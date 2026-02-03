Гибридные авто ×
  Гамму AITO пополнит «молодёжный» кроссовер M6: официальные фото

В линейке бренда AITO новый паркетник с индексом M6 займет нишу между моделями M5 и M7. Ожидается, что «шестерку» предложат с гибридной установкой или в виде электрокара. Вероятно, у новинки будет полноприводная версия.

Бренд AITO был запущен в 2021 году, это совместный проект Huawei и компании Seres. Как и другие марки, созданные в партнерстве с IT-гигантом, он входит в альянс HIMA. Сегодня модельный ряд AITO состоит из электрифицированных кроссоверов M5, M7, M8 и M9. А скоро покупателям предложат еще один паркетник – модель M6. Как не сложно догадаться, в линейке марки новинка займет нишу между купеобразной «пятеркой» и «шестеркой», которая бывает с трехрядным салоном.

Сам бренд позиционирует M6 в качестве кроссовера для молодежи с упором на «спорт», хотя китайские профильные медиа считают его семейным SUV. Те самые «спортивные» акценты – черные колеса и красные суппорты, довольно агрессивный передний бампер и крупный спойлер на багажной двери.

Среди других особенностей внешности – гладкий «нос» и полускрытые ручки дверей (что особенно актуально в связи с грядущим запретом на выдвижные ручки). Фары разделены на две секции – в верхней части находится множество диодных «точек». В том же ключе оформлены и задние фонари. Паркетнику еще достался автопилот от Huawei с лидаром над лобовым стеклом.

Габариты AITO M6 пока не озвучены. Для сравнения, размеры AITO M5: 4785/1930/ 1620 мм, колесная база – 2880 мм. Габариты AITO M7 второго поколения: 5080/1999/1780 мм, расстояние между осями – 3030 мм.

Интерьер M6 еще не раскрыт. Хотя и так понятно, что внутри установлены виртуальная приборка и большой планшет мультимедиа. Разумеется, электроника – тоже от Huawei.

Китайцы пишут, что кроссовер AITO M6 предложат в виде гибрида типа EREV, у которого ДВС работает исключительно в режиме генератора, а также в виде электрокара. Но подробностей о технике пока нет. При этом ожидается, что у новинки будет полноприводная модификация.

Премьера AITO M6 намечена на весну. Кроссовер AITO M5 сегодня стоит от 229 800 юаней (примерно 2,5 млн рублей по актуальному курсу), «второй» AITO M7 обойдется минимум в 279 800 юаней (3,09 млн рублей).

Напомним, в России модели AITO сегодня продают как AITO Seres, дистрибьютором является входящее в группу «Автодом» АО «МБ РУС».

Новые комментарии
