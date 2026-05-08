Новый флагман MG 07: официальные изображения

Свою новинку ныне принадлежащий концерну SAIC бренд MG впервые анонсировал в самом начале текущего года. В марте было объявлено о том, что на китайский рынок модель выйдет под индексом 07, и что она окажется новым флагманом. Ну а теперь производитель полностью раскрыл внешность автомобиля. Напомним также, что в актуальной гамме некогда британской марки есть лифтбек MG 7 – без нуля в названии. На рынок КНР эта пятидверка вышла в 2023 году. А вот что представляет собой новая модель – лифтбек или седан – пока непонятно.

Как бы то ни было, известно, что в основе MG 07 лежит «платформа NEV следующего поколения» от SAIC. Ранее материнская компания еще сообщила о том, что новинка будет доступна в виде гибрида или полноценного электрокара. Но подробностей о технике пока нет.

Что же касается дизайна, то в профиль MG 07 напоминает и старый чисто бензиновый лифтбек MG 7, и совсем свежий электрический седан Shangjie Z7 (бренд Shangjie – это совместный проект SAIC и IT-гиганта Huawei). Впрочем, в отличие от прежней семерки у свежей модели более плавные черты. Среди других особенностей экстерьера – кузов а-ля фастбек, С-образные фары, полускрытые ручки дверей и монофонарь. Над лобовым стеклом есть лидар. Автопилот – от компании Momenta.

Размеры еще не озвучены. Длина старого лифтбека MG 7 составляет 4884 мм, колесная база – 2778 мм. Показатели электроседана Shangjie Z7 – 5036 и 3000 мм соответственно.

В салон MG 07 ранее смогли заглянуть фотошпионы – его оформили в стиле Z7. Новой «семерке» достался крупный отдельный планшет мультимедиа, тогда как «традиционный» лифтбек MG 7 имеет табло.

Больше информации о новом флагмане MG должно появиться в ближайшее время.