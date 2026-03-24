Седан и универсал Shangjie Z7 в стиле Porsche: старт предзаказов и ажиотаж

Электрические четырехдверка и «сарай» марки Shangjie доступны как с задним, так и с двухмоторным полным приводом. Обе модели также имеют продвинутый автопилот.

Седан Shangjie Z7 с обликом в стиле Porsche Taycan анонсировали в январе этого года. В начале марта марка подтвердила, что клиентам также предложат универсал: пятидверная версия получила имя Shangjie Z7T. В марте же сертификаты машин появились в базе Минпрома КНР – тогда выяснилось, что четырехдверка и «сарай» представляют собой электрокары. Ну а вчера бренд объявил предварительные цены и открыл прием заказов на новинки, хотя наполнение каждой из комплектаций пока и не озвучено. Как бы то ни было, китайцам семейство приглянулось. В фирме сообщили, что за три часа после начала бронирования Z7/Z7T собрали более 18 000 заявок.

Напомним, бренд Shangjie был создан компаниями SAIC и Huawei в прошлом году, вместе с остальными совместными марками IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA. А электрокар Z7 – это вторая модель в гамме Shangjie. Первенцем стал довольно неказистый кроссовер H5 (бывает не только в виде «электрички», но с гибридной установкой), который, тем не менее, пользуется неплохим спросом. Так, по данным BestSellingCarsBlog, в январе-феврале 2026-го паркетник разошелся тиражом 7400 экземпляров.

Седан Shangjie Z7 и универсал Shangjie Z7T построены на платформе с 800-вольтовой архитектурой, автомобили имеют одинаковые размеры. Длина – 5036 мм, ширина – 1976 мм, высота – 1456 мм, колесная база – 3000 мм.

Минимальный объем багажника пока не указан, зато марка похвалилась показателями со сложенными спинками кресел второго ряда: 1582 литра у четырехдверки и 1694 литра у универсала. Судя по промоматериалам, под крышкой капота есть дополнительный отсек. Хотя его вместительность тоже еще не раскрыта. В Shangjie лишь отметили, что открыть его можно, дважды постучав по передней части машины.

В салоне установлены приплюснутый трехспицевый руль, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Центральный планшет выдвигается из передней панели, после чего его можно наклонять вправо или влево. Перед передним пассажиром есть полочка. Отметим, два последних решения применены и в только что представленном кроссовере Aito M6 (марка Aito также входит в альянс HIMA).

Для Shangjie Z7 и Z7T еще заявлены пневмоподвеска и продвинутый автопилот с 896-строчным лидаром над лобовым стеклом. Разумеется, вся электроника – от фирмы Huawei.

Седан и универсал доступны как с задним, так и с двухмоторным полным приводом. Заднеприводные версии получили 359-сильный двигатель, суммарная отдача системы полноприводных автомобилей составляет 590 л.с. Shangjie Z7 и Shangjie Z7T доступны с батареей емкостью 81 или 100 кВт*ч, максимальный запас хода – 905 км по циклу CLTC.

За четырехдверный электрокар сейчас просят минимум 229 800 юаней (около 2,7 млн рублей по актуальному курсу), универсал стоит от 239 800 юаней (2,8 млн рублей). Точный и полный прайс-лист опубликуют чуть позже.