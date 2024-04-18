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  • На российский рынок выходит марка Seres: первенцами стали кроссоверы М5 и M7

На российский рынок выходит марка Seres: первенцами стали кроссоверы М5 и M7

18.04.2024 99 0 0

Презентацию марки в РФ провела компания «МБ Рус». Позже местную линейку китайского бренда пополнит флагманский SUV с индексом M9. Цены моделей станут известны позже.

О том, что входящее в состав группы «Автодом» АО «МБ Рус» подписало прямое дистрибьюторское соглашение с компанией Seres, стало известно в середине января текущего года. Напомним, оно в том числе дало эксклюзивные права на импорт и дистрибуцию на российском рынке автомобилей бренда AITO. Эта «поднебесная» марка стала результатом партнёрства компаний Huawei и Seres (при этом Seres является созданной в 2016 году дочерней структурой китайской корпорации Sokon).

На фото: Seres M5 и M7

Теперь компания «МБ Рус» (ранее «Мерседес-Бенц Рус») провела презентацию бренда Seres для российского рынка, в ходе которой прошла местная премьера гибридных кроссоверов Seres М5 и M7. Отметим, на домашнем рынке они представлены под маркой AITO; кстати, в РФ эти машины тоже есть. В дальнейшем линейку бренда Seres в РФ пополнит ещё одна модель – флагманский SUV с индексом M9.

На фото: Seres M5

Представленный в РФ под названием Seres M5 автомобиль справил «домашнюю» премьеру в конце 2021 года. Модель имеет «одноэтажную» оптику сравнительно простой формы с дневными ходовыми огнями в форме «галочек», выштамповки на капоте, пару узких боковых воздуховодов по бокам, а также крупный элемент с горизонтальными тонкими хромированными линиями, объединяющий решётку радиатора и центральный воздухозаборник.

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В профиль тоже видны выразительные выштамповки, а также покатая линия крыши, традиционные зеркала заднего вида и выдвижные дверные ручки. Корму украсили за счёт лаконичного спойлера на верней части багажной двери, задние фонари соединены между собой светящейся полосой. В пятиместном салоне Seres M5 можно обнаружить виртуальную приборку, которая дополнена проекционным экраном, а также большой тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ – 15,6 дюйма).

На фото: салон Seres M5
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На фото: салон Seres M5
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На фото: салон Seres M5
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В основе гибридной силовой установки полноприводного M5 лежит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, который работает в тандеме с двумя электродвигателями, также в состав системы входит батарея ёмкостью 40 кВт*ч. Совокупная отдача этой системы в российской спецификации составляет 487 л.с., суммарный запас хода – 1200 км (по используемому в Китае циклу NEDC). На разгон с места до «сотни» такому паркетнику требуется 4,6 секунды.

На фото: Seres M7

Второй моделью, которую на рынок РФ выводит компания «МБ Рус», является Seres M7. Эта модель крупнее, с более прямой крышей. У этого кроссовера есть отдельная небольшая решётка радиатора, головная оптика простой формы, воздухозаборник с горизонтальными планками, а боковины аналогично оснащены выдвижными дверными ручками и обычными наружными зеркалами. Салон этого полноприводного SUV рассчитан на шестерых, имеет 8 подушек безопасности, а третий ряд сидений умеет складываться в практически ровный пол.

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M7 имеет аналогичную гибридную систему с 1,5-литровым турбомотором, работающим в тандеме с парой электродвигателей и тем же аккумулятором. В российской спецификации её совокупная мощность составляет 439 л.с., на набор первой «сотни» у него уходит 4,8 секунды, а общая дальнобойность составляет 1100 км.

Продажи кроссоверов Seres М5 и M7 на российском рынке начнутся в течение ближайших нескольких месяцев. Цены моделей станут известны позже. Известно, что в дальнейшем местную линейку бренда дополнит флагманский SUV – Seres M9, официальная информация о нём появится ближе к старту продаж, который намечен на вторую половину текущего года.

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