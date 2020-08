Самый доступный паркетник Chery: дизайн в стиле старших SUV, пока только вариатор. Скоро в РФ

Кросс Chery длиной 4200 мм выпускают с 2016-го, он «открывает» SUV-линейку марки. На домашнем рынке модель носит имя Tiggo 3x, а в других странах, включая Россию, она известна как Tiggo 2. Не так давно в Сеть выложили шпионские снимки обновленного компакта, сегодня же Chery провела официальную презентацию такого Tiggo 3x и объявила о старте массового производства. Впрочем, китайским дилерам уже отгружают машины: «живые» фото модели с одной из площадок опубликовало местное издание Autohome. Кстати, это первая серьезная модернизация для кроссовера, хотя некоторые другие SUV Chery дорабатывали спустя не так уж и много времени после начала рыночной карьеры (например, Tiggo 5x, он же Tiggo 4, успел обновиться дважды).

В компании кросс позиционируют как all new, то есть «совершенно новый» — видимо, речь о втором поколении. На родине такой паркетник получил к имени приставку Plus, а это значит, что предшественник останется в строю, и это обычное дело для Китая – к примеру, прежние Tiggo 5x и Tiggo 7 там продают параллельно с новыми.

Chery Tiggo 3x Plus для Китая. Габариты компания пока не назвала, но вряд ли они изменились. Длина предшественника — 4200 мм, колесная база — 2555 мм 1 / 3 Chery Tiggo 3x Plus для Китая. Габариты компания пока не назвала, но вряд ли они изменились. Длина предшественника — 4200 мм, колесная база — 2555 мм 2 / 3 Chery Tiggo 3x Plus для Китая. Габариты компания пока не назвала, но вряд ли они изменились. Длина предшественника — 4200 мм, колесная база — 2555 мм 3 / 3

Спереди Tiggo 3x Plus подражает как раз старшим преобразившимся SUV: модель получила двухъярусную головную оптику (правда, если у последних Tiggo 5x и Tiggo 7 светодиодные ДХО находятся снизу, то у компакта они сверху, а под ними – блоки основных фар), радиаторная решетка стала больше, вдобавок на ней появились блестящие «штрихи». Еще заменили бамперы. Фонари не тронули, при этом соединяющая их плашка теперь из черного пластика, тогда как у предшественника она хромированная.



Внутри – иная передняя панель, «усеченное» рулевое колесо, новые «приборка» и блок управления климатической установкой. Также Tiggo 3x Plus обзавелся 9-дюймовым тачскрином мультимедийной системы (был 8-дюймовый) и кнопкой запуска двигателя. Еще в списке оборудования значатся ESP от Bosch, автопарковщик и электрический стояночный тормоз.

Chery Tiggo 3x Plus для Китая 1 / 2 Chery Tiggo 3x Plus для Китая 2 / 2

В Поднебесной паркетник предложат с прежней атмосферной «четверкой» SQRE4G15C 1.5 мощностью 116 л.с., которая отвечает эконормам China VI (аналог Евро-6). Коробка пока заявлена одна – вариатор «нового поколения». На предыдущем Tiggo 3x такой мотор сочетается не только с CVT, но и с 5МКП. Кроме того, предшественнику положен 106-сильный «атмосферник» SQRD4G15B 1.5 стандарта China V, он работает в паре с «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». А еще у Tiggo 3x на родине есть чисто электрическая версия – ее позже тоже обновят. Кроссовер бывает только с передним приводом.



На домашний рынок Chery Tiggo 3x Plus выйдет осенью, местные СМИ пишут, что компания сохранит базовую цену на уровне 50 000 юаней (около 527 000 рублей по актуальному курсу).

Предыдущий Chery Tiggo 3x. В России модель зовется Tiggo 2 1 / 3 Предыдущий Chery Tiggo 3x. В России модель зовется Tiggo 2 2 / 3 Предыдущий Chery Tiggo 3x. В России модель зовется Tiggo 2 3 / 3

К концу текущего года компакт Chery с новым дизайном должен добраться и до России, причем для нас его ранее заявляли как Tiggo 2 Pro. Дореформенный паркетник уже покинул российский рынок, успеха он так и не снискал: модель стартовала в РФ в апреле 2017-го, в тот год продали 891 экземпляр, за весь 2018-й было реализовано 849 штук, а в 2019-м – лишь 251 единица. В России у рестайлингового Tiggo 2 может оказаться своя моторная гамма.