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  • Большой кроссовер AITO M7, который продают в России, пережил рестайлинг

Большой кроссовер AITO M7, который продают в России, пережил рестайлинг

03.06.2024 37 0 0

Паркетник изменился снаружи, обрел «фамилию» Ultra и новое оборудование. Кроме того, модель получила более емкую батарею.

В родном Китае пятиметровый гибридный кроссовер AITO M7 стартовал в 2022 году. Марка AITO, напомним, является совместным проектом компаний Seres и Huawei (расшифровывается как Adding Intelligence to Auto). В 2023-м дилеры наладили «параллельные» поставки «семерки» в Россию, а в году нынешнем у нас начались легальные продажи большого SUV – уже под брендом Seres (к слову, Kolesa.ru испытал паркетник, подробности – в нашем материале). В Поднебесной же кросс только что пережил плановое обновление, попутно получив «фамилию» Ultra, ведь дореформенный M7 в отставку пока не собирается.

Было — стало

Кроссоверу переделали переднюю часть: вместо массивной радиаторной решетки теперь монолитная панель бампера. Еще появились диски другого дизайна (стандартные – 20-дюймовые, за доплату доступны 21-дюймовые), палитра цветов кузова пополнилась новым оттенком. 

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Кроме того, AITO M7 отныне по умолчанию имеет лидар (для начальных версий дореформенной модели он не предусмотрен), причем он новый, с увеличенной дальностью действия – как у старшего паркетника M9. Габариты не изменились: длина – 5020 мм, ширина – 1945, высота – 1760 мм, колесная база – 2820 мм. 

Интерьер в целом прежний, разве что появились новые цветовые схемы. Ну и еще мультимедиа стала шустрее (планшет диагональю 15,6 дюйма). AITO M7 Ultra все так же доступен с пяти- или шестиместным салоном. Список стандартного оборудования расширен: в частности, все версии теперь имеют проекционный дисплей, системы автоторможения и удержания в полосе движения. В базе также есть виртуальная приборка на 10,25 дюйма, панорамный люк, камеры кругового обзора, подогрев, вентиляция и массажер кресел, адаптивный круиз-контроль. За доплату можно заказать отдельные экраны для пассажиров.

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Как и раньше, AITO M7 оснащен бензиновым турбомотором 1.5, который не связан с колесами и работает только как генератор для батареи. На задней оси «простых» версий установлен 272-сильный электродвигатель, у полноприводных паркетников спереди вдобавок расположен электромотор мощностью 177 л.с. Аккумулятор – новый, емкостью 42 кВт*ч (у дореформенного кроссовера батарея на 40 кВт*ч), хотя дальнобойнее паркетник не стал: только на электротяге заднеприводный M7 проедет 200 км по циклу WLTC, полноприводный – 175 км.

За AITO M7 Ultra просят 289 800 – 329 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,6 млн – 4 млн рублей по актуальному курсу. Дореформенный кроссовер стоит от 269 800 юаней (3,3 млн рублей).

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