версию планировали привезти в прошлом году, но паркетник задержался: как сообщили в местном офисе Chery, на данный момент компания проводит маркетинговый опрос среди потенциальных владельцев новинки, и уже после этого будет официально объявлена дата премьеры.

Chery Tiggo 2 Pro 1 / 2 Chery Tiggo 2 Pro 2 / 2

Для исследования Chery предоставила «предсерийные экземпляры» Tiggo 2 Pro в пестрой расцветке своим дилерам в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове, Самаре, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Тюмени, Уфе и Челябинске. Клиенты смогут познакомиться с паркетником как в статике, так и в движении, после чего будут собраны мнения о силовом агрегате, оборудовании, эргономике и дизайне салона, качестве отделки. Затем специалисты Chery оценят «сроки, производственные возможности и экономическую целесообразность».



Chery Tiggo 3x Plus для Китая 1 / 5 Chery Tiggo 3x Plus для Китая 2 / 5 Chery Tiggo 3x Plus для Китая 3 / 5 Chery Tiggo 3x Plus для Китая 4 / 5 Chery Tiggo 3x Plus для Китая 5 / 5

Судя по фото тех самых «предсерийных экземпляров», внешне наш Tiggo 2 Pro в целом повторил китайский Tiggo 3x Plus. Если же сравнивать с дореформенной моделью, то после рестайлинга паркетник получил двухъярусную головную оптику, новые бамперы и радиаторную решетку (на родине у кросса два варианта оформления решетки – с «точками» или «штрихами»). Интерьер российской Pro-версии еще не показали. В Китае у паркетника внутри – другая передняя панель, «усеченное» рулевое колесо, новые «приборка» и блок управления климатической установкой, 9-дюймовый тачскрин мультимедийной системы (был 8-дюймовый). Также в арсенале Tiggo 3x Plus значатся ESP от Bosch, автопарковщик и электрический стояночный тормоз.



На домашнем рынке паркетник доступен с безальтернативным четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 (116 л.с., 143 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. О технике российской версии официально пока не объявлено.

Недавно обновленный паркетник Chery добрался еще и до Бразилии, причем если дорефоменная модель там звалась Tiggo 2, то после рестайлинга ей присвоили китайское имя — Tiggo 3x. Бразильцам кросс предложен с турбомотором 1.0 и вариатором 1 / 4 Недавно обновленный паркетник Chery добрался еще и до Бразилии, причем если дорефоменная модель там звалась Tiggo 2, то после рестайлинга ей присвоили китайское имя — Tiggo 3x. Бразильцам кросс предложен с турбомотором 1.0 и вариатором 2 / 4 Недавно обновленный паркетник Chery добрался еще и до Бразилии, причем если дорефоменная модель там звалась Tiggo 2, то после рестайлинга ей присвоили китайское имя — Tiggo 3x. Бразильцам кросс предложен с турбомотором 1.0 и вариатором 3 / 4 Недавно обновленный паркетник Chery добрался еще и до Бразилии, причем если дорефоменная модель там звалась Tiggo 2, то после рестайлинга ей присвоили китайское имя — Tiggo 3x. Бразильцам кросс предложен с турбомотором 1.0 и вариатором 4 / 4

Между тем еще в прошлом году Chery получила Одобрение типа транспортного средства на рестайлинговый кросс. Так вот в документе наряду с прежним «атмосферником» 1.5 (отдача нашей дореформенной версии – 106 л.с. и 135 Нм, такому паркетнику положены 5МКП или 4АКП) указана бензиновая «турботройка» 1.0 мощностью 102 л.с. Как и атмосферный мотор, турбодвижок «питается» АИ-92, «тройка» комплектуется 5МКП или вариатором. В российском офисе Chery «Колёсам» пояснили, что окончательного решения по технике пока не принято – очевидно, мотор выберут после того самого маркетингового исследования. Привод же в любом случае только передний, ведь версия 4WD для модели не предусмотрена в принципе.



Скорее всего, Tiggo 2 вновь окажется самым дешевым кроссовером Chery в РФ, ну а пока это звание принадлежит Tiggo 4 (от 1 129 900 рублей).