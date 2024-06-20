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  • Citroen рассекретил новый C3 Aircross для Европы: семиместная версия и три варианта техники

Citroen рассекретил новый C3 Aircross для Европы: семиместная версия и три варианта техники

20.06.2024 170 0 0

Новинка уже доступна для заказа на домашнем рынке, во Франции. Цены бензиновой, гибридной и полностью электрической версий уже известны.

Французская марка, принадлежащая автогиганту Stellantis, представила кроссовер Citroen C3 Aircross второго поколения, адресованный развивающимся рынкам, ещё в конце осени прошлого года. Европейский вариант имеет ряд отличий: дизайн экстерьера этого паркетника компания показала пару месяцев назад, а теперь «старосветский» C3 Aircross рассекречен полностью.

На фото: новый Citroen C3 Aircross (версия для европейского рынка)

Новинка во внешности многое позаимствовала у родственного европейского же хэтчбека Citroen C3, который был представлен в октябре 2023-го. Отметим, производство обеих моделей налажено на заводе Stellantis, расположенном в словацком городе Трнава (на этот же конвейер отправили дебютировавший в середине прошлого месяца родственный паркетник Opel Frontera).

Новый Citroen C3 Aircross для Европы получил пересмотренные овальные логотипы, оптику сложной формы, массивный воздухозаборник в нижней части переднего бампера, пластиковые накладки на колёсные арки, рейлинги на крыше, выштамповки на капоте и боковинах, а также традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки.

Длина «старосветского» C3 Aircross составляет 4390 мм, а расстояние между осями – 2670 мм. Дорожный просвет у этого кроссовера равен 200 мм. Салон может быть как пяти-, так и семиместным. В первом случае объём багажника у автомобиля составляет 460 литров, а при сложенных сидениях второго ряда показатель вырастает до 1600 литров. У семиместного варианта показатели намного скромнее: 40 литров, а со сложенным задним диванчиком – 330 литров.

Оформление передней панели у нового кроссовера примерно такое же, как у европейского хэтчбека С3: в верхней части расположена небольшая горизонтально вытянутая виртуальная приборка, перед водителем находится «сплюснутое» с двух сторон двухспицевое рулевое колесо, а по центру – тачскрин информационно-развлекательной системы на 10,25 дюйма с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Предусмотрены кондиционер и функция беспроводной зарядки смартфонов.

На фото: салон нового Citroen C3 Aircross (версии для европейского рынка)

Citroen C3 Aircross нового поколения, базирующийся на платформе CMP (Stellantis также называет её Smart Car Platform), в Европе предложат с бензиновой, гибридной и полностью электрической «начинкой». В первом случае паркетник оснащается 100-сильной бензиновой турботройкой PureTech Turbo, которая агрегатируется с шестиступенчатой механической коробкой передач.

В основе гибридной установки модели лежит трёхцилиндровый турбомотор PureTech объёмом 1,2 литра, отдача составляет 136 л.с. Он работает в тандеме с автоматической коробкой e-DCT с двойным сцеплением и интегрированным в неё 28-сильным электродвигателем, который питается от небольшой литий-ионной батареи (48 В), расположенной под полом.

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Полностью «зелёный» Citroen C3 Aircross оснащается единственным 113-сильным электромотором, а также литий-железо-фосфатным аккумулятором ёмкостью 44 кВт*ч. Паспортная дальнобойность на одной зарядке превышает 300 км. Максимальная скорость у этого паркетника равна 145 км/ч. В компании рассказали о том, что в 2025 году на европейском рынке появится вариант с запасом хода, превышающим 400 км.

Новый кроссовер уже доступен для заказа на домашнем рынке. Цена бензинового C3 Aircross стартует с отметки 19 400 евро (эквивалентно примерно 1,77 млн рублей по текущему курсу), стоимость гибрида начинается от 25 500 евро (около 2,33 млн рублей), а электрокар можно купить не менее чем за 27 400 евро (порядка 2,51 млн рублей).

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