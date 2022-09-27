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Новая эмблема Citroen: возвращение к истокам, монохром и плоская простота

27.09.2022 329 0 0

Вслед за маркой Peugeot, вернувшейся к одному из своих ранних логотипов в прошлом году, ребрендинг анонсировала марка Citroen: первые серийные модели с новой-старой эмблемой появятся в её линейке в середине 2023 года, но концепт обещают показать уже в ближайшие дни.

 

Последний раз компания Citroen обновляла эмблему в 2016 году, а в 2019 году в честь векового юбилия французскую марку в виде шутки переименовали в Zitrön. Теперь же всё серьёзно: Citroen возвращается к своему первому овальному логотипу с двойным шевроном внутри — его придумал ещё сам Андре Ситроен, основатель компании. По сравнению с логотипом образца 1919 года новый чуть шире и без контрастной обводки, шевроны внутри овала стали толще.

Дизайнеры Citroen всегда отлично чувствовали моду и часто были её законодателями, так что неудивительно, что новая эмблема плоская и монохромная — сегодня так делают многие фэшн-бренды, надпись Citroen теперь тоже набрана более простым шрифтом. Новые фирменные цвета помимо базовых чёрного и белого — это исторический серо-голубой Monte Carlo Blue и красный Infra-Red.

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Смена эмблемы, скорее всего, приведёт к заметной корректировке стиля автомобилей Citroen, ведь в последние десять лет двойной шеврон часто был визуально интегрирован в переднюю часть кузова и стыковался с хромированными молдингами. Овал сам по себе графически более обособлен. Более того, как мы видим по тизерам грядущего концепта (заглавное фото), новая эмблема будет нарочно выпячена.

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Кстати, новость о смене эмблемы Citroen объясняет тот факт, что в начале сентября французская марка уладила правовой спор с Polestar — эмблема шведской марки якобы напоминала прежнюю версию эмблемы Citroen, из-за чего суд запретил Polestar продавать свои машины во Франции. Теперь схожесть логотипов стала совсем уж условной, Polestar сможет наконец начать работу во Франции.

новинки бизнес Citroen

 

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