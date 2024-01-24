Ещё одно возрождённое имя: кроссовер Opel Frontera придёт на смену Crossland

Новинка появится на европейском рынке позже в текущем году. Пока что производитель поделился только парой тизеров.

Немецкая марка Opel, а также её британский аналог Vauxhall на сегодняшний день принадлежат молодому автогиганту Stellantis. Сейчас производитель готовит новый кроссовер: ранее замаскированные прототипы не раз попадались в объективы фотошпионов в ходе дорожных испытаний. Теперь в компании рассекретили название будущей новинки: ей решено присвоить возрождённое имя Frontera.

Тизер Opel Frontera (с обновлённым логотипом) 1 / 2 Тизер Opel Frontera (с обновлённым логотипом) 2 / 2

Ранее, с 1989 по 2004 годы, Opel уже выпускал модель с таким наименованием: она представляла собой «близнеца» японского SUV Isuzu Mu (в США продавалась под названиям Isuzu Amigo и Rodeo Sport в разных поколениях). Модель имела довольно брутальный дизайн и предлагалась с трёх и пятидверным кузовом, с задним и полным приводом.



Новый кроссовер Opel Frontera станет заменой актуальному паркетнику Crossland, нынешняя версия (после рестайлинга) выпускается с 2020 года. В компании рассказали, что полноценная премьера Frontera пройдёт позже в текущем году. Пока что производитель опубликовал лишь пару затемнённых тизеров будущей новинки.

1 / 2 2 / 2

На одном из них виден силуэт кроссовера с традиционным пятидверным кузовом, капотом с выштамповками, массивным передним бампером, рейлингами на крыше, антенной в «хвостовой части» и спойлером, венчающим багажную дверь. На втором фото отчасти видна передняя часть с «кусочком» светодиодной головной оптики, а также заглушки на месте традиционной решётки радиатора. На ней размещён обновлённый логотип бренда Opel; кстати, Frontera станет первой моделью, которая получит посвежевшую эмблему.



На фото: актуальный Opel Crossland

В компании отметили, что новинка окажется вместительной, и предположили, что она заинтересует «клиентов, предпочитающих активный образ жизни», а также подойдёт в качестве семейного автомобиля. Информации о салоне пока нет, скорее всего, SUV снабдят полностью цифровой приборкой. Предполагается, что Frontera окажется немногим крупнее нынешнего Opel Crossland, вероятно, по габаритам модель будет сравнима с Dacia Duster, Skoda Karoq и Kia Niro.



Официальной информации о «начинке» будущего кроссовера пока нет; известно лишь то, что у модели будут как версии с ДВС, так и с полностью электрической техникой. По предварительным данным, в основу Opel Frontera ляжет платформа CMP из портфеля Stellantis. Вероятно, в первом случае SUV получит г﻿ибридную установку как у актуальной Corsa: в её основе лежит турботройка объёмом 1,2 литра, совокупная отдача равна либо 100 л.с. (205 Нм), либо 136 л.с. (230 Нм).



На фото: салон актуального Opel Crossland

У электрической версии Frontera, скорее всего, будет единственный 156-сильный электромотор, размещённый на передней оси, а также тяговая батарея ёмкостью 51 кВт*ч. Аналогичная «начинка» есть у «зелёной» Корсы, в её случае максимальный запас хода ограничен 402 км (при расчёте по циклу WLTP).



В пресс-службе Opel в течение ближайших недель пообещали опубликовать новые снимки будущего кроссовера, а также рассказать более подробную информацию о грядущей Frontera.