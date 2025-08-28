Большой кроссовер AITO M7 второго поколения показался на новых официальных снимках

Теперь китайский производитель рассекретил интерьер новинки, которая поступит в продажу уже в следующем месяце.

Бренд AITO появился в 2021 году, он стал результатом партнёрства между Huawei и Seres. На сегодняшний день эта марка входит в созданную в 2023-м Huawei дочернюю структуру HIMA (расшифровывается как Harmony Intelligent Mobility Alliance). Кроссовер M7 дебютировал в 2022-м, летом 2024-го пережил рестайлинг, а сейчас уже планирует сменить генерацию. Первые официальные фото экстерьера нового M7 мы публиковали в конце прошлого месяца, а теперь появились свежие снимки как внешности SUV, так и его салона.

Напомним, внешность AITO M7 оформили в том же стиле, что и у актуального AITO M8, который появился в продаже на домашнем рынке весной 2025-го, особенно сходство заметно в оформлении передней части. Так, паркетник получил аналогичные выштамповки на капоте, похожую головную оптику (фары соединены друг с другом тонкой полосой) и такой же формы воздухозаборник в нижней части переднего бампера, но с иным рисунком.

У AITO M7 более короткая корма по сравнению со «старшим братом», в верхней части багажной двери установлен лаконичный спойлер, а фонари, тоже оформленные в виде единого элемента, имеют более узкую форму и иной световой рисунок. У кроссовера есть рейлинги на крыше, утопленные дверные ручки, обычные наружные зеркала. Весь декор на кузове может быть либо глянцевым чёрным, либо хромированным (в зависимости от версии), «под стать» подобраны и колёсные диски.

В ходе смены генерации кроссовер подрос. Габаритная длина «второго» M7 составляет 5080 мм (на 60 мм больше по сравнению с предшественником), ширина – 1999 мм (на 54 мм больше), высота – 1780 мм (на 20 мм больше), а расстояние между осями равно 3030 мм (на солидные 210 мм больше).

На фото: салон AITO M7 второго поколения

В салоне перед водителем располагается трёхспицевое рулевое колесо (идеальный круг, что нынче редкость) и дисплей, исполняющий роль виртуального щитка приборов. Для переднего пассажира предусмотрен отдельный экран аналогичных размеров, а центральную часть занимает «парящий» тачскрин информационно-развлекательной системы, его диагональ равна 16,1 дюйма. Кроме того, предусмотрен дополнительный большой экран для пассажиров второго ряда сидений.

Ручки дверей с внутренней стороны заменили на кнопки, кроме того, в салоне можно разглядеть декоративные вставки из дерева и пару больших подстаканников на центральном тоннеле. Ожидается, что второй ряд сидений получит функции вентиляции и подогрева.

По предварительным данным, AITO M7 второй генерации на домашнем рынке предложат с plug-in гибридными силовыми установками последовательного типа, а также с полностью электрической техникой. Как сообщает китайское издание Autohome, в первом случае в состав системы войдёт 160-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра (работает в качестве генератора для батареи и механически не связан с колёсами), а также либо один, либо пара электромоторов (309 и 533 л.с. соответственно). У «электричек» показатели мощности аналогичные. Подробные характеристики станут известны позже.

Ожидается, что премьера пройдёт в рамках автосалона в Чэнду, который откроет свои двери совсем скоро. Старт продаж AITO M7 второго поколения намечен на следующий месяц. Цены новинки станут известны позже. Отметим, кроссовер первого поколения в Китае можно купить за 249 800 – 329 800 юаней (эквивалентно примерно 2,81 – 3,71 млн рублей по текущему курсу).