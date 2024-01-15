Владелец активов Mercedes-Benz начнёт продавать на российском рынке AITO M5, M7 и М9

Входящее в состав группы «Автодом» АО «МБ Рус» подписало прямое дистрибьюторское соглашение с компанией Seres: оно дало эксклюзивные права на импорт и дистрибуцию на российском рынке автомобилей бренда AITO. Напомним, эта «поднебесная» марка является результатом партнёрства компаний Huawei и Seres. Стоит напомнить, что Seres (бывшая SF Motors) представляет собой созданную в 2016 году дочернюю структуру китайской корпорации Sokon.

На фото: AITO M5 1 / 2 На фото: AITO M5 2 / 2

«МБ Рус» привезёт на российский рынок несколько моделей бренда, в том числе первенца – полноприводный кроссовер AITO M5, по сути, он является рестайлинговой версией Seres SF5. Как Kolesa.ru сообщал ранее, модель оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 125 л.с., который идёт в комплекте с двумя электродвигателями. Совокупная отдача этой системы составляет 496 л.с., а максимальный крутящий момент – 675 Нм. На разгон с места до «сотни» AITO M5 тратит 4,6 секунды.



На фото: салон AITO M5

Такой автомобиль оснащается батареей ёмкостью 40 кВт*ч, при этом совокупный запас хода гибрида превышает 1200 км (расчёт вели по циклу NEDC). Длина кроссовера равна 4770 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1625 мм, а расстояние между осями составляет 2880 мм. Его салон рассчитан на пятерых седоков, а в список оснащения входит комплекс водительских ассистентов и информационно-развлекательная система с операционной системой Huawei Harmony. Объём багажника – 369 литров, при сложенных задних сидениях показатель увеличивается до 776 литров.



На фото: AITO M7 1 / 2 На фото: AITO M7 2 / 2

Ещё одним автомобилем, который на российский рынок выведет «МБ Рус», является AITO M7. Салон этого полноприводного кроссовера рассчитан на шестерых, при этом третий ряд сидений может складываться в ровный пол. В длину такой SUV вытянулся на 5020 мм, в ширину – на 1945 мм, в высоту – на 1775 мм. При этом колёсная база у него составляет 2820 мм, что на 60 мм меньше, чем у двухрядного M5. Его тоже снабдили гибридной системой с 1,5-литровым турбомотором, работающим в тандеме с парой электродвигателей и тем же аккумулятором. У него суммарная мощность установки равна 449 л.с., первую «сотню» он набирает за 4,8 секунды, а совокупная дальнобойность составляет 1100 км.



На фото: салон AITO M7

Во втором полугодии 2024-го местная линейка пополнится за счёт флагмана AITO М9. Эта китайская новинка на домашнем рынке была полностью рассекречена в конце прошлого года. Габаритная длина этого SUV равна 5230 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1800 мм, а колёсная база – 3110 мм. Трёхрядный салон M9 тоже рассчитан на шестерых седоков. В список его особенностей вошёл интерьер «под Мерседес»: в нём может быть до девяти экранов, из них три интегрированы в переднюю панель: диагональ приборного равна 12,3 дюйма, у центрального тачскрина 15,6 дюйма, а у развлекательного для переднего пассажира – 16 дюймов.



На фото: AITO M9 1 / 2 На фото: AITO M9 2 / 2

В Китае для AITO M9 заявлены две версии – plug-in гибридная и полностью электрическая. В первом случае система включает в себя 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 152 л.с., который работает в режиме генератора, а колёса вращает пара электромоторов. Максимальная совокупная отдача установки равна 496 л.с. (675 Нм). Ёмкость тяговой батареи может быть равна либо 42, либо 52 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке (без включения ДВС) равен 225 и 275 км по циклу CLTC соответственно; в гибридном режиме с полностью заправленным баком – 1362 и 1402 км соответственно (при расчёте по циклу CLTC).



На фото: салон AITO M9

У полностью электрической версии полный привод и двухмоторная установка. Её максимальная совокупная отдача равна 530 л.с., а крутящий момент – 673 Нм. Ёмкость тягового аккумулятора составляет 100 кВт*ч, а запас хода без подзарядки — 630 км (по тому же циклу CLTC). На разгон с места до «сотни» гибридному кроссоверу требуется 4,9 секунды, а электрическому – 4,3 секунды. Максимальная скорость (вне зависимости от модификации) равна 200 км/ч.



В пресс-службе «МБ Рус» отметили, что все поставляемые на российский рынок в рамках договора модели будут сертифицированы, и добавили, что «получен ОТТС для поставки автомобилей на территорию Таможенного союза».