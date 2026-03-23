«Молодёжный» кроссовер Aito M6 доступен к заказу: куча фишек и полный привод

Новый паркетник Aito доступен в виде гибрида или электрокара. Первая модификация пока исключительно полноприводная, электрокросс также бывает с задним приводом. Для модели заявлены продвинутый автопилот и еще несколько довольно интересных решений.

Бренд Aito был запущен в 2021 году. Это проект компаний Huawei и Seres, вместе с остальными совместными марками IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA. Прежде линейка Aito включала четыре электрифицированных кроссовера – M5, M7, M8 и M9. В начале текущего года марка анонсировала пятую модель – адресованный молодежной аудитории паркетник M6. Теперь в Китае объявили предварительные цены и открыли прием заказов. Как и предполагалось, новинка предложена в виде гибрида или полноценного электрокара.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Кроссовер Aito M6 получил гладкий «нос» и полускрытые ручки дверей. Фары разделены на две секции – в верхней части находится множество диодных «точек». В том же ключе оформлены и задние фонари. Синяя подсветка – признак продвинутого автопилота от Huawei: этот комплекс включает множество датчиков, радаров и установленный над лобовым стеклом 896-строчный лидар нового поколения. Клиентам также доступна «оспортивленная» версия с черным наружным декором вместо хромированного и красными тормозными суппортами. Новинке положены 20- или 21-дюймовые диски.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Длина Aito M6 равна 4960 мм, ширина – 1985 мм, высота – 1736 мм, колесная база – 2950 мм. То есть, согласно своем индексу, по габаритам кроссовер занял нишу между купеобразным Aito M5 (длина – 4785 мм, расстояние между осями – 2880 мм) и AITO M7 второго поколения (5080 и 3030 мм соответственно). У электрического Aito M6 спереди есть дополнительный багажник объемом 202 литра, причем его можно открыть несколькими способами: двойным постукиванием по передней части машины, голосом или жестами.

1 / 2 2 / 2

В пятиместном салоне – раздельные дисплеи приборки и мультимедийной системы. Центральный планшет выдвигается из передней панели и поворачивается вправо/влево.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Перед передним пассажиром имеется полка, куда предлагается поместить модные ныне в Китае коллекционные фигурки. Эту часть передней панели также можно занять несколькими «экранами на электронных чернилах». А еще предусмотрено магнитное крепление – тогда на панель можно «повесить» дополнительный тачскрин.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Другая необычная опция – отдельная «крутилка» для регулировки настроек «климата» или громкости мультимедиа, тоже с магнитным основанием. Она крепится к центральному тоннелю.

1 / 2 2 / 2

Остальное оборудование уже привычно для китайцев. На центральном тоннеле есть две площадки для беспроводной зарядки. В торец тоннеля встроен выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения. К потолку прикреплен отдельный экран развлекательной системы для задних седоков. Все кресла – разумеется, с подогревом и вентиляцией, передние вдобавок имеют массажер. В оснащение также входят проекционный дисплей и аудиосистема с 21 динамиком.

1 / 2 2 / 2

Гибридный Aito M6 дебютировал с полным приводом. Его установка включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (152 л.с.) и два электродвигателя, которые вместе выдают 469 л.с. Китайские СМИ пишут, что гибриду положена батарея емкостью 37 или 53 кВт*ч, запас хода в электрорежиме варьируется от 180 до 272 км по циклу WLTC. Электрический кроссовер Aito M6 представлен как с задним (309 л.с.), так и с полным приводом (суммарная мощность – 462 л.с.). EV-версия укомплектована аккумулятором емкостью 100 кВт*ч, дальнобойность в зависимости от комплектации – от 665 до 760 км. Для кроссовера еще заявлены пневмоподвеска и адаптивные амортизаторы.

Базовый гибридный Aito M6 предварительно оценили в 269 800 юаней (примерно 3,2 млн рублей по текущему курсу), электрокар обойдется минимум в 289 800 юаней (3,5 млн рублей). «Живые» продажи стартуют во втором квартале – скорее всего, реальные цены окажутся чуть ниже предварительных.