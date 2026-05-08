Лифтбек ×

Новый флагман MG 07: официальные изображения

08.05.2026 216 0 0
Новый флагман MG 07: официальные изображения

Марка MG раскрыла дизайн новой флагманской легковушки. Известно, что модель предложат с гибридной или полностью электрической установками.

Свою новинку ныне принадлежащий концерну SAIC бренд MG впервые анонсировал в самом начале текущего года. В марте было объявлено о том, что на китайский рынок модель выйдет под индексом 07, и что она окажется новым флагманом. Ну а теперь производитель полностью раскрыл внешность автомобиля. Напомним также, что в актуальной гамме некогда британской марки есть лифтбек MG 7 – без нуля в названии. На рынок КНР эта пятидверка вышла в 2023 году. А вот что представляет собой новая модель – лифтбек или седан – пока непонятно.

MG 07
MG 07
1 / 4
MG 07
MG 07
2 / 4
MG 07
MG 07
3 / 4
MG 07
MG 07
4 / 4

Как бы то ни было, известно, что в основе MG 07 лежит «платформа NEV следующего поколения» от SAIC. Ранее материнская компания еще сообщила о том, что новинка будет доступна в виде гибрида или полноценного электрокара. Но подробностей о технике пока нет.

MG 07

Что же касается дизайна, то в профиль MG 07 напоминает и старый чисто бензиновый лифтбек MG 7, и совсем свежий электрический седан Shangjie Z7 (бренд Shangjie – это совместный проект SAIC и IT-гиганта Huawei). Впрочем, в отличие от прежней семерки у свежей модели более плавные черты. Среди других особенностей экстерьера – кузов а-ля фастбек, С-образные фары, полускрытые ручки дверей и монофонарь. Над лобовым стеклом есть лидар. Автопилот – от компании Momenta.

MG 07

Размеры еще не озвучены. Длина старого лифтбека MG 7 составляет 4884 мм, колесная база – 2778 мм. Показатели электроседана Shangjie Z7 – 5036 и 3000 мм соответственно.

MG 7
MG 7
1 / 7
MG 7
MG 7
2 / 7
MG 7
MG 7
3 / 7
Shangjie Z7
Shangjie Z7
4 / 7
Shangjie Z7
Shangjie Z7
5 / 7
Shangjie Z7
Shangjie Z7
6 / 7
Shangjie Z7
Shangjie Z7
7 / 7

В салон MG 07 ранее смогли заглянуть фотошпионы – его оформили в стиле Z7. Новой «семерке» достался крупный отдельный планшет мультимедиа, тогда как «традиционный» лифтбек MG 7 имеет табло.

Больше информации о новом флагмане MG должно появиться в ближайшее время.

седан Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто лифтбек MG MG 07 MG 7
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Kia Soul II с пробегом: хорошие простые моторы, вечная ходовая часть и неидеальные роботы В первой части материала о Kia Soul второго поколения мы рассказали о слабых местах кузова, салона и проблемах в электрике этого автомобиля. На первый взгляд, ничего страшного нет: небольша... 1225 1 0 06.05.2026
Статьи / Обзор Лицо, от которого хочется отвернуться: первый обзор Mercedes-Benz GLC L Главной премьерой экспозиции Mercedes-Benz на Пекинском автосалоне стал электрический кроссовер GLC с удлинённой колёсной базой. Но главное в нём, конечно, новый фирменный стиль марки, на ко... 3956 10 2 04.05.2026
Статьи / История Британский технический абсурд, ставший классикой: история создания Austin FX4 Мировая история знает немало автомобилей, которые с полным на то основанием заслужили звание великих. Но лишь немногие из них передали свои характерные черты потомкам. К ним можно отнести, н... 1310 0 4 03.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 30628 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11248 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 8486 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
10 Лицо, от которого хочется отвернуться: первый обзор Mercedes-Benz GLC...
6 Карета повышенной проходимости: как появился Range Rover и почему он с...
5 Паркетник Kia XCeed продолжит карьеру с новым стилем: официальные фото
Новые комментарии
Change privacy settings